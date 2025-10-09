В Алтайском крае обновляют проект реконструкции Художественного музея

Уже готов проект достройки. Переделывать ничего не придется

09 октября 2025, 16:30, ИА Амител

Художественный музей Алтайского края / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Проектная документация в первом квартале 2026 года должна получить положительное заключение госэкспертизы. Подробности 8 октября рассказал министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

"Глобальных изменений в проекте нет"

Минстрой Алтайского края в феврале 2025 года нашел подрядчика, который разработал проект достройки Художественного музея. Директор компании-подрядчика Сергей Зябкин указал, что сейчас проект уже проходит госэкспертизу.

"В апреле 2025 года мы приступили к обследованию здания. Проводили его два месяца. За это время собрали все технические условия, выполнили изыскательские работы и визуальные осмотры, изучили предыдущую проектную документацию. Запроектировали все, что необходимо. Положительное заключение госэкспертизы планируем получить в первом квартале 2026 года", — рассказал Зябкин.

Сергей Зябкин/ Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

По его словам, здание музея находится "в надлежащем состоянии, отапливается и охраняется". Не зафиксировано никаких повреждений, которые могли бы привести к потере несущих конструкций, подчеркнул директор компании-проектировщика объекта. Также он отметил, что "глобальных изменений в проекте не произойдет", не придется делать перепланировку - "все останется на своих местах".

"Мы учли пожелания музейных работников по развеске картин в выставочных залах, решили скорректировать подсветку, предусмотреть дополнительное оборудование для удобства сохранения картин в хранилищах и так далее. Плюс остается основная работа с интерьерами, чтобы внутреннее убранство соответствовало назначению выставочных залов. Все приводится в соответствие с нормами, чтобы объект можно было ввести в эксплуатацию. Это пожарная сигнализация, противодымная вентиляция, доступная среда для комфорта маломобильных граждан и так далее", — пояснил проектировщик.

"Довести до ума"

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев также особо подчеркнул: ничего перестраивать в уже построенном здании музея не будут. Корректировка проекта, по его словам, предполагает "доведение до ума" инженерных систем, требования по которым из-за санкций сильно поменялись, пересмотр "художественной отделки" и прочее.

"Мы не могли в рамках прошлой документации эту работу завершить. Активно меняются градостроительные нормы, правила, СНИП. Появился новый свод правил, который изменил все подходы к строительству. Каждые два-четыре года у нас меняются требования ко всем системам. Изначально в проекте не было интерьерной итоговой отделки. Плюс есть санкционные ограничения. Это вынужденная данность. Сейчас мы должны получить готовый и итоговый проект", — отметил Гилев.

Художественный музей Алтайского края / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

По его словам, сейчас система выстроена таким образом, что проект может корректироваться по ходу работ, так что больше простоев для глобальных исправлений проектной документации Минстрой не ожидает.

После получения положительного заключения госэкспертизы появится "понимание по срокам и точной стоимости".

"Думаю, в 2026 году мы получим проектно-сметную документацию и будем определяться с источниками финансирования", — пояснил Гилев.

Иван Гилев / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Что уже сделано?

Министр подчеркнул, что на данный момент в здании музея уже многое сделано: завершили строительство кровли, наружных и внутренних инженерных сетей, систему вентиляции, усиление стен и колонн. На третьем этаже, где находятся офисные помещения, и на четвертом этаже, где находятся инженерные коммуникации, работы практически завершены — выполнена чистовая отделка, смонтировано напольное покрытие, установлены двери и кондиционеры.

"Мы не видим, чтобы что-то было сломано, отсутствовало, какие-то деньги были потрачены зря. Ничего не сносится и не переделывается, продолжается строительство. Уже сделано благоустройство территории, асфальт, плитка, грунт. Заведены все инженерные системы, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электрическая часть. Завершена кровля, остекленение, закрыт тепловой контур, поставлено все инженерное оборудование, тепловой пункт, разводка вся тепловая, что позволило запустить тепло", — отметил Гилев.

Художественный музей Алтайского края / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

На первый этап строительства потратили порядка 230 млн рублей, затем работы выполнили на 744 млн рублей, сообщил министр:

"Речи о том, что деньги вливались "в никуда", нет. Затраты видны. Ключевая проблема была в том, что подрядчик перестал его строить и вышел с объекта, и это удлинило и усложнило дальнейшую работу", — пояснил Гилев.

Напомним, ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко в интервью "Вестям" рассказал, что вопрос с завершением строительства нового здания Художественного музея в Барнауле будет решен. "Сейчас требуется разработка современной проектной документации, которая бы соответствовала реалиям сегодняшнего дня. Постепенно мы этот вопрос решим", – подчеркнул Томенко.

При этом глава региона отметил, что музей относится к небольшому количеству проектов со сложной судьбой.