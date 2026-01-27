Госэкспертиза забраковала проект достройки Художественного музея Алтайского края

Здание в центре Барнаула реконструируют уже 13 лет

27 января 2026, 14:25, ИА Амител

Художественный музей Алтайского края / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Проект реконструкции Художественного музея Алтайского края не прошел региональную государственную строительную экспертизу. Соответствующие сведения появились в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ). Указано, что документ был разработан компанией "Век-Строй", которая выиграла соответствующий тендер в феврале 2025 года. Вероятно, что после внесения корректировок (причины, по которым документ отклонили, не указаны) проект повторно отправят на анализ.

Художественный музей начали возводить в 2012 году, но стройка затянулась из-за банкротства компании "СтройГАЗ", которая была подрядчиком на объекте. В 2018 году работы продолжил "Селф". Сдать музей планировали сначала в 2022-м, а затем в 2023 году, однако этого так и не произошло. В 2024-м работы снова замерли.

Сейчас здание находится в высокой степени готовности: завершено строительство кровли, наружных и внутренних инженерных сетей и системы вентиляции. Также там успели усилить стены с колоннами и подготовить под чистовую отделку третий и четвертый этажи здания, где смонтировано напольное покрытие, установлены двери и кондиционеры.

Осенью 2025 года директор компании "Век-Строй" Сергей Зябкин сообщил, что в течение нескольких месяцев специалисты обследовали здание, проводили изыскательные работы. Эксперты выяснили, что музей находится "в надлежащем состоянии, отапливается и охраняется", не зафиксировано никаких повреждений, которые могли бы привести к потере несущих конструкций.