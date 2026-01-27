НОВОСТИОбщество

Госэкспертиза забраковала проект достройки Художественного музея Алтайского края

Здание в центре Барнаула реконструируют уже 13 лет

27 января 2026, 14:25, ИА Амител

Художественный музей Алтайского края / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина
Проект реконструкции Художественного музея Алтайского края не прошел региональную государственную строительную экспертизу. Соответствующие сведения появились в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ). Указано, что документ был разработан компанией "Век-Строй", которая выиграла соответствующий тендер в феврале 2025 года. Вероятно, что после внесения корректировок (причины, по которым документ отклонили, не указаны) проект повторно отправят на анализ.

Художественный музей начали возводить в 2012 году, но стройка затянулась из-за банкротства компании "СтройГАЗ", которая была подрядчиком на объекте. В 2018 году работы продолжил "Селф". Сдать музей планировали сначала в 2022-м, а затем в 2023 году, однако этого так и не произошло. В 2024-м работы снова замерли.

Сейчас здание находится в высокой степени готовности: завершено строительство кровли, наружных и внутренних инженерных сетей и системы вентиляции. Также там успели усилить стены с колоннами и подготовить под чистовую отделку третий и четвертый этажи здания, где смонтировано напольное покрытие, установлены двери и кондиционеры.

Осенью 2025 года директор компании "Век-Строй" Сергей Зябкин сообщил, что в течение нескольких месяцев специалисты обследовали здание, проводили изыскательные работы. Эксперты выяснили, что музей находится "в надлежащем состоянии, отапливается и охраняется", не зафиксировано никаких повреждений, которые могли бы привести к потере несущих конструкций.

Гость

14:37:20 27-01-2026

Значит, надо выделить деньги на другой проект

Гость

15:07:58 27-01-2026

Гость (14:37:20 27-01-2026) Значит, надо выделить деньги на другой проект...
Совершенно верно, ЖК "Октябрьский человейник" там бы смотрелся куда гармоничнее.

Гость

14:49:16 27-01-2026

Верните Ленина где стоял! Уберите старика с шестерёнкой! Если бы кто в советский период додумался убрать памятник Ленину - его бы в психушке лечили принудительно! Только враг может снести памятник великому Ленину и ему за это ничего не будет.

Гость

15:03:10 27-01-2026

Гость (14:49:16 27-01-2026) Верните Ленина где стоял! Уберите старика с шестерёнкой! Есл... Кто знает? Может, Ленин охранял объект культуры. в результате деленинизации пострадал музей)))

Гость

15:33:04 27-01-2026

Гость (14:49:16 27-01-2026) Верните Ленина где стоял! Уберите старика с шестерёнкой! Есл... Со стариком девочка-микроцефалка, интересно, что она символизирует?

Гость

15:35:21 27-01-2026

Гость (14:49:16 27-01-2026) Верните Ленина где стоял! Уберите старика с шестерёнкой! Есл... Это он нарезал усср с которой сейчас бьемся? Да и вообще какие заслуги у этого парня?

Гость

16:31:40 27-01-2026

Гость (15:35:21 27-01-2026) Это он нарезал усср с которой сейчас бьемся? Да и вообще как... Это читать работы Ленина нужно, вам не справится.

Гость

20:59:42 27-01-2026

Гость (16:31:40 27-01-2026) Это читать работы Ленина нужно, вам не справится.... На бумаге что угодно можно написать, все свои фантазии...

Гость

22:03:19 29-01-2026

Гость (16:31:40 27-01-2026) Это читать работы Ленина нужно, вам не справится.... Ясно,по факту сказать нечего)

Гость

16:30:28 27-01-2026

Гость (14:49:16 27-01-2026) Верните Ленина где стоял! Уберите старика с шестерёнкой! Есл... без комиссара с особыми полномочиями никак

Гость

16:38:24 27-01-2026

Гость (14:49:16 27-01-2026) Верните Ленина где стоял! Уберите старика с шестерёнкой! Есл... Памятник Ленину в городе только один - напротив администрации края, а все остальные были постаменты, которые можно сносить без разрешения соответствующих ведомств. Закон то почитайте про такое.)))))

Гость

15:00:52 27-01-2026

дешевле было бы уже снести и новый построить

Гость

16:33:08 27-01-2026

Гость (15:00:52 27-01-2026) дешевле было бы уже снести и новый построить... ага. может на это и расчет. Снести, построить многоэтажку и выделить подвал для музея.

Гость

19:27:39 27-01-2026

Гость (16:33:08 27-01-2026) ага. может на это и расчет. Снести, построить многоэтажку и ... да он по факту НЕ НУЖЕН

Гость

15:01:27 27-01-2026

Эта музыка будет вечной...

Гость

15:09:23 27-01-2026

Такими темпами скоро признают аварийным и сносить будут.

Чучмек

15:33:14 27-01-2026

Гость (15:09:23 27-01-2026) Такими темпами скоро признают аварийным и сносить будут.... Недострой уже и без того в аварийном состоянии. Там большие трещины сквозные в несущих стенах - вероятно и фундамент повреждён

Гость

18:11:01 27-01-2026

Гость (15:09:23 27-01-2026) Такими темпами скоро признают аварийным и сносить будут.... ещё этажей 16 бахнут, а эту часть под коммерцию - и проект сразу примут

Гость

15:20:44 27-01-2026

Новый Художественный музей олицетворяет собой художества чиновников всех мастей по освоению выделенных бюджетных средств без посадок и уголовных дел. Когда следствие начнёт разборки?

Гость

15:25:23 27-01-2026

и ведь никто не сядет...

али баба

15:37:03 27-01-2026

Компания "Век-Строй". Этим всё сказано. Строительство закончится через сто лет, в 2126 году. Может наши пра-пра-...внуки и увидят окончание стройки.

Юный экономист

15:38:20 27-01-2026

Можно было пригласить специалиста из экспертизы, чтобы сказал где ошибки? Если компания не успеет подать исправленный проект на экспертизу, то по закону аннулируют результаты конкурса. Придется проводить его по новой, а потом опять делать экспертизу.

Гость

16:37:25 27-01-2026

Юный экономист (15:38:20 27-01-2026) Можно было пригласить специалиста из экспертизы, чтобы сказа... не знаю как в этом случаи, но я сталкивался с экспертизой, там так: могут отклонить потому что единица измерения "кв.м" вместо "м.кв", исправишь, в следующие раз еще ошибок насыпят такого рода.

Гость

17:17:30 27-01-2026

Юный экономист (15:38:20 27-01-2026) Можно было пригласить специалиста из экспертизы, чтобы сказа... А это хорошая кормушка для чиновников

Гость

19:35:55 27-01-2026

Гость (17:17:30 27-01-2026) А это хорошая кормушка для чиновников... еще дороги и развилка!

Гость

10:56:49 28-01-2026

Юный экономист (15:38:20 27-01-2026) Можно было пригласить специалиста из экспертизы, чтобы сказа... У Заказчика есть заключение экспертизы, в нем четко указано что не так. Если Заказчик посчитает нужным - он озвучит эту информацию

Гость

16:12:18 27-01-2026

Пора уже выделять деньги на ремонт и реконструкцию. А то не получится сдать. Там за 14 лет уже половину сгнило что построили в 2012 году.

Гость

16:28:50 27-01-2026

Вангую: там скоро будет новая илитная "штука" в 25 этажей со шпилем!

Гость

17:32:58 27-01-2026

С 2005 года работаю ГИПом. Прям даже интересно,что там,мать его за ногу,такое в проекте,что никак экспертизу не могут пройти? Неужели атомный реактор в качестве источника теплоснабжения?

Гость

19:06:28 27-01-2026

В максимально серьезных картинных галереях только продуманное искусственное освещение. А в нашей видели сколько окон? То солнце в окно, то тучи, то восход, то закат, и тени будут ползти по картинам и полу. Видимо это и не проходит.

ВКл.

14:52:45 28-01-2026

Гость (19:06:28 27-01-2026) В максимально серьезных картинных галереях только продуманно... Как же вы правы.

Гость

10:55:00 28-01-2026

Гость (17:32:58 27-01-2026) С 2005 года работаю ГИПом. Прям даже интересно,что там,мать ... Плохо ты работаешь ГИПом, если не знаешь как это бывает при прохождении экспертизы. Я вот тоже работаю ГИПом с 2002 года, знаю какие проблемы и вопросы возникают при прохождении экспертизы. По данному объекту я тоже знаю почему экспертиза не пройдена и это точно не проблема проектировщика, а конкретный косяк Заказчика.

Юный экономист

14:54:00 28-01-2026

Гость (10:55:00 28-01-2026) Плохо ты работаешь ГИПом, если не знаешь как это бывает при ... Очень интересное замечание, То есть косяк заказчика, а это министерство алтайского края.

Гость

19:37:26 27-01-2026

снести и отстроить ЖК. новое здание строить где-то в тур-центре или где-то в нигде, картины раздать уважаемым гражданам города

Александр

21:38:19 27-01-2026

Страшно представить, сколько денег там утекло

Гость

23:49:05 27-01-2026

Ага а трещины на фасаде это не дефекты 😂

