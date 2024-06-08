"Гвоздь в гроб местного самоуправления". В Алтайском крае появится пятый мунокруг

Сейчас в регионе четыре муниципальных округа: Чарышский, Залесовский, Суетский и Славгородский

08 июня 2024, 07:05, ИА Амител

Змеиногорск / Фото: "Змеиногорский вестник"

С 1 января в Алтайском крае появится еще один муниципальный округ – Змеиногорский. Все сельсоветы, входящие в состав района, ликвидируют, у округа будет лишь один глава, одно собрание депутатов и один бюджет. Такие изменения приняли депутаты Алтайского Заксобрания на июньской сессии.

Пятый по счету

О том, что Змеиногорский район может преобразоваться в муниципальный округ, стало известно еще осенью 2023 года. Тогда с соответствующей инициативой – перейти в статус мунокруга – выступил Совет депутатов Черепановского сельсовета. После этого в каждом из населенных пунктов провели публичные слушания, на которых люди должны были высказать свое мнение по поводу преобразования.

Змеиногорский район включает семь сельсоветов – Барановский, Карамышевский, Кузьминский, Октябрьский, Саввушинский, Таловский, Черепановский. А также сам Змеиногорск. Всего в районе расположено 25 населенных пунктов, общая численность жителей – 15 тысяч человек.

"Создание муниципального округа позволит решить кадровые проблемы, которые наблюдаются на местном уровне, преемственность, так как сейчас у нас работают в основном люди пенсионного возраста; освободить специалистов от рутинной бумажной работы и направить ее в практическую плоскость. Округа смогут больше участвовать в региональных и федеральных программах", – перечислил плюсы реформы на сессии парламента глава района Евгений Фролов.

Он твердо уверен: жители района безразлично относятся к проводимым преобразованиям. Прямое тому доказательство – слабое участие людей в публичных слушаниях, первом этапе преобразования в мунокруг. Например, в Черепаново, которое и инициировало изменения, в публичных слушаниях поучаствовали всего 1,9% жителей, сообщил он. "Такая низкая активность говорит о том, что жителям не важно, как организована работа муниципалитета, главное, как решаются вопросы местного значения", – заверил глава.

И продолжил: "Бытует мнение, что с созданием муниципального округа будет утеряна связь населения [с властью]. Люди говорят, что таким образом у них отнимают ранее завоеванные демократические свободы, что если не будет сельских советов, будет что-то по-другому, не будет ничего решаться на местах. Мы что, враги сами себе – затянуть на себя еще больше работы. <...> Люди от этой реформы не пострадают", – уверен он.

По словам Фролова, все местные вопросы будет решать уполномоченный для этого человек или специальный орган.

"Людям не придется ездить за справками в Змеиногорск. Два депутата на местах остаются, они приходят к уполномоченному или другому органу и говорят: нам нужно чистить дорогу или строить новую. А у нас будет возможность собрать все финансы в единый кулак и направить на решение вопросов, а не распылять их по сельским советам. Эта реформа – в первую очередь [создана] для работы администрации. Какой смысл напрягать людей, делать им хуже?" – отметил Евгений Фролов.

"Размазываем 700 бюджетов по тарелке"

Объединение муниципалитетов в единый округ – не панацея решения всех проблем, "а еще один гвоздь в гроб местного самоуправления", заявил глава фракции социалистов Александр Молотов.

"Вы спросите у руководителей округов, которые были созданы, население перестало уезжать? Зарплаты резко выросли? Нет. <...> Создание муниципального округа повлечет серьезные изменения, и важно, как их преподносят. Конечно, можно говорить жителям, что ничего не изменится. Но это ликвидация сельсоветов, института главы мунобразования, депутатского корпуса, которые наиболее приближены к местным жителям. Я общался с жителями Змеиногорского района, и знаю, что был использован как раз этот вариант", – отметил он.

Оптимизируя местную власть, проблемы сельских территорий не решить, уверен молодой коммунист Александр Волобуев. Он предложил свой рецепт решения вопроса.

"Нужно менять подходы к финансовому обеспечению муниципалитетов. Оставлять больше налоговых отчислений на уровне сельсоветов. Почему мы оставляем 30% единого социального налога, а не все 100%, 2% НДФЛ, а не 10%. Но эти изменения возможно провести только на уровне федерации. А для этого нужно, чтобы муниципалитеты не боялись говорить краю, а край – федерации", – высказался Волобуев.

Сторонников законопроекта, понятно, оказалось больше. Единоросс Сергей Писарев, аргументируя свою позицию, подчеркнул: Змеиногорский район слишком маленький (в разы меньше Индустриального района Барнаула, интересы которого он представляет в парламенте). А потому не нуждается в таком количестве сельсоветов.

"Я родился и вырос в Змеиногорске. И пешком ходил до Карамышево, Барановки, за грибами в Черепаново. Там же Лазурка рядышком. О каком большом районе вы говорите?" – упрекнул в незнании географии региона он своих коллег.

Замглавы парламента, единоросс Денис Голобородько поделился цифрами: сегодня в крае 694 мунобразования, в каждом из них – свой бюджет, которого недостаточно для решения даже самых первичных вопросов.

"694 бюджета мы размазываем по тарелке. Возьмем село Кусак Немецкого района. Бюджет – 1,2 млн. На зарплату [местных властей] уходит 700 тысяч. О каком решении местных вопросов идет речь? Да можно насытить местные бюджеты, но готовы ли мы в сегодняшней системе законодательства опустить все это вниз с точки зрения организации закупочных процедур. На районном уровне это сложный процесс", – выступил политик.

И завершил свое выступление цитатой древнекитайского философа:

"Лучший правитель – тот, о котором народ знает лишь то, что он существует. Так давайте стремиться к тому, чтобы было не семь тысяч депутатов, которые не могут ничего решить, а реально решались вопросы".

В итоге за преобразование Змеиногорского района в единый округ проголосовали 39 человек. Против него выступил 21 народный избранник, не голосовал – один.