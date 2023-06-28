Град с яйцо и половина села без света: непогода прошлась по Алтайскому краю

Деревья ломались, с неба сыпался лед, а кое-где отключили электричество

28 июня 2023, 23:18, ИА Амител

Фото: amic.ru

28 июня на Алтайский край обрушилась штормовая погода. Деревья ломались, с неба сыпался град, а кое-где отключили свет.





Фото: "В курсе 22"

В частности, в Бийске выпал крупный град – размером с куриное яйцо. Как сообщает паблик "В курсе 22", о природном явлении рассказали жители микрорайона Заречье.

Разбушевавшаяся погода оставила жителей алтайского села Мамонтово без электроэнергии. Там природа повалила линию электропередачи и лишила света местных жителей. Как сообщает Mash Siberia, на станции могло произойти короткое замыкание.

Отметим, что деревья падали и в Барнауле. Одно рухнуло на проспекте Красноармейском, а другое – во дворах, между Социалистическим и Красноармейским.