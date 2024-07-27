Град размером с горох выпал в Барнауле
Осадки ударили в районе Горы
27 июля 2024, 18:45, ИА Амител
Град / Фото очевидицы amic.ru
В Барнауле во второй половине дня 27 июля выпал град. Как сообщила amic.ru очевидица, льдинки размером с горошину обрушились на район Горы.
В центре тем временем жители слышали гром. "Сейчас в центре громыхает хорошо", – отметил горожанин.
В субботу в Барнауле стоит сильная жара: выше 30 градусов. Из-за этого люди массово ринулись отдыхать на пляжи и в бассейны.
По прогнозу, продлится такая погода в Алтайском крае до 29 июля.
08:47:32 28-07-2024
в центре так хорошо громыхало, ветерок 5 мин. подул и всё. ну хоть бы капелька дождя упала :(
18:34:02 28-07-2024
Чкалова-Комсомольский, лило стеной, думала, ветер деревьями стекла выбьет.