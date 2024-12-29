Губернатор Томенко пообещал увеличить выплаты работникам скорой помощи в 2025 году

Самую большую надбавку получат врачи, которые работают в маленьких городах и на селе

29 декабря 2024, 14:01, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Выплаты для сотрудников скорой медицинской помощи увеличат в Алтайском крае с 2025 года, об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в своем телеграм-канале. По словам главы региона, сейчас идет подготовка необходимых документов для реализации этой инициативы. На это ежегодно будет выделяться финансирование в размере 300 миллионов рублей.

Самую большую прибавку получат врачи, которые работают в сельских районах и небольших городах с населением менее 50 тысяч человек. Для них размер выплат увеличат в 4,3 раза: с 11,5 до 50 тысяч рублей. Для фельдшеров, которые трудятся в таких населенных пунктах, выплата вырастет с 7 до 30 тысяч рублей.

В городах с населением более 50 тысяч человек выплаты удвоят: для врачей они составят 23 тысячи рублей (вместо 11,5 тысячи), а для фельдшеров – 14 тысяч рублей (вместо 7 тысяч).

Не забыли и о водителях скорой помощи. Они социальные выплаты ранее не получали. А с 2025 года по три тысячи рублей дополнительных социальных выплат ежемесячно будет полагаться для тех, кто работает в сельской местности, и 7 тысяч рублей – для сотрудников в крупных городах.