Ди Каприо уступил Шаламе. Победителей премии "Золотой глобус" объявили в США
Сразу две статуэтки взял музыкальный мультфильм "Кей-поп-охотницы на демонов"
12 января 2026, 15:30, ИА Амител
В США вручили премии "Золотой глобус" за заслуги в сфере кинематографа и телевидения за 2025 год. Результаты опубликованы на официальном сайте goldenglobes.com.
Лучший комедийный фильм – "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона. Также этот фильм награжден за режиссуру, сценарий и женскую роль второго плана.
Лучшим актером мюзикла или комедии признан Тимоти Шаламе, сыгравший в фильме "Марти Великолепный". В числе номинантов на эту премию был, например, Леонардо Ди Каприо, исполнивший роль террориста в "Битве за битвой".
Лучшим драматическим фильмом стал "Гамлет" Хлои Чжао, а лучшей актрисой драмы признана Джесси Бакли, которая снялась в этой картине.
Также сразу по две статуэтки взяли политический триллер "Секретный агент", вампирский хоррор "Грешники" и музыкальный мультфильм "Кей-поп-охотницы на демонов".
Целых четыре "Золотых глобуса" у сериала "Переходный возраст", по две – у медицинской драмы "Питт" и комедии "Киностудия".
Кроме того, по одной статуэтке получили фильмы "Сентиментальная ценность" и "Я бы тебя пнула, если бы могла". И по одной – сериалы "Одна из многих" и "Умираю, как хочу секса".
Ранее журнал Time назвал актером 2025 года Леонардо Ди Каприо. В его копилке множество престижных наград, включая "Оскар", премии BAFTA и "Золотой глобус", а также премию Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль в ленте "Выживший".
Ди уже пенсионер, сколько можно от него ахать. Кейпоп классный мульт, правда. добрый и оригинальный и музыка там! зачет