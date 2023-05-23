Томенко потребовал проработать вопрос содержания свалок во всех муниципалитетах

По словам губернатора Алтайского края, организация чёткой и безопасной для жителей работы с отходами лежит на главах

23 мая 2023, 11:10, ИА Амител

Кадр из видео: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заехал на свалку в селе Краснощёково, где недавно произошёл серьёзный пожар, чуть не добравшийся до жилых домов, и потребовал от глав всех муниципалитетов подробно проработать вопрос содержания мусорных полигонов с региональными Минстроем и МЧС.

"В Краснощёково заехал на свалку, где недавно произошёл пожар. Инцидент очень серьёзный – огонь распространялся стремительно и был близко к жилым домам. Это абсолютно ненормальная ситуация, допускать такого нельзя никогда, особенно – во время пожароопасного сезона", – написал губернатор в телеграм-канале.

Также напомнил, что организация чёткой и безопасной для жителей работы с отходами лежит на главах.

"Где необходимо – готов помогать. Уже дал поручения, чтобы все вопросы, касающиеся свалок, в самое ближайшее время были дополнительно и очень детально проработаны всеми главами во всех муниципалитетах с нашим Минстроем и главным управлением МЧС", – заключил он.

На прошлой неделе губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что пока ситуация с пожарами в регионе "относительно спокойная и контролируемая", а возгораний в лесах меньше, чем было в прошлом году.