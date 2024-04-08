Парк 300-летия Барнаула набрал уже около шести тысяч голосов в опросе по выбору объекта для благоустройства

08 апреля 2024, 06:15, Антон Дегтярев

Овраг за ТЦ "Европа" на Шумакова, 9 / Фото: Екатерина Смолихина

Пустырь за торговым центром "Европа" на улице Шумакова, 9, на данный момент лидирует в голосовании по выбору объектов благоустройства на 2025 год. Эта территория набрала уже 5,7 тысячи голосов и оторвалась от ближайшего конкурента более чем на две тысячи голосов. Если победа все-таки случится, на месте замусоренного, грязного и заросшего пустыря в Индустриальном районе уже в 2025 году начнут создавать парк 300-летия Барнаула с новыми дорожками, скамейками и лавочками. Сейчас все зависит от горожан, которые до 30 апреля могут выразить свое мнение. Amic.ru обсудил с активистами и экспертами, зачем столице края нужен парк 300-летия Барнаула и почему этот проект поддерживают так много жителей.

Как идет голосование и что делают активисты?

Голосование по выбору объекта благоустройства на 2025 год началось в России 15 марта 2024 года и продлится до 30 апреля 2024 года, так же как и в Алтайском крае, и Барнауле. Горожане могут зайти на сайт 22.gorodsreda.ru, авторизоваться через "Госуслуги" и отдать свой голос за одну из 37 общественных территорий. Ту из них, которая победит, будут благоустраивать в 2025 году. Также барнаульцы могут выбрать один из двух дизайн-проектов второго этапа благоустройства парка имени Ленина.

Активнее других голоса сейчас набирает парк 300-летия Барнаула. За него агитирует инициативная группа, которая появилась у парка. Активисты информируют людей в соцсетях, снимают видеоответы на поступающие вопросы и распространяют информацию с помощью сарафанного радио. Кроме того, в апреле неравнодушные жители намерены организовать сразу два субботника. Оба пройдут, когда растает снег и земля подсохнет, рассказал один из лидеров инициативной группы Алексей Корчагин. Договоренность об этом с администрацией района уже есть.

"Мы полтора года информировали людей о том, что на месте оврага может быть парк, что будет голосование и нужно будет отдать свой голос. Наконец, момент настал и теперь нужно его реализовать. Пока мы только призываем к голосованию, распространяем информацию, и люди откликаются. Подключился наш куратор, депутат Барнаульской гордумы Дмитрий Мавлютов. По своей линии он отрабатывает с предприятиями, учебными заведениями, привлекает граждан к голосованию", – отметил Корчагин.

Овраг за ТЦ "Европа" на Шумакова, 9 / Фото: Екатерина Смолихина

Дмитрий Мавлютов подчеркнул, что они серьезно нацелены привести территорию к победе. Сейчас депутат активно работает со школами, ведь подростки, которым исполнилось 14 лет, также могут поддержать проект.

По словам депутата, победа может быть обеспечена только 1 мая и расслабляться нельзя. Глава барнаульского парка "Изумрудный" Владислав Вакаев также убежден, что основная борьба еще впереди. Случались прецеденты, когда за короткий срок территории набирают большое количество голосов. Так было, например, когда барнаульская набережная обошла "Юбилейный" в 2021 году, напомнил он. И если появляется заинтересованное лицо, которое способно привлечь много людей, то расклад может поменяться, сказал Вакаев.

Если другие объекты вплотную приблизятся по голосам к парку 300-летия Барнаула, то активисты намерены сами ходить по району и агитировать барнаульцев поддержать создание парка. Сейчас свое мнение выразили менее 10% жителей города, подчеркнул Корчагин. Поэтому убедить участвовать в опросе активисты могут еще многих.

Овраг за ТЦ "Европа"/ Фото: Екатерина Смолихина

Зачем нужен парк?

Алексей Корчагин уверен, что парк 300-летия Барнаула городу необходим. Во-первых, по генплану он должен быть на месте оврага уже давно, ведь территория отдана для этих целей еще с советских времен. Кроме того, рядом парков нет совсем, и Индустриальному району очень нужна большая зеленая территория.

"В каждом районе города есть какой-то парк. В современном городе жители не должны ехать куда-то, чтобы прогуляться. Парк должен быть практически у дома. "Изумрудный", например, относится совсем к другому району. С одной стороны Павловского тракта еще с советских времен вообще парка нет. Где его делать, если не на месте, где он и задумывался? Сейчас территория все еще имеет ряд проблем, хотя она и стала чище за счет субботников, которые мы проводим, администрация помогает. Обычные жители района там часто ходят, по этой дороге срезают путь. Поэтому территория должна быть благоустроена", – считает Корчагин.

По словам Дмитрия Мавлютова, парк 300-летия Барнаула – проект даже не районного, а общегородского масштаба, потому что это общественное пространство может стать достоянием и украшением всей краевой столицы.

"В Индустриальном районе людям фактически некуда выйти, хотя там живет 250 тысяч человек – больше, чем в Бийске. Только дорожки асфальтированы, парковки, улицы, дворы. Мест, куда человек мог бы прийти с коляской погулять, отдохнуть, посидеть на лавочке, почти нет. Люди видят эту потребность для себя, для своих детей и родителей и голосуют за наш проект. Сейчас это позорное пятно района в самом его центре, которое может и должно превратиться во что-то светлое и позитивное, что будет радовать людей. Люди смогут в торговый центр приехать, а здесь парк, где можно прогуляться. Рядом инфраструктура, есть торговые объекты. С парком это место может стать сердцем района", – рассказал Мавлютов.

Овраг за ТЦ "Европа" / Фото: Екатерина Смолихина

Владислав Вакаев также считает, что парк в этом месте просто необходим. Ранее он даже назвал преступлением то, что за "Европой" все еще не сделали общественное пространство.

"Эта территория расположена в той части города, где катастрофически не хватает парков. Огромная часть города, самая молодая, самая динамично растущая, лишена полноценного парка. Естественно, люди это осознают, и они хотят иметь свой "Изумрудный" у себя дома. Этот парк будет общегородским, потому что займет более 15 гектаров. Благодаря ему разгрузится тот же "Изумрудный", в который едут люди. Я считаю, что в приоритете у городских властей сейчас должны быть крупные парковые территории. И между маленькой зеленой зоной и парком лучше выбирать парк, потому что у нас ощущается их дефицит. Я думаю, и общество, и власти понимают актуальность создания парка на месте оврага", – считает Вакаев.

Депутат уверен, что эту территорию можно расчистить, создать сеть дорожек, поставить скамейки, арт-объекты и в итоге обустроить там "красивое, удивительное место". Конечно, это потребует больших затрат, но они окупят себя, уверен Мавлютов. Владислав Вакаев также говорит: каждый вложенный в парк рубль принесет не менее 10 рублей сверху, и вообще это одно из самых эффективных вложений в городскую экономику.

Как создается эскиз парка?

Над эскизным проектом все еще трудится группа архитекторов во главе с Андреем Атаджановым. Сам Атаджанов пояснил, что сейчас они находятся на завершающем этапе и оформляют намеченные идеи.

"Сейчас мы просто оформляем это в альбом или в презентацию, в какой-то определенный вид. Даже не скажу, когда точно закончим. Я думаю, что скоро, это вопрос пары-тройки недель. Затем планируется организовать общественное обсуждение в виде круглого стола. Конечно, это только идеи, которые надо обсуждать", – прокомментировал он.

Овраг за ТЦ "Европа"/ Фото: Екатерина Смолихина

Алексей Корчагин сообщил, что активисты тоже будут присутствовать на презентации эскиза. Она послужит одной из дискуссионных площадок, которые коснутся этой общественной территории. Проект будет одним из вариантов того, как должен выглядеть парк, и даст старт широкому обсуждению, сказал он.

По словам Владислава Вакаева, архитекторы под руководством Атаджанова уже провели большую работу, но впереди ее еще много. И здесь необходим совместный труд группы архитекторов, уверен он, каждый из которых может предложить свои идеи.

Подробнее о том, как создается эскиз и какие идеи есть у архитекторов, можно прочитать здесь.

Какие конкуренты у парка?

Сейчас ближайший преследователь парка 300-летия Барнаула – аллея на улице Аванесова, набравшая 3,4 тысячи голосов. За ней идут сквер на площади Октября (2,4 тысячи голосов) и Сиреневый бульвар (2,3 тысячи голосов). В списке есть и территория на улице Шумакова, 17а (605 голосов). И важно не перепутать ее с оврагом за ТЦ "Европа", который находится по адресу Шумакова, 9, подчеркнул Алексей Корчагин.