Где и во сколько в Барнауле прогремят торжественные салюты на 9 Мая?

Уже вечером жители краевой столицы смогут насладиться взрывами фейерверков

01 мая 2025, 12:10, ИА Амител

Торжественный салют в Барнауле / Фото: amic.ru

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Барнауле прогремят торжественные салюты. Об этом в ходе интернет-форума на сайте городской администрации рассказал председатель комитета по культуре Валерий Паршков.

Ранее amic.ru писал, что даже без официального объявления барнаульская мэрия вела подготовку к проведению фейерверков. О том, где и во сколько запустят салюты, – в материале amic.ru.

Команда amic.ru поздравляет всех с 80-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.

2 Где пройдет главный салют на 9 Мая в Барнауле? С главным салютом такая же история: на сайте госзакупок есть данные о том, что подготовка к его проведению идет. Предполагается, что в небо запустят 13 батарей салютов разных типов, 30 римских свечей, 40 роутов и 830 зарядов. Тем не менее конкретное место пока официально неизвестно. На портале указано, что его сообщат подрядчику не позднее чем за два дня до праздника. Напомним, традиционным местом проведения салюта в День Победы всегда была площадь Сахарова.