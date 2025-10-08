Как выглядит Художественный музей в Барнауле, который реконструируют 13 лет?
Работы на объекте планируют вскоре возобновить
08 октября 2025, 15:55, ИА Амител
Проект достройки Художественного музея в Барнауле уже готов и сейчас проходит государственную экспертизу. В следующем году станут известны сроки окончания работ и точная сумма, которая на это потребуется. Между тем, глобально перестраивать подрядчик ничего не будет. Как сейчас выглядит музей и что там сделано — в фоторепортаже amic.ru.
В каком состоянии музей?
Строительство Художественного музея в Барнауле заморозили ещё весной 2024 года из-за проблем с проектно-сметной документацией. К тому моменту в здании завершили строительство кровли, наружных и внутренних инженерных сетей и системы вентиляции. Также там успели усилить стены с колоннами и сделать под чистовую отделку третий и четвертые этажи здания, где смонтировано напольное покрытие и установлены двери с кондиционерами.
«Сделано благоустройство территории, асфальт, плитка, грунт. Заведены все инженерные системы, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электрическая часть. Заказчик завершил кровлю, завершил остекление, закрыл тепловой контур, поставлено все инженерное оборудование, тепловой пункт, разводка вся тепловая, что позволило запустить тепло и продолжить работу внутри здания. Внутри здания работы также продолжались», — отметил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.
Как будут достраивать музей?
Сейчас работы в здании не идут. В 2024 году власти два раза пытались найти разработчика проекта достройки музея, однако оба раза заявку на лот никто не подал. Зато подрядчик определился в третий раз — в феврале 2025 года компания "Векстрой" согласилась сделать проект за сумму около 12 млн рублей.
По словам директора компании-подрядчика Сергея Зябкина, перестраивать в музее ничего не будут, планируется только завершить уже начатые работы.
«Мы учли пожелания музейщиков, по развеске картин в выставочных залах, решили скорректировать подсветку, предусмотреть дополнительное оборудование для удобства сохранения картин в хранилищах и так далее. Остается основная работа с интерьерами, чтобы внутреннее убранство соответствовало назначению выставочных залов. Все приводится в соответствие с нормами, чтобы объект безболезненно можно было ввести в эксплуатацию. Например, это пожарная сигнализация, противодымная вентиляция, маломобильная среда и так далее», — пояснил проектировщик.
Иван Гилев отметил, что в проекте "доведены до ума" инженерные системы и художественная отделка, также в нем учтены изменившиеся градостроительные нормы.
«Думаю, в 2026 году мы получим проектно-сметную документацию и будем определяться с источниками финансирования», — пояснил Гилев.
Напомним, что строить объект начали ещё в 2012 году, однако сейчас он готов примерно на 60-65%. Работы затянулись из-за банкротства компании "СтройГАЗ", которая была подрядчиком на объекте. Договор с ним расторгли, затем в 2018 года работы продолжила компания "Селф". Сдать музей планировали сначала в 2022-м, а затем в 2023 году, однако этого так и не произошло и в 2024 году работы снова "встали".
16:03:57 08-10-2025
Эх, тигровые центры у нас в один присест освоили, а вот культура - подождет еще....
20:15:05 08-10-2025
Гость (16:03:57 08-10-2025) Эх, тигровые центры у нас в один присест освоили, а вот куль... если бы за срыв сдачи объекта и последующей стройки платилось бы из личного кармана людей котороые опять мутят давным давно бы все было готово
16:17:33 08-10-2025
Зачем вы нам показываете внутренности кормушки? Хотите убедить нас, что там пусто?
16:23:34 08-10-2025
Уже путают миллионы с миллиардами.
16:36:55 08-10-2025
2 млрд, это наверное Гилев собирается воскресить Леонардо с Микеланджело и нанять их!?
16:39:34 08-10-2025
Гость (16:36:55 08-10-2025) 2 млрд, это наверное Гилев собирается воскресить Леонардо с ... А разве черепашки-ниндзя умерли? И почему Рафаэля с Донателлой забыли?
16:56:39 08-10-2025
Гость (16:36:55 08-10-2025) 2 млрд, это наверное Гилев собирается воскресить Леонардо с ... Никак нет. Они ждут "строителей", которые ФОК строили. Сейчас они дорожки возле ФОКа подлатают и сюда. За недорого и быстро музейчик доделают - за 2 года и за 2 млрд. наших кровных народных рублей. 13 лет люди ждали, 2-3 года еще подождем.
16:38:42 08-10-2025
У чинуш закончились деньги по предыдущему распилу краевых средств? Ясно. Желаю вам приятно подавиться
16:50:17 08-10-2025
Вперёд Иван .Для кого строишь мавзолей ?. Это твой дембельский аккорд.
16:51:12 08-10-2025
Какое позорище! А ведь это реально музей, только не художественный, а музей коррупции.
16:52:03 08-10-2025
ставлю на то, что эта стройка не закончится никогда
17:02:19 08-10-2025
Лет 8 назад на нем висела табличка - скоро здесь будет художественный музей! 😆
18:43:52 08-10-2025
Плохо, что министр культуры юрист. Хотя... всё сделано так, что фиг докопаешься, что проблемы со строительством по вине министерства.(((((((((((((
20:36:31 08-10-2025
Плакать хочется,глядя на это.
08:05:32 09-10-2025
Гость (20:36:31 08-10-2025) Плакать хочется,глядя на это. ... Поплачь, меньше пописаешь.
22:33:00 09-10-2025
Недострой за 2 ярда))))
20:09:26 10-10-2025
Гость (17:02:19 08-10-2025) Лет 8 назад на нем висела табличка - скоро здесь будет худож... сам поди и повесил?