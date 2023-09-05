Губернатор Томенко передал районам края 111 автомобилей для больниц, школ и соцзащиты

Новые автомобили сделают многие услуги доступнее для жителей городов и сел Алтайского края

05 сентября 2023, 17:32, ИА Амител





















































Фото: Антон Червяков, Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в церемонии передачи автомобилей в районы. Машины скорой и неотложной помощи, школьные автобусы и транспорт для учреждений социальной защиты населения отправятся в 50 районов региона.

Томенко отметил, что в Алтайском крае продолжат уделять пристальное внимание развитию и оснащению районов и городов. В частности, главврач самой большой барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов в июле попросил губернатора и главу Минздрава Дмитрия Попова выделить автомобили для работы участковой службы, чтобы врачи могли выезжать в том числе к пациентам в пригородные поселки Индустриального района города. Транспорт предоставили – два внедорожника.

"Вручение техники, открытие новых учреждений после реконструкции, строительства стало делом привычным. Но вопросы медицинского обеспечения, образования, социальной помощи, защиты и поддержки являются абсолютно важными", – заявил Томенко.

Губернатор также напомнил, что это не первое вручение медицинской техники. Другая крупная партия машин уже была распределена весной этого года. Тогда 48 новых автомобилей скорой помощи и 15 передвижных ФАПов отправились в разные районы края. Таким образом, больницы края получили 160 транспортных средств. До конца года для медиков планируется приобрести еще пять машин.

Районы получили в том числе и школьные автобусы. Их направили в Заринский, Троицкий, Целинный, Чарышский и Кытмановский районы. Также девять автомобилей выделили центрам социального обслуживания населения. Глава Ключевского района Денис Леснов поблагодарил краевые власти и губернатора за внимание к техническому оснащению районов. По его подсчетам, за последние годы район получил 12 машин различного назначения – от скорых до коммунальной техники.

Новый транспорт сделает многие услуги доступнее для жителей городов и сел Алтая. Машинами будут пользоваться врачи, сотрудники соцзащиты, школы. Это значит, что сократится время ожидания врачей, работники соцзащиты смогут чаще посещать своих подопечных, а дети – ездить в школы в комфортабельных автобусах.

"Делать жизнь Алтайского края с каждым днем немножко лучше, интереснее, богаче и двигать таким образом развитие нашего региона вперед. Я думаю, мы все воодушевлены и объединены этой целью. Чтобы вперед двигаться чуть быстрее, можно пересесть на автомобиль", – заявил Томенко.

Напомним, что всего с 2018 по 2022 год в Алтайский край поступило 180 медицинских автомобилей класса В и С, как за счет федерального, так и краевого бюджетов, 32 из них приобретены в прошлом году.