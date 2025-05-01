Где и во сколько в Барнауле прогремят торжественные салюты на 9 Мая?
Уже вечером жители краевой столицы смогут насладиться взрывами фейерверков
01 мая 2025, 12:10, ИА Амител
Торжественный салют в Барнауле / Фото: amic.ru
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Барнауле прогремят торжественные салюты. Об этом в ходе интернет-форума на сайте городской администрации рассказал председатель комитета по культуре Валерий Паршков.
Ранее amic.ru писал, что даже без официального объявления барнаульская мэрия вела подготовку к проведению фейерверков. О том, где и во сколько запустят салюты, – в материале amic.ru.
Команда amic.ru поздравляет всех с 80-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.
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Где в Барнауле будут салюты на День Победы в 2025 году?
В 2025 году праздничные фейерверки в честь Дня Победы запустят во всех районах города, сообщил Валерий Паршков.
Как ранее писал amic.ru, городские власти также ведут подготовку к салютам и в пригородных поселках.
Конкретные места, где прогремят салюты, известны не везде. Но в Ленинском районе уже определили, что пиротехнические шоу пройдут в парке "Арлекино", а также в поселках Гоньба и Научный Городок. Кроме того, в Индустриальном районе провели совещание: в качестве места для фейерверков рассматривают парк "Лесная сказка".
Тем не менее на портале госзакупок, где проводили тендеры на определение подрядчика, указано: точные места проведения салютов сообщат исполнителям незадолго до Дня Победы.
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Где пройдет главный салют на 9 Мая в Барнауле?
С главным салютом такая же история: на сайте госзакупок есть данные о том, что подготовка к его проведению идет. Предполагается, что в небо запустят 13 батарей салютов разных типов, 30 римских свечей, 40 роутов и 830 зарядов.
Тем не менее конкретное место пока официально неизвестно. На портале указано, что его сообщат подрядчику не позднее чем за два дня до праздника. Напомним, традиционным местом проведения салюта в День Победы всегда была площадь Сахарова.
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Во сколько начнутся салюты в честь Дня Победы в Барнауле?
По словам Паршкова, все салюты прогремят по завершению основной праздничной программы в единое время – в 22:00.
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08:18:59 23-04-2025
На площади Сахарова нельзя. Там сейчас сами знаете что.
09:31:35 23-04-2025
Russkiy (08:18:59 23-04-2025) На площади Сахарова нельзя. Там сейчас сами знаете что.... нельзя резидентов беспокоить! Они же в лаундж зоне)))
08:30:41 23-04-2025
Спиртное под запретом, но нате вам салют...У нас Праздник или отчетное мероприятие?
10:23:15 23-04-2025
Дюша (08:30:41 23-04-2025) Спиртное под запретом, но нате вам салют...У нас Праздник ил... Мухоморы разрешены.
11:31:16 23-04-2025
Дюша (08:30:41 23-04-2025) Спиртное под запретом, но нате вам салют...У нас Праздник ил... А тебе лишь бы прибухнуть?
15:15:30 23-04-2025
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