"Грешники" поборются за 16 наград. Стали известны все номинанты "Оскара-2026"

Ведущим премии впервые станет комик Конан О’Брайен

23 января 2026, 07:30, ИА Амител

Кино, кинотеатры / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Американская киноакадемия объявила полный список номинантов на 98-ю премию "Оскар": в числе претендентов – Леонардо Ди Каприо и Эмма Стоун, а также российская картина "Секретный агент", следует из сообщения Академии кинематографических искусств и наук.

Абсолютным лидером по количеству номинаций стал хоррор Райана Куглера "Грешники" с Майклом Б. Джорданом в главной роли. Фильм получил рекордные 16 номинаций, превзойдя прежние достижения "Титаника" и "Ла-Ла Ленда", и представлен во всех ключевых категориях, включая "Лучший фильм" и "Лучшую режиссуру".

Леонардо Ди Каприо выдвинут на "Лучшую мужскую роль" за работу в драме Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой", которая в сумме собрала 13 номинаций. Эмма Стоун претендует на награду за "Лучшую женскую роль" в комедии "Бугония".

В категории "Лучший фильм" представлены десять картин, среди них "Франкенштейн" Гильермо дель Торо, "Сентиментальная ценность" и спортивная драма "Формула-1". За режиссерскую статуэтку поборются Хлоя Чжао, Пол Томас Андерсон, Джош Сэфди и Райан Куглер.

Фильм режиссера Кирилла Серебренникова "Секретный агент" вошел в шорт-лист в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Исполнитель главной роли Вагнер Моура также номинирован на "Лучшую мужскую роль".

Церемония вручения "Оскара-2026" пройдет в ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе, ведущим впервые станет комик Конан О’Брайен.