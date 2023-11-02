Снос здания бывшего кинотеатра начнется уже в ближайшее время

02 ноября 2023, 12:25, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Снос здания бывшего кинотеатра "Искра" на улице 50 лет СССР, 51а, в Барнауле может начаться после 4 ноября, когда завершится сезон продовольственных ярмарок (они проходят возле здания "Искры"). Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе компании-застройщика "Мой дом". Фирма уже отправила проект ЖК в архитектурный комитет мэрии Барнаула. После этого документ должны одобрить на заседании градсовета.

Разрешения нет

В компании доложили, что уже подготовили концепцию здания и отправили в "архитектурный" комитет мэрии города. После этого пройдет заседание градсовета, который должен дать разрешение на строительство высоток на территории "Искры".

"Без получения разрешения на строительство мы не можем начать возведение объекта", – добавили в пресс-службе.

Также застройщик прокомментировал опасения жильцов дома улицы Георгиева, 44, который расположен в десятках метров от места будущей застройки, – ранее горожане сообщали о трещинах в доме и отхождении плит. Они уверены, что возведение высоток еще больше навредит их дому и снизит несущую способность оснований и фундаментов.

В компании заявили, что не планируют проводить работы, "которые могли бы повлиять на здания рядом с участком", в частности, забивку свай. Вместо этого они намерены использовать буронабивные сваи и плитный фундамент. А еще в компании отчитались, что рассчитали инсоляцию (попадание прямых солнечных лучей на ближайшие дома. – Прим. ред.). Правильность расчета проверит экспертиза.

Будущее сквера и памятника

Обрисовал застройщик и судьбу сквера, расположенного рядом с местом застройки.

"Зеленые насаждения не попадают под застройку и не находятся на территории нашего участка. Кроме того, мы планируем осуществить дополнительное озеленение на нашей территории. Разработана общая концепция благоустройства прилегающего сквера", – сообщили в компании.

В пресс-службе также анонсировали публичное обсуждение концепции ландшафта и сквера. Кроме того, застройщик намерен поставить памятник маршалу Георгию Жукову "сразу же после согласования его размещения на прилегающем участке и концепции монумента, не дожидаясь окончания строительства самого объекта".

На вопрос о том, планируется ли взаимодействие застройщика с местными жителями, которые, напомним, пытаются всеми силами отстоять территорию, в пресс-службе сообщили, что "готовы к обсуждениям на официальной площадке в администрации Индустриального района".

Между тем местные жители продолжают собирать подписи против сноса бывшего кинотеатра "Искра". 31 октября они провели собрание, где предупредили, что всеми силами будут бороться с застройкой и писать во все инстанции.



Напомним, ЖК, который должен вырасти на месте "Искры", будет включать в себя две башни высотой 17 и 9 этажей с общей двухуровневой пристройкой для общественных помещений. Там планируют сделать офисы, фитнес-клуб, ЗАГС и апартаменты, то есть гостиницу.