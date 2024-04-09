Губернатор Мурманской области встал на ноги после покушения

Андрей Чибис заявил, что рассчитывает вернуться в полноценный рабочий режим как можно скорее

09 апреля 2024, 18:42, ИА Амител

Андрей Чибис в больничной палате / Кадр: t.me/andrey_chibis

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал ходить после совершенного на него нападения, сообщил политик в телеграм-канале.

"Потихоньку встаю на ноги и хожу. Делаю все, что говорят врачи", – написал он.

Чибис добавил, что настроен на выздоровление оптимистично и надеется как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим.

Покушение на губернатора было совершено вечером 4 апреля. После встречи с жителями города Апатиты в местном ДК к политику подбежал мужчина и ранил его ножом в живот. Злоумышленника задержали, а Чибиса госпитализировали, он находился в тяжелом состоянии.

После произошедшего алтайский депутат Сергей Малинкович предложил главе Росгвардии выдать губернаторам оружие и обучить обращению с ним.