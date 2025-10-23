Госдума одобрила повышение МРОТ до 27 тысяч рублей с 2026 года
Повышение минимального размера оплаты труда затронет около 4,6 миллиона работников по всей России
23 октября 2025, 09:15, ИА Амител
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда на 20,7%. С 1 января 2026 года федеральный МРОТ составит 27 093 рубля против действующих 22 440 рублей, пишет РИА Новости.
Как сообщил замминистра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин, после повышения МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2% и достигнет 48% от медианной зарплаты по стране.
Повышение минимального размера оплаты труда затронет около 4,6 миллиона работников по всей России. Регионы сохранят право устанавливать более высокие значения МРОТ с учетом местных особенностей рынка труда.
А с 2026 года россиян ждет увеличение минимального размера пособий по временной нетрудоспособности. Минимальный среднедневной заработок будет рассчитываться как отношение произведения 24 и МРОТ к 730. При МРОТ 27 093 рубля он составит 890,73 рубля против 737,75 рубля в 2025 году.
09:24:20 23-10-2025
Около 300 долларов получается, всё таки не просто так, четвертая экономика в мире
09:28:01 23-10-2025
Гость (09:24:20 23-10-2025) Около 300 долларов получается, всё таки не просто так, четве... )))
09:30:57 23-10-2025
Гость (09:24:20 23-10-2025) Около 300 долларов получается, всё таки не просто так, четве... Через 200 лет Вам будет больно и стыдно за Ваше неверие в благодать. Сейчас идёт становление новой России. Рассвет будет чуть позже. А сейчас такое время выпало нам, для своих потомков создавать новое капиталистическое общество!!!
09:44:02 23-10-2025
Гость (09:30:57 23-10-2025) Через 200 лет Вам будет больно и стыдно за Ваше неверие в бл... Двести лет назад моим предкам примерно тоже самое говорили
10:06:31 23-10-2025
Гость (09:44:02 23-10-2025) Двести лет назад моим предкам примерно тоже самое говорили... Ну двести то лет нет, наверное, а вот 108 лет назад точно😄
10:39:52 23-10-2025
Гость (10:06:31 23-10-2025) Ну двести то лет нет, наверное, а вот 108 лет назад точно😄...
Так и последние 34 года говорят то же самое, 25-ть из которых один и тот же.
09:51:22 23-10-2025
Гость (09:30:57 23-10-2025) Через 200 лет Вам будет больно и стыдно за Ваше неверие в бл... Вы в своем уме сейчас?
10:18:18 23-10-2025
Гость (09:51:22 23-10-2025) Вы в своем уме сейчас?... Вы сарказма неумелого не оценили
09:58:17 23-10-2025
Гость (09:30:57 23-10-2025) Через 200 лет Вам будет больно и стыдно за Ваше неверие в бл... положите меня в русской рубахе под березами умираааать ))
10:56:23 23-10-2025
Гость (09:30:57 23-10-2025) Через 200 лет Вам будет больно и стыдно за Ваше неверие в бл... помню родаки рассказывали что им говорил по радио Хрущев о том что через 25 лет уже наступит коммунизм
11:56:07 23-10-2025
Гость (10:56:23 23-10-2025) помню родаки рассказывали что им говорил по радио Хрущев о т... И сейчас этого исключать нельзя
09:52:50 23-10-2025
Гость (09:24:20 23-10-2025) Около 300 долларов получается, всё таки не просто так, четве... В четвертой экономике в мире на 300 долларов можно купить товаров и услуг раза в четыре больше, чем в первой экономике мира. Даже в нашей стране в разных местах цены могут в разы отличаться. Даже в нашей стране те, кто получают тысячи долларов в месяц, могут приобретать такие же товары и услуги, но в разы дороже. Не пойдут же они бесплатно сдавать анализы или делать процедуры. Они их сделают на том же аппарате, но платно и очень дорого. Поэтому кто-то доехал до работы на машине за 500 тысяч, а у кого то машина за 5 лямов встала, потму что комп завис. Все относительно
11:57:50 23-10-2025
Гость (09:52:50 23-10-2025) В четвертой экономике в мире на 300 долларов можно купить то... Вот для таких интернет и глушат, вы бы хоть посмотрели цены на продукты в Германии которую мы обогнали или в загнивающей Польше
14:01:36 23-10-2025
Гость (11:57:50 23-10-2025) Вот для таких интернет и глушат, вы бы хоть посмотрели цены ... посмотрели цены на продукты в Германии ---- в Германии можно найти цены на одно и тоже отличающиеся в несколько раз. Как и у нас. А вот подстригать вас за 3 евро никто не будет. Даже за 30 не везде подстригут. И сантехник за 5 евро ничего вам делать не будет. И так про все услуги. Если кто-то за свою работу в 10 раз больше получает, так вы ему за его работу и заплатите в 10 раз больше. Это простая логика
14:15:46 23-10-2025
Гость (11:57:50 23-10-2025) Вот для таких интернет и глушат, вы бы хоть посмотрели цены ... Зарплаты за производство продукции входят в себестоимость этой продукции. Если тот, кто произвел одежду, получил за свою работу бешенные деньги, как он вам ее продаст дешево. Он с ее продажи бешенные деньги и получает. Что тут не понятного. А цены на продукцию в Германии вам интернет любые нарисует. Вместе с фото ценников. И даже видео, где вам в немецком салоне БМВ за копейки предлагают. Если мозг не включать, можно верить
09:52:04 23-10-2025
Мы хотим жить здесь и сейчас
09:58:25 23-10-2025
Так у нас в АК региональное типа соглашение) Для коммерческих структур у нас уже МРОТ 24 570, а с учетом РК 28 255,50. Если новое с 2026 года не примут, конечно.
11:19:13 23-10-2025
И пенсии будут 27?