Госдума приняла закон о соцподдержке супругов погибших участников СВО

Теперь они смогут получать льготы независимо от состава семьи

09 февраля 2023, 20:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госдума приняла закон о социальной поддержке супругов погибших участников спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно действующему законодательству, супруги, проживающие не только с детьми, но и с другими членами семьи, например с родителями, не могут получать те же меры поддержки, что и проживающие одиноко или только с детьми.

Теперь супруги, не вступившие в повторный брак, будут получать максимальные меры соцподдержки независимо от состава семьи, в которой они живут.