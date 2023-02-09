Госдума приняла закон о соцподдержке супругов погибших участников СВО
Теперь они смогут получать льготы независимо от состава семьи
09 февраля 2023, 20:44, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Госдума приняла закон о социальной поддержке супругов погибших участников спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно действующему законодательству, супруги, проживающие не только с детьми, но и с другими членами семьи, например с родителями, не могут получать те же меры поддержки, что и проживающие одиноко или только с детьми.
Теперь супруги, не вступившие в повторный брак, будут получать максимальные меры соцподдержки независимо от состава семьи, в которой они живут.
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