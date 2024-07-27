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Град размером с горох выпал в Барнауле

Осадки ударили в районе Горы

27 июля 2024, 18:45, ИА Амител

Град / Фото очевидицы amic.ru
Град / Фото очевидицы amic.ru

В Барнауле во второй половине дня 27 июля выпал град. Как сообщила amic.ru очевидица, льдинки размером с горошину обрушились на район Горы.

В центре тем временем жители слышали гром. "Сейчас в центре громыхает хорошо", – отметил горожанин.

В субботу в Барнауле стоит сильная жара: выше 30 градусов. Из-за этого люди массово ринулись отдыхать на пляжи и в бассейны.

По прогнозу, продлится такая погода в Алтайском крае до 29 июля.

Барнаул Погода

Комментарии 2

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Элен без ребят

08:47:32 28-07-2024

в центре так хорошо громыхало, ветерок 5 мин. подул и всё. ну хоть бы капелька дождя упала :(

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Гость

18:34:02 28-07-2024

Чкалова-Комсомольский, лило стеной, думала, ветер деревьями стекла выбьет.

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