На сколько повысят МРОТ в России с 1 января 2026 года и у кого это скажется на зарплате?
Изменения затронут порядка 4,5 млн человек, заявил Михаил Мишустин
26 сентября 2025, 12:28, ИА Амител
Стало известно, каким будет минимальный размер оплаты труда в России со следующего года. Подробности грядущего повышения в ходе заседания кабмина сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
О том, на сколько увеличат МРОТ с 1 января и на кого это повлияет, – в материале amic.ru.
На сколько увеличат МРОТ в России с 1 января 2026 года?
Как сообщил в ходе заседания Михаил Мишустин, с 1 января минимальный размер оплаты труда в России будет увеличен более чем на 20%.
По его словам, корректировки в действующее законодательство уже подготовлены, чтобы МРОТ был увеличен вовремя.
Каким будет МРОТ в России в 2026 году?
После повышения минимальный размер оплаты труда превысит 27 тысяч рублей, заявил премьер-министр.
«Он вырастет более чем на 20% с 1 января следующего года, составит 27 093 рубля», – сказал Мишустин.
На что влияет размер МРОТ и у кого вырастет зарплата после повышения?
Минимальный размер оплаты труда берется за основу при расчете пособий по беременности и родам. Кроме того, МРОТ влияет на расчет выплат по больничным листам. Но больше всего от МРОТ зависят зарплаты россиян, которые получают "минималку", но при этом трудятся на полной ставке.
«Эта мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 миллиона человек», – подытожил Михаил Мишустин.
