Стало известно, каким будет минимальный размер оплаты труда в России со следующего года. Подробности грядущего повышения в ходе заседания кабмина сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

О том, на сколько увеличат МРОТ с 1 января и на кого это повлияет, – в материале amic.ru.

На сколько увеличат МРОТ в России с 1 января 2026 года?

Как сообщил в ходе заседания Михаил Мишустин, с 1 января минимальный размер оплаты труда в России будет увеличен более чем на 20%.

По его словам, корректировки в действующее законодательство уже подготовлены, чтобы МРОТ был увеличен вовремя.