Томенко: в Алтайском крае пройдет шествие "Бессмертного полка"

Сейчас идет внимательная подготовка к этому мероприятию

10 апреля 2025, 21:40, ИА Амител

"Бессмертный полк" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае на 80-летие Великой Победы "Бессмертный полк" пройдет в формате шествия, сообщил губернатор Виктор Томенко.

"Готовимся проводить в Алтайском крае "Бессмертный полк". В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне принято решение вновь провести эту любимую многими акцию в том числе и в формате шествия", – написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в настоящее время власти ведут внимательную подготовку к шествию, "в котором обычно участвуют тысячи жителей края". Он подчеркнул важность того, чтобы и "Бессмертный полк", и множество других мероприятий, организуемых ко Дню Победы, прошли с соблюдением всех требований безопасности.

К публикации Виктор Томенко также прикрепил две фотографии с одного из шествий "Бессмертного полка", где он прошел с портретами своих бабушки и дедушки по маминой линии.

Виктор Томенко на шествии "Бессмертного полка" / Фото: t.me/tomenko_22