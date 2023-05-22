Жителей Алтайского края предупредили о чрезвычайной пожароопасности
В МЧС отметили, что пожаров в регионе может стать больше
22 мая 2023, 17:47, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае с 23 по 30 мая сохранится самый высокий – чрезвычайный, 5 класс пожароопасности, а местами – 4 класс, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.
Спасатели отметили, что из-за устоявшейся жаркой и сухой погоды пожаров в регионе может стать больше.
Людей призывают быть осторожнее: соблюдать пожарную безопасность, не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнём.
Напомним, за выходные в Алтайском крае потушили 158 пожаров. Большая часть из этих возгораний произошла на природе.
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