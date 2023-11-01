Искра полыхнула. Барнаульцы пытаются остановить стройку на месте бывшего кинотеатра
Против возведения высоток на месте "Искры" подписались уже более 100 человек
01 ноября 2023, 09:10, ИА Амител
Жители района Сулимы в Барнауле, где на месте бывшего кинотеатра "Искра" планируют возвести две высотки, пытаются отстоять здание. 31 октября они провели собрание, на котором сообщили, что всеми силами будут бороться с застройкой и писать во все инстанции. Горожане уже организовали сбор подписей.
"Здание старше вас, уберите руки"
Против застройки территории выступили жильцы ближайших домов – Георгиева, 44, 50 лет СССР 16, 51, и других. Главная боль местных жителей – сквер и площадь Жукова, на месте которых и планируют возвести высотки. Люди неохотно верят обещаниям застройщика взять на себя благоустройство сквера и площади, а также возведение памятника великому полководцу.
"Мы радуемся, когда ходим по этой аллее. Почему теперь должны загадить и построить два дома? Есть место за аэропортом, идите туда стройте, а Сулиму не трогайте. Это наша старая Сулима, мы хотим видеть ее нарядной. Мы столько эти деревья сажали, ухаживали за ними. Они все обещают, но они ничего не сделают, поверьте", – возмутилась активистка Наталья Стародубова.
Также горожан волнует ситуация с парковками. Уже сейчас жители с трудом находят место для своих машин. И опасаются, что новый комплекс с офисами и апартаментами только усугубит ситуацию.
"Здесь все и так достаточно напряженно. Если построят бизнес-центр, будет источник постоянной пробки. Застройщику никто не верит, даже администрация. Вы хотите, чтобы мы поверили? Здесь и почва слабая, может быть, там речка течет. Они построят дома, а он упадет вместе с жителями. Нужна экспертиза", – возмутился местный житель Леонид Парфильевич.
"У меня полный протест. Здание старше вас, уберите от него руки, это уже история города. Не нужно его трогать, лучше восстановить", – добавил молодой человек, вышедший поддержать жителей района.
"Матери разорвут потом этих чиновников"
Волнует жильцов не только будущее "Искры", сквера и площади. Горожане переживают за судьбу своих домов. Жильцы дома № 44 на улице Георгиева, который расположен в десятках метров от места будущей застройки, рассказали, что на здании уже есть трещины. Где-то даже наблюдается отхождение плит "размером с руку". Горожане боятся, что возведение высоток еще больше навредит их дому и снизит несущую способность оснований и фундаментов.
"У нас трещина в полтора сантиметра. Управляющая компания меньше месяца назад установила контрольные маячки. И трещины уже пошли по ним. Все детские комнаты выходят именно на эти трещины. Не дай Бог, что-то произойдет – матери разорвут потом этих чиновников", – рассказала жительница дома Наталья.
Женщина настолько боится за жизнь своих детей, что готова пойти на крайние меры.
"Я думаю съехать на время стройки, буду снимать квартиру. Я боюсь за ребенка и свою жизнь. Дом рухнет, и все миллионы, которые я заработала, уйдут под землю", – возмущается женщина.
Другая местная жительница рассказала:
"У нас в квартире плита под наклоном, отклонение – пять сантиметров. Такое заключение БТИ выдала еще в 2008 году. Казалось бы, 5 сантиметров – немного, спичечный коробок. Сотрудник БТИ тогда сказала, что это опасно. Я спросила, что нам делать, она ответила: "Строительства же не ведется никакого, живите так. А что будет сейчас?" – возмущается горожанка.
Большинство собравшихся выступили за сохранение кинотеатра "Искра". Они хотели бы видеть здесь детский центр творчества, где бы дети смогли полезно проводить время – заниматься танцами, музыкой, спортом. Особенно учитывая, что вариантов для детского досуга в этом районе не так много.
"Я не знаю, в какие секции отдать моего пятилетнего внука. Все оббегала. Я вот пенсионерка, я сама с удовольствием пойду куда-то. Вязать буду, шить. Пенсионеры и ребятишки маленькие там бы занимались", – добавила одна из горожанок.
Местные жители писали во все инстанции, чтобы помешать стройке. Несмотря на отписки, они намерены продолжать бороться за сохранение первоначального вида территории, на которой многие из них прожили всю жизнь.
Что говорят в мэрии?
Поскольку участок земли находится в частной собственности, решение о сносе какого-либо объекта капитального строительства принимает его владелец, сообщили в мэрии города. При этом получать разрешение, в том числе от комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, ему не нужно. По закону собственник должен лишь направить уведомление о проведении работ.
"Возможность строительства многоквартирного жилого дома должна дополнительно подтверждаться положительным заключением экспертизы проектной документации. Проектирование объектов капитального строительства на участке по улице 50 лет СССР, 51а должно осуществляться с учетом рекомендаций Градсовета администрации Барнаула. Разрешение на строительство объектов капитального строительства на вышеуказанном земельном участке до настоящего времени комитетом не выдавались", – говорится в сообщении.
Что может появиться на месте бывшего кинотеатра "Искра"?
"Живой комплекс" с аналогичным названием, который должен вырасти на месте "Искры", будет включать в себя две башни высотой 17 и 9 этажей с общей двухуровневой пристройкой для общественных помещений. Там планируют сделать офисы, фитнес-клуб, ЗАГС и апартаменты, то есть гостиницу. Власти Барнаула разрешение на строительство пока не дали. Говорят, что проектную документацию в комитет по архитектуре Барнаула застройщик также не предоставил.
09:15:15 01-11-2023
т.е. дом с 2008 года стоит аварийный, а виноваты в этом застройщики, которые еще строить не начали?
09:25:31 01-11-2023
гость (09:15:15 01-11-2023) т.е. дом с 2008 года стоит аварийный, а виноваты в этом заст... Совершенно верно. Жильцы вместо требований проведения капремонта своего дома протестуют против стройки, которой еще даже нет. А еще там подземная река и слабые грунта и дом провалится) а еще они там на Сулине шить и вязать могут только коллективно в общественных местах, дома у них этим не занимаются. А еще Искра, оказывается, историческое место. А еще там матери кого то разрывают, не знаю на постоянной ли основе или только по особым случаям. В общем, у них там своя атмосфера.
10:28:36 01-11-2023
Гость (09:25:31 01-11-2023) Совершенно верно. Жильцы вместо требований проведения капрем... Так умно комментируете. 🙈 Люди указывая на свои проблемы пытаются для начала остановить строительство этого проекта... Затем решать свои проблемы, потому что не один не стал устранять проблему жильцов без строительства... А со строительством вообще забудут о проблемах жильцов, которые не раз просили устранить... Только не публично, этот митинг, это уже крик души жильцов...
14:41:33 02-11-2023
Гость (09:25:31 01-11-2023) Совершенно верно. Жильцы вместо требований проведения капрем... Да!!! Своя Отмосфера!!! И вам свои 3 копейки сюда вставлять не надо!! Если бы вы жили в аварийном доме, я бы посмотрела как бы вы запели!!!
09:28:46 01-11-2023
гость (09:15:15 01-11-2023) т.е. дом с 2008 года стоит аварийный, а виноваты в этом заст... Вы в другом месте ищите дурней себя. Жителям самое время отстаивать свои права, пока нет разрешения на строительство. Потом будет сложней его остановить.
09:33:10 01-11-2023
гость (09:15:15 01-11-2023) т.е. дом с 2008 года стоит аварийный, а виноваты в этом заст... Виноваты западные партнёры, либералы и короновирус немного. Вы за новостной повесткой не следите что-ли?
09:17:11 01-11-2023
истерички - пусть съезжают от туда тогда
12:17:35 01-11-2023
Гость (09:17:11 01-11-2023) истерички - пусть съезжают от туда тогда... А вы оплатите переезд? Если нет. Тогда ваши советы- словесная пачкотня.
09:18:14 01-11-2023
Увеличение пенсионного возраста? Нищенские пенсии? Мобилизация? Нет! Не стройте дом рядом
09:30:30 01-11-2023
Гость (09:18:14 01-11-2023) Увеличение пенсионного возраста? Нищенские пенсии? Мобилизац... ну уж простите, что люди отстаивают то что важно для них.
12:21:00 01-11-2023
Гость (09:18:14 01-11-2023) Увеличение пенсионного возраста? Нищенские пенсии? Мобилизац... Вам тоже придет пора на пенсию. Или застройщик начнет строительство прямо в метре от вашего дома высотку. Судя по намеченным тенденциям это рано или поздно коснётся каждого.
09:38:10 01-11-2023
Речной вокзал не отстояли, думаете тут услышат? Власти за копейку, продадут, плевали они в людей и дальше плюют!
09:38:28 01-11-2023
ОМОНа на них не хватает! Иж чего удумали, бунтовать!
13:05:31 01-11-2023
Гость (09:38:28 01-11-2023) ОМОНа на них не хватает! Иж чего удумали, бунтовать! ... Вы в каждой теме теперь свое психическое отклонение будете демонстрировать? Везде оставили однотипные сообщения. Обратитесь уже за помощью к психиатру.
09:43:24 01-11-2023
Ну а что, на Ленина около ТЦ Космос вырубили ели, стали строить дом. Так и стоит недострой. Теперь очередь за Сулимой.
12:21:33 01-11-2023
Гость (09:43:24 01-11-2023) Ну а что, на Ленина около ТЦ Космос вырубили ели, стали стро... Это проклятие
10:15:39 01-11-2023
Люди молодцы ,надо отстаивать свои права и не давать загаживать город этими вредными стройками,если они не отвечают интересам горожан.Складывается такое впечатление ,что у нас действуют какие то диверсанты изнутри ,которые похабят и вредят городу.Ради только одного -сорвать деньжищ побольше.Стройки в городе должны ,прежде всего,служить горожанам,а не кучке заинтересованных хапуг.Меня интересует ,где все наши защитники и благодетели от разных партий ,которые в период выборов наперебой кричат и тарабанят себя в грудь ,что мы с народом.Вот точка приложения усилий в интересах народа,давайте подключайтесь.Где вы ?Ау-у.
10:29:22 01-11-2023
Последнее благоустроенное место на Сулиме, была алея от павловского тракта до энтузиастов, так при при Татьянине её в помойку торговую превратили, а ещё раньше в 90 около искры проводили праздничные мероприятия.
10:36:34 01-11-2023
Безобразие конечно. Отбирать сквер у горожан в то время как центр города от Димитрова до Барнаулки застроен гнилыми помойками. И не только. В 21 веке барнаульцы ходят в туалет в яму на улицу.
10:44:07 01-11-2023
Гость (10:36:34 01-11-2023) Безобразие конечно. Отбирать сквер у горожан в то время как ... можно про гнилые помойки от Димитрова до Старого базара? Я только две знаю, но здания там очень красивые.
13:10:30 01-11-2023
Элен без ребят (10:44:07 01-11-2023) можно про гнилые помойки от Димитрова до Старого базара? Я т... Любой частный дом в центре с отоплением дровами и углем. И туалетом в земле.
10:40:24 01-11-2023
Да это здание изначально закладывается с нарушениями: например, апартаменты - исключены из всех норм и с 2021г признаны Минстроем РФ "вне закона", парковок тоже будет меньше норм, потому что на участке им места нет
10:46:24 01-11-2023
Столько знатоков набежало.. Для того, чтобы комментировать ситуацию, нужно хотя-бы быть в теме того, что там происходит. Жильцы уже давно пытаются решить вопрос по поводу ненадлежащего состояния конструктивных элементов своего дома. И в разгар этой борьбы еще и возникает план строительства высотных зданий. Жилье здесь строить нельзя- но лазейка найдена- мы будем строить апартаменты, и не важно какой ценой. Интересы одного собственника, который на каком-то основании захватил площадь Жукова , оказались выше, чем права 1000 жителей прилегающих домов. Если уж отдаются площади в частные руки-то администрация обязана была предпринять все меры, чтобы характер застройки отвечал интересам города, и учитывал мнение его жителей. То, что происходит с точечной застройкой города, достигло уже уровня цинизма просто. Давайте вырубим последние островки зеленые, закатаем все в асфальт. Людям проживать выше 3-го этажа вообще для здоровья небезопасно, так давайте рядом с нашими коробками закатаем все в асфальт.. разобьем парковок.. Вот радости -то будет. Внизу ресторан, а сверху сразу апартаменты, все рядом, мечта просто. Космос им помешал..А бордель в спальном районе для развития города- это прям то, что нужно.
10:48:50 01-11-2023
Абсолютно согласна с жителями Сулимы. Зачем надо строить два дома туда, где можно сделать центр для детей и для прогулок зеленый сквер. Людям уже выйти некуда, кругом одни дома и машины!!! Плотная застройка приведет к тесноте в школах, садиках, парковках. Пусть застраивают пустыри и никто не будет обижен!!!
11:05:35 01-11-2023
Гость (10:48:50 01-11-2023) Абсолютно согласна с жителями Сулимы. Зачем надо строить два... Живем в районе Мизюлинской рощи, так в свое время там тоже с застройщиками война была, хотели всю рощу застроить. Молодцы люди отстояли, так сейчас есть, где свежего воздуха вдохнуть! Поэтому всегда боритесь за свое!!! Вас все люди поддержут!!!
10:53:15 01-11-2023
Как сунуться сюда я их поломаю этих застройщиков
10:58:39 01-11-2023
так значит люди за караоке и пьяных под окнами всю ночь?! )
11:38:51 01-11-2023
гость (10:58:39 01-11-2023) так значит люди за караоке и пьяных под окнами всю ночь?! )... Нет, блин, за бордель многоэтажный, наполненный "соседями" из средней Азии.
12:16:35 01-11-2023
гость (10:58:39 01-11-2023) так значит люди за караоке и пьяных под окнами всю ночь?! )... Люди против обнаглевших застройщиков и уплотнения территории для проживания.
12:16:39 01-11-2023
гость (10:58:39 01-11-2023) так значит люди за караоке и пьяных под окнами всю ночь?! )...Живем по соседству. Тихо. спокойно. Ранее мы ходили сюда в спортзал с удовольствием, но его не стало. Космос нам менее интересен, но и он нам не мешает абсолютно.. Мы хотим здесь детские секции, кружки, а не бордель, сдаваемый посуточно.. Любому адекватному человеку это должно быть понятно.. Пока у нас стандартный набор услуг : 4 пивные и 3 аптеки.. Для сведения Вам, некоторые родители возят в центр города детей в кружки, так как после пандемии половина секций закрылась. А вот пивные растут как на дрожжах..Мы просто хотим жить как люди, а не скот .
12:23:16 01-11-2023
гость (10:58:39 01-11-2023) так значит люди за караоке и пьяных под окнами всю ночь?! )... Ни одного пьяного у себя под окном не видела.
11:09:09 01-11-2023
Воткнут две башни апартаментов и сдадут их гастарбайтерам. Мне вот нафиг не сдалась толпа "гостей из Средней Азии" прямо под боком. Общественные слушанья были же, насколько помню - застройщика послали на три буквы. Он опять пытается пролезть в любую щель, как таракан.
11:23:14 01-11-2023
Люди опасаются за жизнь своих детей и близких, будут погребены в своих квартирах. Куда смотрят все депутаты? Действительно были бы сейчас выборы и они бы начали помогать, а нет все хорошо продумали... Выборы прошли и давай все строить, чтобы ни кто не мешал. Рядом садик в пару метрах, это куда видано рядом строить? Лицей рядом, как детям учится? Да услышит бог всех людей кто против этой застройки. Куда катится мир? Только деньги все и решают. Интересно как Искра стала в руках частника? Как могла перейти с государственного фонда в частные руки? Как печально на это все смотреть. Хоть бы Путин все увидел и услышал всех.
11:31:45 01-11-2023
Комментарии пишут те, кого то это не касается или кто тут не живет! Когда приобреталась квартира тут , не было и речи ни о какой застройке ! Район очень хороший и зеленый , там очень часто летом дети катались на велосипедах , скейтах . А сейчас из этого сделают одни парковки ! Хотя итак у нас с этими парковками жуткие проблемы и еще тут добавятся !! И главная проблема , которая беспокоит нас жителей близлежащих домов, так это что на данную территорию нет отдельного въезда и выезда !!! Все через наши двор движение будет ! А простите , нам жильцам 44 дома это надо или жильцам 51 дома ?! НЕТ! Так вот прежде чем писать негативный комметрирай в сторону нас жильцов , поставьте себя на наше место ! И вы никто не в курсе как и сколько времени люди бьются за трещины и все остальное ! Только и можете с дивана писать голословно !
11:59:55 01-11-2023
Елена (11:31:45 01-11-2023) Когда приобреталась квартира тут , не было и речи ни о какой застройке ! ха... я 40 лет назад купила квартиру с видом на зеленое поле и никто эти сволочи меня не спросил и как давай застраивать.. какую глупость вы пишите , купите дом на острове и не нойте
12:15:24 01-11-2023
Гость (11:59:55 01-11-2023) ха... я 40 лет назад купила квартиру с видом на зеленое поле... Дадите на остров ? Многие бы купили и поселились. Подальше от недалеких подхалимов, которые в том числе и себе и своим детям обустраивают бетонные муравейники для проживания.
12:36:50 01-11-2023
Гость (11:59:55 01-11-2023) ха... я 40 лет назад купила квартиру с видом на зеленое поле... 40 лет назад тебе было лет 10. и кто тебе хату продал?
13:24:34 01-11-2023
Елена (11:31:45 01-11-2023) Комментарии пишут те, кого то это не касается или кто тут не... Если жители бьются за ремонт дома, то не ту компанию выбрали управляющую, УК Эталон только деньги интересуют жильцов, уже многие поняли , что Фаныгина когда управляла домами, более адекватно относилась к жильцам.
11:41:38 01-11-2023
Все верно пишут многие, как случилось вообще, что земля с Искрой стоящая на балансе города оказалась частной! Площадь Жукова всегда была НАРОДНОЙ площадью, а произошел захват ее в частные руки и еще планируется уничтожение в угоду чьих то карманов. В.В. Путин строго следит, если где памятник осквернят, все направляет на развитие Патриотизма граждан и воспитание молодого покалегия Патриотами России. А тут же, примером Барнаул показываетвсей стране, как легко за деньги и вопреки протестам населения пытаются разрушить площать Великому полководцу Жукову! И на площади народной воздвигнуть аппартаменты!!!! И самой главное, что власти города попустительствуют , не предпринимают мер, чтоб остановить этот ьеспридел. И видят, что люди борятся, пишут и обивают пороги.. нет бы коорлинально вмешаться и не позволить развалить достояние принадлежащие народу десятилетиями. За пятак у нас все получается можно ипродать... Не молчите , Уважаемые горожане, пишите в кабинет Президента, излагайте ситуацию, просите помощи, он на стороне защиты Патриотизма населения нашей страны и детей и верим не допустит такое отношение. Пишите массово. Обидно и больно смотреть , что происхдит в нашем городе, и какое отношение у вышестоящих к людям и своим обязангостям.... Не опускайте руки. И не обращайте внимание на проплаченных троллей, которых засылают , чтоб поддерживали их интересы. Те , дввно продали душу и совесть , но ничего будет справедливость и на них, всему свое время.....
12:31:24 01-11-2023
Натали (11:41:38 01-11-2023) Все верно пишут многие, как случилось вообще, что земля с Ис... Да хоть Господу Богу пишите... Всё-равно, вам ответ придёт из администрации города Барнаула или какого-то профильного комитета... Так уж получается, что все ваши обращения сверху спускают на место - для ответа. ОНи ж из Московии своей не поедут к нам разбираться...
12:43:10 01-11-2023
Гость (12:31:24 01-11-2023) Да хоть Господу Богу пишите... Всё-равно, вам ответ придёт и... Вы правы. Московия не вмешивается в проблемы периферии. У них там свои разборки с недовольными. Некогда. Далеко да и холодновато здесь. Главное чтоб после выборов периферия озвучила нужный результат, и налоги в центр исправно перечисляла.
12:05:25 01-11-2023
Администрация города, Администрация Индустриального района, АУ. Чего ждете? Ситуация вообще странная, на Авито стояло зданиние ИСКРЫ на продаже, неужели местные власти не могли выкупить его из средств бюджета и сделать полезное и нудное для жителей нашего Индустирального раона и Сулимы! Около себя то вот как организовали , все обустроили , кондиционеры в каждом окне и света много и зелени. Пусть к себе перед окнами администрации дадут добро на застройку и любуются этими борделем "аппартаментами" . Почему же Люди должны жить в АДУ с этимими монстрами свечками!. Будь неладна эта стройка от начала до конца. Сил уже нет терпеть такое отношение к нам.
12:12:54 01-11-2023
Интересно как общественная земля со стадионом Локомотив тоже перешла частнику? А территория перед театром драмы и дворцом спорта? Ответ: с разрешения закона и во благо жителей горда конечно же. А кто виновен в том, что новостройки сожрали весь исторический центр? Ответ: его не сожрали о провели инновацию во благо всех жителей опять же. Законно не значит справедливо. Закон - это инструменте господствующего класса для удовлетворения своих потребностей.
12:15:45 01-11-2023
неужели местные власти не могли выкупить его из средств бюджета - какой умный, ну возьми и купи, или пусть те жильцы скидываются, больше некуда бюджет деть
12:16:42 01-11-2023
пытаются для начала остановить строительство этого проекта... Затем решать свои проблемы,- А кто им мешал последние 10 лет ЭТО решать? или как всегда пока петух в опу не клюнет?
12:17:29 01-11-2023
А еще Искра, оказывается, историческое место. - В каком это место она Историческая.
12:20:19 01-11-2023
Дадите на остров ? - да щаззз, мечта ваша жить красиво вот и пашите на нее
12:35:50 01-11-2023
Гость (12:20:19 01-11-2023) Дадите на остров ? - да щаззз, мечта ваша жить красиво вот ... Тогда не давайте глупых советов. Или ума не хватает понять, что на остров нет у этих людей.
12:43:46 01-11-2023
Гость (12:35:50 01-11-2023) Или ума не хватает понять, что на остров нет у этих людей.. А с какой стати они требуют пожизненный классный вид из окна. Никто им не обещал не строить рядом.
12:55:59 01-11-2023
Гость (12:20:19 01-11-2023) Дадите на остров ? - да щаззз, мечта ваша жить красиво вот ... Вот потенциальный застройщик-вредитель разошелся! Аж 4 мерзких коммента подряд наваял). Прошу прощения, еще 2 ниже не заметил. Старательный, молодец!
13:03:51 01-11-2023
Гость (12:55:59 01-11-2023) Вот потенциальный застройщик-вредитель разошелся! Аж 4 мерзк... Ванга из Вас так себе.
13:19:07 01-11-2023
Гость (13:03:51 01-11-2023) Ванга из Вас так себе. ... Ну тогда чиновник из администрации, подмазанный застройщиком)
13:41:58 01-11-2023
Гость (13:19:07 01-11-2023) Ну тогда чиновник из администрации, подмазанный застройщиком... Вы еще скажите что сам мер или еще выше президент...
14:58:25 01-11-2023
Гость (13:41:58 01-11-2023) Вы еще скажите что сам мер или еще выше президент...... Тогда ты простой тролль- долбоящер....
14:55:26 01-11-2023
Гость (12:20:19 01-11-2023) Дадите на остров ? - да щаззз, мечта ваша жить красиво вот ... Тогда можешь засунуть свой совет об острове в то место, куда никогда не заглядывает солнце...
15:00:57 01-11-2023
Гость (14:55:26 01-11-2023) Тогда можешь засунуть свой совет об острове в то место, куда... - у тебя там уже занято
12:21:13 01-11-2023
Так. стоп. А где собрать подписи ЗА эту стройку?
14:56:34 01-11-2023
Гость (12:21:13 01-11-2023) Так. стоп. А где собрать подписи ЗА эту стройку?... Тебе в ЕР надо...
14:59:49 01-11-2023
Гость (14:56:34 01-11-2023) Тебе в ЕР надо...... Вот спасибо хорошо.
15:26:30 01-11-2023
Гость (14:59:49 01-11-2023) Вот спасибо хорошо.... Потом расскажешь, что там хорошего?
12:37:40 01-11-2023
Хотите разжиться на горе других или поглумиться? Ну ну. Каждый в итоге получит то, с чем соглашается.
13:15:38 01-11-2023
Да вот застройщику прям делать то и нечего тут сидеть..бггг Это Вы тут титьки мнете, а ему еще весь город застраивать.
13:25:44 01-11-2023
почитал посмотрел и вопрос номер раз Посмотрите внимательно на фото. Плита стоит вертикально а здание ушло вправо. Это означает что часть фундамента здания уже разрушена а сами конструкции повело и все держится только на сварных швах которым 80 лет Жильцам в суд подавать надо потому что мэр и администрация города грубо нарушают нормы безопасности граждан Даже если не будет стройки то любое землетрясение больше 2-3 баллов сложит здание как карточный домик. Это фото надо в госдуму в Москву послать как образец вопиющих нарушений местной власти в крае
13:30:43 01-11-2023
умник (13:25:44 01-11-2023) и все держится только на сварных швах которым 80 лет ну ты наумничал... здание 1978 года постройки. объясни как ты насчитал 80 лет?
13:31:18 01-11-2023
умник (13:25:44 01-11-2023) почитал посмотрел и вопрос номер раз Посмотрите внимательно ... Так жителям надо требовать не отмены стройки , а сноса их аварийного дома!
13:35:05 01-11-2023
Гость (13:31:18 01-11-2023) умник (13:25:44 01-11-2023) почитал посмотрел и вопрос... И выдать всем по коттеджу. ага)
13:43:22 01-11-2023
Гость (13:35:05 01-11-2023) И выдать всем по коттеджу. ага)... Не, это не застройщик точно. Либо чиновник либо взбесившийся бот, он и тут и в новости про Мост, где на снег асфальт кладут, везде от всех "собак" отбрехался)
13:54:54 01-11-2023
Гость (13:43:22 01-11-2023) Не, это не застройщик точно. Либо чиновник либо взбесившийся... Еще одна недоделанная Ванга. мне нравится что вы так беситесь. весело.
15:00:10 01-11-2023
Гость (13:54:54 01-11-2023) Еще одна недоделанная Ванга. мне нравится что вы так беситес... Не, ну я же говорил- тролль- долбоящер...
15:04:39 01-11-2023
Гость (15:00:10 01-11-2023) Не, ну я же говорил- тролль- долбоящер...... Как вы о себе не ласково то. что ж ваше мнение не изменить.
15:29:44 01-11-2023
Гость (15:04:39 01-11-2023) Как вы о себе не ласково то. что ж ваше мнение не изменить.... Да о себе-то мы ласково. А о тебе - не очень...
15:36:01 01-11-2023
Гость (15:04:39 01-11-2023) Как вы о себе не ласково то. что ж ваше мнение не изменить.... P.S. Ты особо-то не переживай. Вот индийцы, например, верят в реинкарнацию душ. Возможно, в будущем твоя душа из крысы переселится во что-то более возвышенное! В дерево, например...