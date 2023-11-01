Против возведения высоток на месте "Искры" подписались уже более 100 человек

01 ноября 2023, 09:10, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители района Сулимы в Барнауле, где на месте бывшего кинотеатра "Искра" планируют возвести две высотки, пытаются отстоять здание. 31 октября они провели собрание, на котором сообщили, что всеми силами будут бороться с застройкой и писать во все инстанции. Горожане уже организовали сбор подписей.

"Здание старше вас, уберите руки"

Против застройки территории выступили жильцы ближайших домов – Георгиева, 44, 50 лет СССР 16, 51, и других. Главная боль местных жителей – сквер и площадь Жукова, на месте которых и планируют возвести высотки. Люди неохотно верят обещаниям застройщика взять на себя благоустройство сквера и площади, а также возведение памятника великому полководцу.

"Мы радуемся, когда ходим по этой аллее. Почему теперь должны загадить и построить два дома? Есть место за аэропортом, идите туда стройте, а Сулиму не трогайте. Это наша старая Сулима, мы хотим видеть ее нарядной. Мы столько эти деревья сажали, ухаживали за ними. Они все обещают, но они ничего не сделают, поверьте", – возмутилась активистка Наталья Стародубова.

Также горожан волнует ситуация с парковками. Уже сейчас жители с трудом находят место для своих машин. И опасаются, что новый комплекс с офисами и апартаментами только усугубит ситуацию.

"Здесь все и так достаточно напряженно. Если построят бизнес-центр, будет источник постоянной пробки. Застройщику никто не верит, даже администрация. Вы хотите, чтобы мы поверили? Здесь и почва слабая, может быть, там речка течет. Они построят дома, а он упадет вместе с жителями. Нужна экспертиза", – возмутился местный житель Леонид Парфильевич.

"У меня полный протест. Здание старше вас, уберите от него руки, это уже история города. Не нужно его трогать, лучше восстановить", – добавил молодой человек, вышедший поддержать жителей района.

"Матери разорвут потом этих чиновников"

Волнует жильцов не только будущее "Искры", сквера и площади. Горожане переживают за судьбу своих домов. Жильцы дома № 44 на улице Георгиева, который расположен в десятках метров от места будущей застройки, рассказали, что на здании уже есть трещины. Где-то даже наблюдается отхождение плит "размером с руку". Горожане боятся, что возведение высоток еще больше навредит их дому и снизит несущую способность оснований и фундаментов.

Фото: предоставлено жильцами дома Георгиева, 44

"У нас трещина в полтора сантиметра. Управляющая компания меньше месяца назад установила контрольные маячки. И трещины уже пошли по ним. Все детские комнаты выходят именно на эти трещины. Не дай Бог, что-то произойдет – матери разорвут потом этих чиновников", – рассказала жительница дома Наталья.

Женщина настолько боится за жизнь своих детей, что готова пойти на крайние меры.

"Я думаю съехать на время стройки, буду снимать квартиру. Я боюсь за ребенка и свою жизнь. Дом рухнет, и все миллионы, которые я заработала, уйдут под землю", – возмущается женщина.

Фото: предоставлено жильцами дома Георгиева, 44

Другая местная жительница рассказала:

"У нас в квартире плита под наклоном, отклонение – пять сантиметров. Такое заключение БТИ выдала еще в 2008 году. Казалось бы, 5 сантиметров – немного, спичечный коробок. Сотрудник БТИ тогда сказала, что это опасно. Я спросила, что нам делать, она ответила: "Строительства же не ведется никакого, живите так. А что будет сейчас?" – возмущается горожанка.

Большинство собравшихся выступили за сохранение кинотеатра "Искра". Они хотели бы видеть здесь детский центр творчества, где бы дети смогли полезно проводить время – заниматься танцами, музыкой, спортом. Особенно учитывая, что вариантов для детского досуга в этом районе не так много.

"Я не знаю, в какие секции отдать моего пятилетнего внука. Все оббегала. Я вот пенсионерка, я сама с удовольствием пойду куда-то. Вязать буду, шить. Пенсионеры и ребятишки маленькие там бы занимались", – добавила одна из горожанок.

Местные жители писали во все инстанции, чтобы помешать стройке. Несмотря на отписки, они намерены продолжать бороться за сохранение первоначального вида территории, на которой многие из них прожили всю жизнь.

Что говорят в мэрии?

Поскольку участок земли находится в частной собственности, решение о сносе какого-либо объекта капитального строительства принимает его владелец, сообщили в мэрии города. При этом получать разрешение, в том числе от комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, ему не нужно. По закону собственник должен лишь направить уведомление о проведении работ.

"Возможность строительства многоквартирного жилого дома должна дополнительно подтверждаться положительным заключением экспертизы проектной документации. Проектирование объектов капитального строительства на участке по улице 50 лет СССР, 51а должно осуществляться с учетом рекомендаций Градсовета администрации Барнаула. Разрешение на строительство объектов капитального строительства на вышеуказанном земельном участке до настоящего времени комитетом не выдавались", – говорится в сообщении.

Что может появиться на месте бывшего кинотеатра "Искра"?

"Живой комплекс" с аналогичным названием, который должен вырасти на месте "Искры", будет включать в себя две башни высотой 17 и 9 этажей с общей двухуровневой пристройкой для общественных помещений. Там планируют сделать офисы, фитнес-клуб, ЗАГС и апартаменты, то есть гостиницу. Власти Барнаула разрешение на строительство пока не дали. Говорят, что проектную документацию в комитет по архитектуре Барнаула застройщик также не предоставил.