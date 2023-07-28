НОВОСТИТранспорт

Томенко заявил, что на Алтае строят самую безопасную дорогу в Сибири. Что за трасса?

Работы по расширению дороги уже сделали движение более свободным

28 июля 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22
Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своем Telegram-канале, как расширяют Чуйский тракт, который проходит через территорию региона.

"В 2022 году было открыто движение по пяти участкам Чуйского тракта общей протяженностью 32 километра, которые были расширены до четырех полос. Количество ДТП здесь, по данным дорожников, снизилось на 75%. Строим самую безопасную дорогу Сибири!" – подчеркнул Томенко.

Глава региона указал, что пять лет назад, еще до начала строительства, на реконструированном участке – с 173 по 183 километр дороги от Барнаула до Новосибирской области – ездило в среднем 9 тыс. автомобилей в сутки. В 2022 году интенсивность движения в пиковые летние месяцы достигала 22 тысяч.

"Многие помнят времена, когда путь из Тальменского района в Барнаул занимал много времени: движение по загруженной двухполосной трассе было долгим и казалось опасным. Благодаря двукратному расширению дороги серьезных заторов на этом участке больше нет", – отметил Томенко.

Также раньше часто возникали пробки перед Новоалтайском, особенно в воскресенье, когда дорога загружена потоком отдыхающих из Горного Алтая. Работы на 15-километровом участке Барнаул – Бийск сделали движение более свободным, отметил губернатор.

Напомним, общая протяженность Чуйского тракта на территории Алтайского края – около 300 километров. Больше трети из них уже увеличено до четырех полос, сейчас в работе еще шесть участков. Расширить дорогу по всей длине планируется не позже 2035 года.

Ранее amic.ru рассказал, как соглашение двух Алтаев и Новосибирска поможет расширить Чуйский тракт.

Чуйский тракт. С тобой по пути. Как за 100 лет дорога стала одной из лучших в стране

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НОВОСТИАлтай
Виктор Томенко Алтайский край Дороги

Комментарии 9

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Гость

15:18:44 28-07-2023

Безопасная дорога та, по которой никто не ездит.

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Еж

19:24:20 28-07-2023

Гость (15:18:44 28-07-2023) Безопасная дорога та, по которой никто не ездит. ... Сказочник искустный- значит он не вкусный... Как выборы собирается проходить? Тоже с 4-х полос?

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Гость

17:11:51 28-07-2023

В шахматном порядке бы расширяли. 10 км старой двухполосной, 10 км новой 4-полосной и так далее. Чтобы собирающиеся паровозики за медленным транспортом спокойно его обгоняли на ближайшем 4-полоснлм участке

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Гость

05:22:17 29-07-2023

Зачем нужны подобные манипуляции с цифрами? ездило в среднем 9 тыс. автомобилей в сутки. В 2022 году интенсивность движения в пиковые летние месяцы достигала 22 тысяч Среднюю загруженность сравнивают с пиковой. Потом удивляются отношению людей к чиновникам и провластной прессе!

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Дима

07:15:07 29-07-2023

Ага знаки по 70км.ч понаставили по этой трассе а вместе с ними камер на каждом углу.... Вот трасса Кемерово - Новокузнецк, вот это трасса и знаки в хорошую погоду 130 .... Да по ней и реально хоть боком кати.

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Viktor

07:35:19 29-07-2023

Чему удивляться? Россия матушка!

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Гость

09:55:25 29-07-2023

раньше была пробка перед Новоалтайском, а теперь перед Б.Ключами

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Сергей

14:27:21 29-07-2023

У них соревнования по краснобайству, проверять никто не будет

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Гостья

19:40:44 29-07-2023

Не стало житья Бийску, в летнее время мост через Бию стоит в пробках. Заречная часть города не может пробиться в приобский район на работу и с работы домой. Летом на жаре не очень приятно. Но разговоров об расширении моста нет. А туристов каждый год все больше.

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