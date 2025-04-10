Томенко: в Алтайском крае пройдет шествие "Бессмертного полка"
Сейчас идет внимательная подготовка к этому мероприятию
10 апреля 2025, 21:40, ИА Амител
В Алтайском крае на 80-летие Великой Победы "Бессмертный полк" пройдет в формате шествия, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"Готовимся проводить в Алтайском крае "Бессмертный полк". В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне принято решение вновь провести эту любимую многими акцию в том числе и в формате шествия", – написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что в настоящее время власти ведут внимательную подготовку к шествию, "в котором обычно участвуют тысячи жителей края". Он подчеркнул важность того, чтобы и "Бессмертный полк", и множество других мероприятий, организуемых ко Дню Победы, прошли с соблюдением всех требований безопасности.
К публикации Виктор Томенко также прикрепил две фотографии с одного из шествий "Бессмертного полка", где он прошел с портретами своих бабушки и дедушки по маминой линии.
"Они прошли всю войну. Дед закончил службу в звании подполковника, за годы в рядах Советской Армии он заслужил большое количество высоких наград. У многих жителей края есть такие личные истории в семьях. Все это – наша общая память, то, что объединяет жителей разных городов и сел, разных регионов, разные поколения", – поделился губернатор.
22:37:10 10-04-2025
Одуиались!?
08:10:32 11-04-2025
Но это опасно!
В народе может проснуться гордость и самоидентификация!?...
08:23:40 11-04-2025
а как же ограничения на массовые мероприятия в связи с COVID-19???
09:45:06 11-04-2025
R22 (08:23:40 11-04-2025) а как же ограничения на массовые мероприятия в связи с COVID... вы вышли из комы? сейчас 2025
09:40:54 11-04-2025
Салюты нельзя-опасно, а это - пожалуйста. Может дело в деньгах?
11:26:05 11-04-2025
Гость (09:40:54 11-04-2025) Салюты нельзя-опасно, а это - пожалуйста. Может дело в деньг... Ты что, инагент?
12:19:48 11-04-2025
Гость (09:40:54 11-04-2025) Салюты нельзя-опасно, а это - пожалуйста. Может дело в деньг... Думаю в этом году будет и салют. В других городах он и в прошлом году был. Мы в Питере смотрели, фантастическое зрелище!
14:43:25 11-04-2025
Гость (12:19:48 11-04-2025) Думаю в этом году будет и салют. В других городах он и в про... Сомневаюсь. В Питере и Алые паруса были, а наша власть всё старается пониже прогнуться.
21:35:55 11-04-2025
Гость (12:19:48 11-04-2025) Думаю в этом году будет и салют. В других городах он и в про... да, будет салют
11:57:59 11-04-2025
- "принято решение вновь провести эту любимую многими акцию в том числе и в формате шествия",----- С каких пор акция скорби, стала любимой?
21:36:15 11-04-2025
Гость (11:57:59 11-04-2025) - "принято решение вновь провести эту любимую многими акцию ... голову полечите