Госэкспертиза забраковала проект достройки Художественного музея Алтайского края
Здание в центре Барнаула реконструируют уже 13 лет
27 января 2026, 14:25, ИА Амител
Проект реконструкции Художественного музея Алтайского края не прошел региональную государственную строительную экспертизу. Соответствующие сведения появились в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ). Указано, что документ был разработан компанией "Век-Строй", которая выиграла соответствующий тендер в феврале 2025 года. Вероятно, что после внесения корректировок (причины, по которым документ отклонили, не указаны) проект повторно отправят на анализ.
Художественный музей начали возводить в 2012 году, но стройка затянулась из-за банкротства компании "СтройГАЗ", которая была подрядчиком на объекте. В 2018 году работы продолжил "Селф". Сдать музей планировали сначала в 2022-м, а затем в 2023 году, однако этого так и не произошло. В 2024-м работы снова замерли.
Сейчас здание находится в высокой степени готовности: завершено строительство кровли, наружных и внутренних инженерных сетей и системы вентиляции. Также там успели усилить стены с колоннами и подготовить под чистовую отделку третий и четвертый этажи здания, где смонтировано напольное покрытие, установлены двери и кондиционеры.
Осенью 2025 года директор компании "Век-Строй" Сергей Зябкин сообщил, что в течение нескольких месяцев специалисты обследовали здание, проводили изыскательные работы. Эксперты выяснили, что музей находится "в надлежащем состоянии, отапливается и охраняется", не зафиксировано никаких повреждений, которые могли бы привести к потере несущих конструкций.
14:37:20 27-01-2026
Значит, надо выделить деньги на другой проект
15:07:58 27-01-2026
Гость (14:37:20 27-01-2026) Значит, надо выделить деньги на другой проект...
Совершенно верно, ЖК "Октябрьский человейник" там бы смотрелся куда гармоничнее.
14:49:16 27-01-2026
Верните Ленина где стоял! Уберите старика с шестерёнкой! Если бы кто в советский период додумался убрать памятник Ленину - его бы в психушке лечили принудительно! Только враг может снести памятник великому Ленину и ему за это ничего не будет.
15:03:10 27-01-2026
Гость (14:49:16 27-01-2026) Верните Ленина где стоял! Уберите старика с шестерёнкой! Есл... Кто знает? Может, Ленин охранял объект культуры. в результате деленинизации пострадал музей)))
15:33:04 27-01-2026
Гость (14:49:16 27-01-2026) Верните Ленина где стоял! Уберите старика с шестерёнкой! Есл... Со стариком девочка-микроцефалка, интересно, что она символизирует?
15:35:21 27-01-2026
Гость (14:49:16 27-01-2026) Верните Ленина где стоял! Уберите старика с шестерёнкой! Есл... Это он нарезал усср с которой сейчас бьемся? Да и вообще какие заслуги у этого парня?
16:31:40 27-01-2026
Гость (15:35:21 27-01-2026) Это он нарезал усср с которой сейчас бьемся? Да и вообще как... Это читать работы Ленина нужно, вам не справится.
20:59:42 27-01-2026
Гость (16:31:40 27-01-2026) Это читать работы Ленина нужно, вам не справится.... На бумаге что угодно можно написать, все свои фантазии...
22:03:19 29-01-2026
Гость (16:31:40 27-01-2026) Это читать работы Ленина нужно, вам не справится.... Ясно,по факту сказать нечего)
16:30:28 27-01-2026
Гость (14:49:16 27-01-2026) Верните Ленина где стоял! Уберите старика с шестерёнкой! Есл... без комиссара с особыми полномочиями никак
16:38:24 27-01-2026
Гость (14:49:16 27-01-2026) Верните Ленина где стоял! Уберите старика с шестерёнкой! Есл... Памятник Ленину в городе только один - напротив администрации края, а все остальные были постаменты, которые можно сносить без разрешения соответствующих ведомств. Закон то почитайте про такое.)))))
15:00:52 27-01-2026
дешевле было бы уже снести и новый построить
16:33:08 27-01-2026
Гость (15:00:52 27-01-2026) дешевле было бы уже снести и новый построить... ага. может на это и расчет. Снести, построить многоэтажку и выделить подвал для музея.
19:27:39 27-01-2026
Гость (16:33:08 27-01-2026) ага. может на это и расчет. Снести, построить многоэтажку и ... да он по факту НЕ НУЖЕН
15:01:27 27-01-2026
Эта музыка будет вечной...
15:09:23 27-01-2026
Такими темпами скоро признают аварийным и сносить будут.
15:33:14 27-01-2026
Гость (15:09:23 27-01-2026) Такими темпами скоро признают аварийным и сносить будут.... Недострой уже и без того в аварийном состоянии. Там большие трещины сквозные в несущих стенах - вероятно и фундамент повреждён
18:11:01 27-01-2026
Гость (15:09:23 27-01-2026) Такими темпами скоро признают аварийным и сносить будут.... ещё этажей 16 бахнут, а эту часть под коммерцию - и проект сразу примут
15:20:44 27-01-2026
Новый Художественный музей олицетворяет собой художества чиновников всех мастей по освоению выделенных бюджетных средств без посадок и уголовных дел. Когда следствие начнёт разборки?
15:25:23 27-01-2026
и ведь никто не сядет...
15:37:03 27-01-2026
Компания "Век-Строй". Этим всё сказано. Строительство закончится через сто лет, в 2126 году. Может наши пра-пра-...внуки и увидят окончание стройки.
15:38:20 27-01-2026
Можно было пригласить специалиста из экспертизы, чтобы сказал где ошибки? Если компания не успеет подать исправленный проект на экспертизу, то по закону аннулируют результаты конкурса. Придется проводить его по новой, а потом опять делать экспертизу.
16:37:25 27-01-2026
Юный экономист (15:38:20 27-01-2026) Можно было пригласить специалиста из экспертизы, чтобы сказа... не знаю как в этом случаи, но я сталкивался с экспертизой, там так: могут отклонить потому что единица измерения "кв.м" вместо "м.кв", исправишь, в следующие раз еще ошибок насыпят такого рода.
17:17:30 27-01-2026
Юный экономист (15:38:20 27-01-2026) Можно было пригласить специалиста из экспертизы, чтобы сказа... А это хорошая кормушка для чиновников
19:35:55 27-01-2026
Гость (17:17:30 27-01-2026) А это хорошая кормушка для чиновников... еще дороги и развилка!
10:56:49 28-01-2026
Юный экономист (15:38:20 27-01-2026) Можно было пригласить специалиста из экспертизы, чтобы сказа... У Заказчика есть заключение экспертизы, в нем четко указано что не так. Если Заказчик посчитает нужным - он озвучит эту информацию
16:12:18 27-01-2026
Пора уже выделять деньги на ремонт и реконструкцию. А то не получится сдать. Там за 14 лет уже половину сгнило что построили в 2012 году.
16:28:50 27-01-2026
Вангую: там скоро будет новая илитная "штука" в 25 этажей со шпилем!
17:32:58 27-01-2026
С 2005 года работаю ГИПом. Прям даже интересно,что там,мать его за ногу,такое в проекте,что никак экспертизу не могут пройти? Неужели атомный реактор в качестве источника теплоснабжения?
19:06:28 27-01-2026
В максимально серьезных картинных галереях только продуманное искусственное освещение. А в нашей видели сколько окон? То солнце в окно, то тучи, то восход, то закат, и тени будут ползти по картинам и полу. Видимо это и не проходит.
14:52:45 28-01-2026
Гость (19:06:28 27-01-2026) В максимально серьезных картинных галереях только продуманно... Как же вы правы.
10:55:00 28-01-2026
Гость (17:32:58 27-01-2026) С 2005 года работаю ГИПом. Прям даже интересно,что там,мать ... Плохо ты работаешь ГИПом, если не знаешь как это бывает при прохождении экспертизы. Я вот тоже работаю ГИПом с 2002 года, знаю какие проблемы и вопросы возникают при прохождении экспертизы. По данному объекту я тоже знаю почему экспертиза не пройдена и это точно не проблема проектировщика, а конкретный косяк Заказчика.
14:54:00 28-01-2026
Гость (10:55:00 28-01-2026) Плохо ты работаешь ГИПом, если не знаешь как это бывает при ... Очень интересное замечание, То есть косяк заказчика, а это министерство алтайского края.
19:37:26 27-01-2026
снести и отстроить ЖК. новое здание строить где-то в тур-центре или где-то в нигде, картины раздать уважаемым гражданам города
21:38:19 27-01-2026
Страшно представить, сколько денег там утекло
23:49:05 27-01-2026
Ага а трещины на фасаде это не дефекты 😂