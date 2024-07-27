Град размером с горох выпал в Барнауле

Осадки ударили в районе Горы

27 июля 2024, 18:45, ИА Амител

Град / Фото очевидицы amic.ru

В Барнауле во второй половине дня 27 июля выпал град. Как сообщила amic.ru очевидица, льдинки размером с горошину обрушились на район Горы.

В центре тем временем жители слышали гром. "Сейчас в центре громыхает хорошо", – отметил горожанин.

В субботу в Барнауле стоит сильная жара: выше 30 градусов. Из-за этого люди массово ринулись отдыхать на пляжи и в бассейны.

По прогнозу, продлится такая погода в Алтайском крае до 29 июля.