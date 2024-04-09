Грязь и деревья. Как выглядит парк имени Ленина накануне благоустройства

Работы в бывшем парке имени Ленина должны стартовать в конце весны 2024 года

09 апреля 2024, 06:15, ИА Амител

Парк имени Ленина в Барнауле/ Фото: amic.ru

До начала благоустройства бывшего парка имени Ленина в Барнауле остается совсем немного времени. Работы там стартуют ориентировочно в конце весны. В преддверии старта amic.ru посмотрел, как выглядит территория накануне обновления.

Бывший парк имени Ленина в 2023 году победил в голосовании по программе "Формирование комфортной городской среды", его поддержали более 11 тысяч человек. Благодаря этому в 2024 году начнется его реконструкция, которая продлится три года.

Власти Барнаула уже нашли подрядчика для первого этапа благоустройства. Ему заплатят 49,5 млн рублей. По контракту все работы в парке должны закончиться до 14 октября 2024 года. До 29 июля будет идти демонтаж покрытий, зданий, аттракционов, конструкций, опор освещения, снос деревьев и вертикальная планировка. До 27 сентября компания обустроит проезды, тротуары, площадки, газоны и цветники, а также установит малые архитектурные формы. До 14 октября необходимо высадить деревья и смонтировать наружное освещение.

Парк имени Ленина в Барнауле / Фото: amic.ru

Кроме того, в марте активисты выбрали название для этой территории. Победил вариант "Невский", который отсылает к местоположению общественного пространства, так как рядом находится Александро-Невский собор и жилой квартал "Невский". За него отдали свои голоса 805 человек, или 68,05% горожан. Второй вариант – парк имени Ленина – набрал 27% голосов (320 человек).

Напомним, что в этом году также будут благоустраивать парки "Изумрудный" и "Юбилейный". На первый потратят 30 млн рублей, а на второй – 131,5 млн рублей. Кроме того, сейчас идет опрос по выбору объекта, который будут приводить в порядок в 2025 году. В списке 37 территорий, сейчас лидирует овраг за "Европой", который хотят превратить в парк 300-летия Барнаула. Почему горожане голосуют за эту территорию, можно прочитать здесь.