Готовы к обсуждениям. Застройщик "Искры" в Барнауле ответил на возмущения горожан
Снос здания бывшего кинотеатра начнется уже в ближайшее время
02 ноября 2023, 12:25, ИА Амител
Снос здания бывшего кинотеатра "Искра" на улице 50 лет СССР, 51а, в Барнауле может начаться после 4 ноября, когда завершится сезон продовольственных ярмарок (они проходят возле здания "Искры"). Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе компании-застройщика "Мой дом". Фирма уже отправила проект ЖК в архитектурный комитет мэрии Барнаула. После этого документ должны одобрить на заседании градсовета.
Разрешения нет
В компании доложили, что уже подготовили концепцию здания и отправили в "архитектурный" комитет мэрии города. После этого пройдет заседание градсовета, который должен дать разрешение на строительство высоток на территории "Искры".
"Без получения разрешения на строительство мы не можем начать возведение объекта", – добавили в пресс-службе.
Также застройщик прокомментировал опасения жильцов дома улицы Георгиева, 44, который расположен в десятках метров от места будущей застройки, – ранее горожане сообщали о трещинах в доме и отхождении плит. Они уверены, что возведение высоток еще больше навредит их дому и снизит несущую способность оснований и фундаментов.
В компании заявили, что не планируют проводить работы, "которые могли бы повлиять на здания рядом с участком", в частности, забивку свай. Вместо этого они намерены использовать буронабивные сваи и плитный фундамент. А еще в компании отчитались, что рассчитали инсоляцию (попадание прямых солнечных лучей на ближайшие дома. – Прим. ред.). Правильность расчета проверит экспертиза.
Будущее сквера и памятника
Обрисовал застройщик и судьбу сквера, расположенного рядом с местом застройки.
"Зеленые насаждения не попадают под застройку и не находятся на территории нашего участка. Кроме того, мы планируем осуществить дополнительное озеленение на нашей территории. Разработана общая концепция благоустройства прилегающего сквера", – сообщили в компании.
В пресс-службе также анонсировали публичное обсуждение концепции ландшафта и сквера. Кроме того, застройщик намерен поставить памятник маршалу Георгию Жукову "сразу же после согласования его размещения на прилегающем участке и концепции монумента, не дожидаясь окончания строительства самого объекта".
На вопрос о том, планируется ли взаимодействие застройщика с местными жителями, которые, напомним, пытаются всеми силами отстоять территорию, в пресс-службе сообщили, что "готовы к обсуждениям на официальной площадке в администрации Индустриального района".
Между тем местные жители продолжают собирать подписи против сноса бывшего кинотеатра "Искра". 31 октября они провели собрание, где предупредили, что всеми силами будут бороться с застройкой и писать во все инстанции.
Напомним, ЖК, который должен вырасти на месте "Искры", будет включать в себя две башни высотой 17 и 9 этажей с общей двухуровневой пристройкой для общественных помещений. Там планируют сделать офисы, фитнес-клуб, ЗАГС и апартаменты, то есть гостиницу.
12:37:17 02-11-2023
Зеленые насаждения не попадают, но анонсировали публичные обсуждения проекта сквера и ландшафта, это как?
12:44:26 02-11-2023
пройти заседание градсовета, который даст разрешение на строительство высоток -------- Вот именно, ключевое слово "ДАСТ", все уже решено заранее.
13:02:12 02-11-2023
Вместо одного кинотеатра ДВЕ высотки и пристройку?! С парковками, зелеными насаждениями...Это как?
13:05:51 02-11-2023
Гость (13:02:12 02-11-2023) Вместо одного кинотеатра ДВЕ высотки и пристройку?! С парков... колдунство однако
13:38:18 02-11-2023
Снос здания бывшего кинотеатра начнется уже в ближайшее время --- разрешения на строительство нет, а сносить получается можно без разрешения. Анекдот. Они разрешение может вообще никогда не получат, а Искру уже снесут
13:50:35 02-11-2023
а где будут парковки? вообще будет некуда машину поставить!
10:49:24 03-11-2023
Гость (13:50:35 02-11-2023) а где будут парковки? вообще будет некуда машину поставить!... Там уже сейчас негде приткнуться. Ещё эту блевотину высотную воткнут. Бабло всё решает.
13:55:09 02-11-2023
Как можно вместить 2 здания на месте одного. Там совсем небольшая площадь, и рядом сквер. В сквере нужны только лавочки, ничего не нужно там облагораживать.
13:58:12 02-11-2023
Так написали, что дом находится в ДЕСЯТКАХ МЕТРОВ! На самом деле дом находится очень близко к Искре практически через дорогу. И уже есть отошедшие плиты в некоторых квартирах. Ну, а про то, что во дворе дома ьудет практически общежитие - это тоже не радует! В районе пробки в час пик, а здесь ещё добавят офисы и аппартаменты - ещё больше осложнит транспортный вопрос, не говоря уж о парковке, которой и жильцам то не хватает!
14:03:46 02-11-2023
Светлана (13:58:12 02-11-2023) Так написали, что дом находится в ДЕСЯТКАХ МЕТРОВ! На самом ... Георгиева 44 - 16 метров.
14:15:20 02-11-2023
Ну и посмотрим,как обсуждения пройдут с каким результатом и покажет отношение к народу властьимущих
10:52:33 03-11-2023
Татьяна (14:15:20 02-11-2023) Ну и посмотрим,как обсуждения пройдут с каким результатом и ... Чего смотреть-то, всё давно уже ясно с отношением. Бабло заносят и получают разрешение. Плевать там хотели на мнение какое-то.
15:10:49 02-11-2023
А ещё там есть охранная зона, там проходит теплотрасса.
15:14:15 02-11-2023
Весь город в теплотрассах. ну чудак человек. Лучше напишите там провода натянуты.
16:51:45 02-11-2023
Снос здание тоже требует проекта по демонтажу и разрешение.
18:48:13 02-11-2023
А я считаю, что ничего не надо сносить, всё оставить, как есть! Район Сулима уже полностью давно обжит и застроен! Не то, что острой необходимости, а ваще необходимости, как таковой нет, чтоб там что-то строить! У нас чё, острая нехватка жилья, офисных помещений, или чё там, ещё хотят пристроить! А кольцо руки чешутся что-то построить, дак вон, на месте снесённого ветхого и аварийного дилья стройте! Ведь, по рапортам в прессе, его сносят, не зная устали!
20:22:25 02-11-2023
Ща застройщик вам все обоснует, как хорошо и комфортно будет жить на пятачке, вместо приходящих в кинотеатр максимум 500 человек в сутки, с 2 000 постоянно проживающих и общественным зданием, при обеспеченности парковками 30% только квартир, без учета посетителей ЗАГСов и других контор.
10:59:01 03-11-2023
Заметьте - ни один депутатик не возбудился, не сказал, мол произвол, точечная застройка, коррупция и плевок на общественное мнение. Слуги народа.
12:49:16 03-11-2023
Гость (10:59:01 03-11-2023) Заметьте - ни один депутатик не возбудился, не сказал, мол ... Да, Вы правы, и Сережка Булаев куда-то потерялся.
12:41:37 03-11-2023
Гость (12:37:17 02-11-2023) Зеленые насаждения не попадают, но анонсировали публичные об... А ни как! Вырубят всё и посадят мелкие деревца, а чтобы снова наслаждаться зелёной аллеей нужно будет выждать ещё лет 30 😑