Работы на объекте планируют вскоре возобновить

08 октября 2025, 15:55, ИА Амител

Художественный музей Алтайского края в октябре 2025 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Проект достройки Художественного музея в Барнауле уже готов и сейчас проходит государственную экспертизу. В следующем году станут известны сроки окончания работ и точная сумма, которая на это потребуется. Между тем, глобально перестраивать подрядчик ничего не будет. Как сейчас выглядит музей и что там сделано — в фоторепортаже amic.ru.

В каком состоянии музей?

Строительство Художественного музея в Барнауле заморозили ещё весной 2024 года из-за проблем с проектно-сметной документацией. К тому моменту в здании завершили строительство кровли, наружных и внутренних инженерных сетей и системы вентиляции. Также там успели усилить стены с колоннами и сделать под чистовую отделку третий и четвертые этажи здания, где смонтировано напольное покрытие и установлены двери с кондиционерами.

«Сделано благоустройство территории, асфальт, плитка, грунт. Заведены все инженерные системы, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электрическая часть. Заказчик завершил кровлю, завершил остекление, закрыл тепловой контур, поставлено все инженерное оборудование, тепловой пункт, разводка вся тепловая, что позволило запустить тепло и продолжить работу внутри здания. Внутри здания работы также продолжались», — отметил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

Художественный музей Алтайского края в октябре 2025 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Как будут достраивать музей?

Сейчас работы в здании не идут. В 2024 году власти два раза пытались найти разработчика проекта достройки музея, однако оба раза заявку на лот никто не подал. Зато подрядчик определился в третий раз — в феврале 2025 года компания "Векстрой" согласилась сделать проект за сумму около 12 млн рублей.

По словам директора компании-подрядчика Сергея Зябкина, перестраивать в музее ничего не будут, планируется только завершить уже начатые работы.

«Мы учли пожелания музейщиков, по развеске картин в выставочных залах, решили скорректировать подсветку, предусмотреть дополнительное оборудование для удобства сохранения картин в хранилищах и так далее. Остается основная работа с интерьерами, чтобы внутреннее убранство соответствовало назначению выставочных залов. Все приводится в соответствие с нормами, чтобы объект безболезненно можно было ввести в эксплуатацию. Например, это пожарная сигнализация, противодымная вентиляция, маломобильная среда и так далее», — пояснил проектировщик.

Иван Гилев отметил, что в проекте "доведены до ума" инженерные системы и художественная отделка, также в нем учтены изменившиеся градостроительные нормы.

«Думаю, в 2026 году мы получим проектно-сметную документацию и будем определяться с источниками финансирования», — пояснил Гилев.

Напомним, что строить объект начали ещё в 2012 году, однако сейчас он готов примерно на 60-65%. Работы затянулись из-за банкротства компании "СтройГАЗ", которая была подрядчиком на объекте. Договор с ним расторгли, затем в 2018 года работы продолжила компания "Селф". Сдать музей планировали сначала в 2022-м, а затем в 2023 году, однако этого так и не произошло и в 2024 году работы снова "встали".