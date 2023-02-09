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Госдума приняла закон о соцподдержке супругов погибших участников СВО

Теперь они смогут получать льготы независимо от состава семьи

09 февраля 2023, 20:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Госдума приняла закон о социальной поддержке супругов погибших участников спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно действующему законодательству, супруги, проживающие не только с детьми, но и с другими членами семьи, например с родителями, не могут получать те же меры поддержки, что и проживающие одиноко или только с детьми.

Теперь супруги, не вступившие в повторный брак, будут получать максимальные меры соцподдержки независимо от состава семьи, в которой они живут.

Комментарии 2

  • Поддержку будут получать, а какую секрет.)
    09 февраля, Гость   Ответить
  • соцподдержке ---- так 12 миллионов в марте выплачивали, 7 плюс 5 президентских. Уже все?
    10 февраля, Гость   Ответить
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