Губернатор Томенко передал районам края 111 автомобилей для больниц, школ и соцзащиты
Новые автомобили сделают многие услуги доступнее для жителей городов и сел Алтайского края
05 сентября 2023, 17:32, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в церемонии передачи автомобилей в районы. Машины скорой и неотложной помощи, школьные автобусы и транспорт для учреждений социальной защиты населения отправятся в 50 районов региона.
Томенко отметил, что в Алтайском крае продолжат уделять пристальное внимание развитию и оснащению районов и городов. В частности, главврач самой большой барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов в июле попросил губернатора и главу Минздрава Дмитрия Попова выделить автомобили для работы участковой службы, чтобы врачи могли выезжать в том числе к пациентам в пригородные поселки Индустриального района города. Транспорт предоставили – два внедорожника.
"Вручение техники, открытие новых учреждений после реконструкции, строительства стало делом привычным. Но вопросы медицинского обеспечения, образования, социальной помощи, защиты и поддержки являются абсолютно важными", – заявил Томенко.
Губернатор также напомнил, что это не первое вручение медицинской техники. Другая крупная партия машин уже была распределена весной этого года. Тогда 48 новых автомобилей скорой помощи и 15 передвижных ФАПов отправились в разные районы края. Таким образом, больницы края получили 160 транспортных средств. До конца года для медиков планируется приобрести еще пять машин.
Районы получили в том числе и школьные автобусы. Их направили в Заринский, Троицкий, Целинный, Чарышский и Кытмановский районы. Также девять автомобилей выделили центрам социального обслуживания населения. Глава Ключевского района Денис Леснов поблагодарил краевые власти и губернатора за внимание к техническому оснащению районов. По его подсчетам, за последние годы район получил 12 машин различного назначения – от скорых до коммунальной техники.
Новый транспорт сделает многие услуги доступнее для жителей городов и сел Алтая. Машинами будут пользоваться врачи, сотрудники соцзащиты, школы. Это значит, что сократится время ожидания врачей, работники соцзащиты смогут чаще посещать своих подопечных, а дети – ездить в школы в комфортабельных автобусах.
"Делать жизнь Алтайского края с каждым днем немножко лучше, интереснее, богаче и двигать таким образом развитие нашего региона вперед. Я думаю, мы все воодушевлены и объединены этой целью. Чтобы вперед двигаться чуть быстрее, можно пересесть на автомобиль", – заявил Томенко.
Напомним, что всего с 2018 по 2022 год в Алтайский край поступило 180 медицинских автомобилей класса В и С, как за счет федерального, так и краевого бюджетов, 32 из них приобретены в прошлом году.
18:43:40 05-09-2023
заголовок так звучит, будто он за свой счет их купил. Так то он просто работу свою выполняет, о чем новость то. С таким же успехом можно написать, что дворник Вася Пупкин сегодня подмел двор.
20:53:31 05-09-2023
Гость (18:43:40 05-09-2023) заголовок так звучит, будто он за свой счет их купил. Так т... Это если государство Советское Социалистическое, то да, работу выполняет... А если государство Монархическо-Капиталистически-Феодально-Бандитское... то делает одолжение...!
20:30:52 05-09-2023
выборы однако скоро!?
08:43:06 06-09-2023
А я считаю,что он хороший руководитель. Настоящий хозяин нашего региона (хотя в Алтайском крае он не родился и не вырос). Был у нашего региона в период с 25 августа 2005 по 30 мая 2018 другой "хозяин" (который родился и вырос на Алтае). К сожалению на данном промежутке времени (13 лет - большой период времени) Алтай был поставлен на колени. С него выжималось последнее. Теплотрассы делались только на бумаге, ремонт дорог от случая к случаю. и т.д. Оглянитесь ....Какая работа идет с приходом Виктора Петровича!!!
08:50:35 06-09-2023
А каком одолжении может идти речь????? Томенко В.П. ставит цели и решает проблемы нашего региона. Хватит хамить и "грязнить" там где это не уместно!!!! Возрождаются в нашем регионе города...И очень хотелось бы, чтобы деревни наши тоже ожили и зажили. Без деревень городам - "труба"!!!!
08:56:29 06-09-2023
Гость (08:50:35 06-09-2023) А каком одолжении может идти речь????? Томенко В.П. ставит ц... давно по городам и районам края ездили?
08:58:45 06-09-2023
Гость (08:50:35 06-09-2023) А каком одолжении может идти речь????? Томенко В.П. ставит ц... чтобы ожили деревни, нужно не загонять людей в человейники
08:54:32 06-09-2023
08:43/08:50 пресс-службист, ты плохо работаешь. за 7 минут всего лишь два раза лизнул
08:59:04 06-09-2023
Томенко В.П. ставит цели и решает проблемы нашего региона ------- Ха-ха-ха, на бумаге то все решается, вон, по статистике и з/п средняя за сорокет))))))))))
09:03:21 06-09-2023
08:43/08:50 пресс-службист, ты плохо работаешь. за 7 минут всего лишь два раза лизнул====Себя имеешь ввиду.??? Я констатирую факты. А не "вякаю" как все плохо. Где вы были со своими языками , когда было действительно плохо.?
09:08:03 06-09-2023
Гость (09:03:21 06-09-2023) Себя имеешь ввиду. тебя имею ввиду. не может свободный и с чистой совестью человек так усердно подмахивать. но ты можешь продолжать писать, что ты к администрации края не имеешь отношения.
09:06:08 06-09-2023
давно по городам и районам края ездили?====Постоянно. И многое от самих людей зависит. Кто-то заворачивает рукава и работает, а кто-то в глотку заливает и тому подобное.
09:42:54 06-09-2023
тебя имею ввиду. не может свободный и с чистой совестью человек так усердно подмахивать. но ты можешь продолжать писать, что ты к администрации края не имеешь отношения.=======Представлюсь: женщина 37-и лет. Экономист по профессии.К администрации не имею никакого отношения. Очень беспокоит судьба нашего региона. Очень. !!! Если тебе не верится - мне как то пофиг. И на тебя "как как".