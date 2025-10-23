Госдума одобрила повышение МРОТ до 27 тысяч рублей с 2026 года

Повышение минимального размера оплаты труда затронет около 4,6 миллиона работников по всей России

23 октября 2025, 09:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда на 20,7%. С 1 января 2026 года федеральный МРОТ составит 27 093 рубля против действующих 22 440 рублей, пишет РИА Новости.

Как сообщил замминистра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин, после повышения МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2% и достигнет 48% от медианной зарплаты по стране.

Повышение минимального размера оплаты труда затронет около 4,6 миллиона работников по всей России. Регионы сохранят право устанавливать более высокие значения МРОТ с учетом местных особенностей рынка труда.

А с 2026 года россиян ждет увеличение минимального размера пособий по временной нетрудоспособности. Минимальный среднедневной заработок будет рассчитываться как отношение произведения 24 и МРОТ к 730. При МРОТ 27 093 рубля он составит 890,73 рубля против 737,75 рубля в 2025 году.