Жителей Алтайского края предупредили о чрезвычайной пожароопасности

В МЧС отметили, что пожаров в регионе может стать больше

22 мая 2023, 17:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае с 23 по 30 мая сохранится самый высокий – чрезвычайный, 5 класс пожароопасности, а местами – 4 класс, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.

Спасатели отметили, что из-за устоявшейся жаркой и сухой погоды пожаров в регионе может стать больше.

Людей призывают быть осторожнее: соблюдать пожарную безопасность, не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнём.

Напомним, за выходные в Алтайском крае потушили 158 пожаров. Большая часть из этих возгораний произошла на природе.