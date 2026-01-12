Ди Каприо уступил Шаламе. Победителей премии "Золотой глобус" объявили в США

Сразу две статуэтки взял музыкальный мультфильм "Кей-поп-охотницы на демонов"

12 января 2026, 15:30, ИА Амител

"Золотой глобус – 2026" / Фото: AP/ТАСС

В США вручили премии "Золотой глобус" за заслуги в сфере кинематографа и телевидения за 2025 год. Результаты опубликованы на официальном сайте goldenglobes.com.

Лучший комедийный фильм – "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона. Также этот фильм награжден за режиссуру, сценарий и женскую роль второго плана.

Лучшим актером мюзикла или комедии признан Тимоти Шаламе, сыгравший в фильме "Марти Великолепный". В числе номинантов на эту премию был, например, Леонардо Ди Каприо, исполнивший роль террориста в "Битве за битвой".

Лучшим драматическим фильмом стал "Гамлет" Хлои Чжао, а лучшей актрисой драмы признана Джесси Бакли, которая снялась в этой картине.

Также сразу по две статуэтки взяли политический триллер "Секретный агент", вампирский хоррор "Грешники" и музыкальный мультфильм "Кей-поп-охотницы на демонов".

Целых четыре "Золотых глобуса" у сериала "Переходный возраст", по две – у медицинской драмы "Питт" и комедии "Киностудия".

Кроме того, по одной статуэтке получили фильмы "Сентиментальная ценность" и "Я бы тебя пнула, если бы могла". И по одной – сериалы "Одна из многих" и "Умираю, как хочу секса".

Ранее журнал Time назвал актером 2025 года Леонардо Ди Каприо. В его копилке множество престижных наград, включая "Оскар", премии BAFTA и "Золотой глобус", а также премию Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль в ленте "Выживший".