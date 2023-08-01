Губернатор Виктор Томенко назвал социальную политику РЖД образцовой

Глава региона посетил ряд объектов и отметил роль РЖД в развитии экономики и социальной сферы Алтайского края

01 августа 2023, 18:55, ИА Амител













































































Фото Антона Федотова

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в Новоалтайске посетил ведомственный детский сад РЖД, предприятие по вторичной переработке резины и осмотрел новый электропоезд. Накануне Дня железнодорожника он подчеркнул важную роль отрасли в развитии экономики края.

Томенко отметил, что за последние годы железные дороги совершили рывок в будущее. На сегодняшний день РЖД олицетворяет собой новые скорости, маршруты и сервисы. Комфорт с каждым годом растет и многие начинают предпочитать железную дорогу самолетам.

Отдельно глава региона отметил, что важность качественных железнодорожных перевозок для Алтайского края будет только возрастать. Губернатор выстроил хорошие отношения с РЖД, благодаря чему идет работа на улучшение пассажирских перевозок в крае.

Всего в РЖД работают более 20 тысяч жителей Алтайского края: все они получают достойные зарплаты и социальную поддержку от компании. Дети ходят в три ведомственных садика, все работники и ветераны отрасли обслуживаются в больнице РЖД, ездят в санаторий, пользуются лыжной базой, дети могут отдыхать в оздоровительном лагере.

Томенко также осмотрел новый электропоезд – с 1 августа он будет ходить в Новосибирскую область. Он напомнил, что в прошлом году в эту сферу вложили более 2 млрд рублей.

"С 1 января новый электропоезд уже начал работать, сегодня мы планируем еще один в сторону Новосибирска, еще один до конца года будет введен. Каждый электропоезд – почти 700 млн рублей. Это все вклад в наши возможности, комфорт, сервис, скорость, удобство", – заявил Томенко.В 2022 году в крае обновили парк пассажирских вагонов для пригородных маршрутов. Со своей стороны правительство субсидирует пригородные перевозки в 2022 году на полмиллиарда рублей. В этот проект можно интегрировать и железные дороги – везти товары из Казахстана и Китай через Алтайский край по всей России. В результате железнодорожный транспорт популярен у жителей, его ценят за комфорт, безопасность и доступные цены.

Еще один пункт поездки Томенко – ведомственный детский сад № 181 в Новоалтайске. Там он пообщался с персоналом и воспитанниками. Он посетил музыкальный зал, кабинет иностранных языков, логопедический кабинет. Социальную политику железнодорожников он назвал образцовой и призвал другие компании ориентироваться на РЖД. Всего за первые шесть месяцев 2023 года РЖД вложила в развитие своих объектов почти 1,5 млрд рублей и постоянно модернизирует инфраструктуру.

Губернатор считает, что в будущем вместе с компанией удастся сделать Алтайский край экономическими воротами на восток. В этот проект можно интегрировать и железные дороги, уверен Томенко. Это позволит везти товары из Казахстана и Китая через Алтайский край по всей России.