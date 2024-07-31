В августе на экраны выйдут экранизация игры "Бордерлендс", ремейк фильма "Ворон" и третья часть "Ларго Винча"

31 июля 2024, 07:00, ИА Амител

Кадр из фильма "Бордерлендс"/ Фото: film.ru

Лето постепенно подходит к своему завершению, впереди последний его месяц – август. Поэтому лучше не сидеть дома. Но гулять постоянно устаешь. Зайти отдохнуть можно, например, в кинотеатр. Благо в августе поводов для похода в кино будет много. В официальный российский прокат выйдет экранизация знаменитой игры "Бордерлендс", ремейк "Ворона", новые части "Криминального города" и "Ларго Винча", а также фильмы с Жаном Рено, Морганом Фрименом, Джеймсом Франко и другими знаменитыми актерами. Amic.ru рассказывает о главных лентах российского проката в августе 2024 года.

"Тополиный пух" (с 1 августа)

Август начнется с летней российской комедии. Это фильм "Тополиный пух" с Антоном Лапенко ("Внутри Лапенко", "Чики") и Аглаей Тарасовой ("Холоп", "Лед") в главных ролях.

Действие ленты происходит в Верхнекамске. Фильм расскажет об одиноком неудачнике Саше, который работает охранником в обменнике. Его жизнь не состоялась, и завести семью у него также не получилось. Он чувствует себя ненужным. Однако вдруг Саша влюбляется в девушку, и у него снова просыпается вкус к жизни. Молодым людям придется пережить опасное приключение, спасти друг друга и начать видеть вокруг не только плохое, но и прекрасное.

В кинотеатры пустят с 16 лет. Баллы фильму на агрегаторах пока не выставили.

"Судная ночь. Джекпот" (с 1 августа)

На экраны 1 августа выйдет и американский триллер "Судная ночь. Джекпот". Эта лента не имеет ничего общего с известной франшизой "Судная ночь" и в оригинале называется Your Lucky Day (Твой счастливый день).

По сюжету несколько человек становятся свидетелями джекпота в 156 миллионов долларов. Случайные посетители, полиция и преступники – все они хотят получить лотерейный билет с выигрышем. Кому он достанется, можно будет увидеть в кино.

В картине сыграли малоизвестные актеры.

Рейтинг фильма на "Кинопоиске" – 5,7 балла из 10,а на IMDB – 5,9 балла из 10. В кинотеатр пустят только тех, кому уже исполнилось 18 лет.

"Герцогиня" (с 1 августа)

1 августа на экраны выйдет и британский боевик "Герцогиня". Фильм расскажет о девушке Скарлетт, известной как Герцогиня. Она смогла перевернуть криминальный мир и подмять под себя весь бизнес контрабанды алмазов. Тем самым Скарлетт нажила немало врагов. Чтобы остаться на вершине, ей придется замарать руки.

Режиссер ленты – Нил Маршалл ("Хеллбой", "Мир Дикого запада"). Сыграли в фильме в основном малоизвестные актеры.

В кинотеатр пустят тех, кому уже исполнилось 18 лет.

"Затерянный компас" (с 1 августа)

С детьми можно будет сходить на приключенческую ленту "Затерянный компас".

По сюжету 13-летний Чэмп Браун находит в лесу заброшенный скелет золотоискателя с загадочным компасом и дневником. Изучив эти вещи, он зовет друзей в опасное путешествие во времени, в котором они должны найти потерянное золото.

Возрастной рейтинг 6+. На IMDB лента набрала всего 4,7 балла из 10, на "Кинопоиске" ее пока не оценили.

"Отпуск не по-детски" (с 1 августа)

Любители французских комедий смогут посмотреть ленту "Отпуск не по-детски" с Жаном Рено ("Леон", "Васаби").

По сюжету фильма инициативный парень Милан заведует приютом для пенсионеров и сирот, где старики уживаются с молодежью. Но однажды социальные службы закрывают учреждения силами алчной конкурентки. Местных жителей переселяют в дом отдыха на юге Франции. Там им придется научиться ладить с местными постояльцами.

Рейтинг на IMDB – 5,1 балла из 10. На "Кинопоиске" оценки пока нет.

Фильм можно будет посмотреть тем, кому исполнилось 18 лет.

"Выпусти меня" (с 1 августа)

Еще одним фильмом начала августа станет российский триллер "Выпусти меня".

По сюжету отец и сын идут в поход. Они останавливаются на ночевку, и мальчик внезапно начинает слышать странные голоса, а потом бесследно исчезает. Отец пытается отыскать сына и в какой-то момент встречает отшельника, который живет в лесной глуши. Незнакомец рассказывает, что лес существует по своим законам. Удастся ли мужчине найти сына, можно будет увидеть в кино.

Сыграли в ленте малоизвестные актеры.

Возрастной рейтинг 18+. Оценок у картины пока нет.

"Бордерлендс" (с 8 августа)

Одной из главных премьер августа станет американский фантастический блокбастер "Бордерлендс". Это экранизация одноименной видеоигры, вышедший в 2009 году. Снял ленту Элай Рот (режиссер ленты "Кто там", как актер известен по "Бесславным ублюдкам").

Главная героиня – известная охотница за головами Лилит. Она терпеть не может свою родную планету Пандору и влиятельного бандита Атласа. Но девушке приходится отправиться на Пандору на поиски дочери Атласа. Для этого она объединяется с другими искателями приключений. Вместе они должны будут сразиться с инопланетянами, жестокими охотниками, раскрыть один из самых страшных секретов планеты и спасти мир от зла.

Роли в картине исполнили Кейт Бланшетт (трилогия "Властелин колец", "Загадочная история Бенджамина Баттона"), Джейми Ли Кертис ("Достать ножи", "Все, везде и сразу"), Кевин Харт ("Джуманджи: Зов джунглей", "1+1: Голливудская история"), Хейли Беннет ("Хардкор", "Великий уравнитель") и другие актеры.

Возрастной рейтинг 16+. Оценки у фильма пока нет.

"Мой дикий друг" (с 8 августа)

Со всей семьей можно будет сходить на ленту "Мой дикий друг". Она расскажет о семикласснике Саше Меньшикове, который заканчивает учебный год в новой школе и живет со своей тетей Ниной в провинциальном городке. Мама Саши – ученая – на время экспедиции привезла его сюда из Москвы.

После школы мальчик часто гуляет один на природе. И в ходе такой прогулки Саша находит маленького лисенка, который попал в капкан. За лисенком охотятся браконьеры, так что мальчик прячет зверя в землянке в лесу и начинает выхаживать.

В фильме снялись Юлия Александрова ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Горько"), Юрий Колокольников ("Игра престолов", "Мастер и Маргарита") и другие актеры.

Возрастной рейтинг 6+. На агрегаторах ленту пока не оценили.

"Ячейка общества" (с 8 августа)

Любителей семейных драм сможет порадовать картина Алены Званцовой ("Небесный суд") "Ячейка общества".

По сюжету в одной семье ребенок впервые идет в детский сад. Молодая мать не знает, куда себя деть, и влюбляется. Дочка видит ее флирт с другим мужчиной, неверно истолковывает ситуацию отцу, и семья начинает рушиться. Чтобы ее сохранить, молодым родителям придется повзрослеть.

Главные роли в картине исполнили Анастасия Красовская ("Слово пацана. Кровь на Асфальте", "Внутри убийцы") и Кузьма Котрелов ("ЮЗЗЗ", "Дети перемен").

Возрастной рейтинг 18+. На агрегаторах баллы фильму пока не выставили.

"Кукушка" (с 8 августа)

8 августа выйдет германо-американский фильм ужасов "Кукушка".

По сюжету 17-летняя Гретхен приезжает с семьей на курорт, но отдых превращается в кошмар. Сможет ли она остаться живой и невредимой, можно будет увидеть в кино.

В ленте сыграли Хантер Шафер ("Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах", "Эйфория"), Мартон Чокаш ("Царство небесное", "Властелин колец: Возвращение короля") и другие.

Возрастной рейтинг 18+. Оценки на агрегаторах у ленты пока нет.

"Криминальный город: Возмездие" (с 15 августа)

15 августа выйдет четвертая часть южно-корейской серии боевиков "Криминальный город" с подзаголовком "Возмездие".

Действие новой части происходит в 2018 году. Детектив Ма Сок-то расследует убийство соотечественника на Филиппинах и выясняет, что парень работал на бандитов, которые содержали нелегальное онлайн-казино. Следователь берет в команду двух новичков из отдела расследования киберпреступлений, а консультантом – старого знакомого Чан И-су. Вместе они должны будут раскрыть преступление.

Главную роль в ленте исполнил Ма Дон-сок ("Поезд в Пусан", "Вечные").

Рейтинг фильма на "Кинопоиске" – 6,6 балла из 10, а на IMDB – 6,7 балла из 10. Возрастное ограничение 18+.

"Братья" (с 15 августа)

Еще одним французским фильмом в российском прокате станет драма "Братья".

В 1948 году два маленьких брата, брошенных матерью, убегают в лес. Семь лет они проводят одни в дикой природе без помощи, рассчитывая только на свои силы. Несколько десятилетий спустя, когда один брат бесследно исчезает, только второй сможет его найти.

Главные роли исполнили Матье Кассовиц ("Амели", "Ненависть") и Иван Атталь ("Час пик 3", "Неуловимый").

Возрастной рейтинг фильма 18+. На IMDB он набрал 6,4 балла из 10, а на "Кинопоиске" оценки у него пока нет.

"Выбери меня" (с 15 августа)

В середине августа выйдет и российская комедийная мелодрама "Выбери меня".

По сюжету Аня и Олег скоро должны пожениться. Однако родители девушки еще не знают о свадьбе. Невеста боится, что маме не понравится ее выбор, ведь женщина уже даже нашла для дочки будущего мужа, которым является сосед по даче. Аня решает доказать матери, что она уже взрослая и сама отвечает за свою жизнь.

В ленте сыграли Анастасия Уколова ("Капитан Волконогов бежал", "Громкая связь"), Анна Ардова ("Одна за всех", "Кука"), Николай Добрынин ("Сваты", "Молодежка") и другие.

Возрастной рейтинг 16+. На агрегаторах фильм пока не оценили.

"Реальные зомби" (с 15 августа)

Любители фильмов о зомби смогут посмотреть французско-канадскую ленту "Реальные зомби".

По сюжету в мире, пораженном зомби-вирусом, "ходячие" в какой-то момент перестали быть агрессивными и превратились в полноправных членов общества. Они за кассой, водят авто, ведут прогноз погоды и снимаются в фильмах для взрослых. Но мегакорпорация вынашивает идею нового зомби-апокалипсиса. Дорогу ей переходят трое любителей легких денег.

Сыграли в фильме малоизвестные актеры.

Возрастной рейтинг ленты 18+. На IMDB он набрал 6,3 балла из 10, на "Кинопоиске" оценки пока нет.

"Ворон" (с 22 августа)

Второй после "Бордерлендса" главный фильм месяца в российском прокате – "Ворон". Это ремейк одноименной культовой ленты 1994 года с Брэндоном Ли.

Сюжет снова расскажет об Эрике Дрэйвене, которого убивают вместе с возлюбленной. Он застревает между мирами живых и мертвых, возвращается с того света и намерен отомстить убийцам. Теперь он Ворон, жаждущий справедливости.

Новую адаптацию снял Руперт Сандерс (сериал "Основание"). Роль Эрика исполнил Билл Скарсгард ("Оно", "Джон Уик 4"), а его возлюбленной Шелли Вебстер – певица FKA twigs (настоящее имя Талия Дебретт Барнетт).

Возрастной рейтинг фильма 18+. На агрегаторах ленту пока не оценили.

"Стрелок" (с 22 августа)

Также с 22 августа можно будет посмотреть боевик "Стрелок" с Морганом Фриманом ("Побег из Шоушенка", "Семь") и Люком Хемсвортом ("Тор: Рагнарек", "Территория зла").

Фильм расскажет о том, как почетный герой войны в отставке отправляется в горы со своими сыновьями и случайно становится свидетелем крупной наркосделки. Он нарушает планы крупных наркодилеров и агентов под прикрытием, и поэтому вынужден снова взять в руки оружие, чтобы защитить свою семью.

Возрастной рейтинг ленты 18+. На агрегаторах оценки у него нет.

"Гиганты Ла-Манша" (с 22 августа)

Детей можно будет сводить и на аргентино-германский мультфильм "Гиганты Ла-Манша".

Мультик расскажет о наследнике Дон Кихото Альфонсо. С друзьями Викторией и Пансо он пытается спасти город от монстра, которого создал в лаборатории злодей Дон Карраско. Антагонист хочет разрушить город и построить на его месте парк развлечений. Дети и родители объединяются, чтобы остановить злодея. Однако для того чтобы победить, им нужно разбудить Гигантов.

На IMDB рейтинг у мультфильма высокий – 7, 2 балла из 10. На "Кинопоиске" оценки пока нет.

"Мой пингвин" (с 22 августа)

Жан Рено ("Леон", "Васаби") появится и в семейной драме "Мой пингвин".

Фильм расскажет об убитом горем рыбаке, который однажды находит молодого пингвиненка, отбившегося от своей стаи. Эта встреча дает начало крепкой дружбе. К чему она приведет, можно будет увидеть в кино.

Возрастной рейтинг 6+. На агрегаторах оценки у ленты пока нет.

"Пираты галактики Барракуда" (с 22 августа)

В прокате будет и российская детская фантастика, а именно лента "Пираты галактики Барракуда". Одним из авторов сценария выступил известный российский писатель Андрей Геласимов.

В фильме на Землю попадает космический пират из галактики Барракуда. Он обладает суперспособностями. И чтобы скрыться от космического закона, инопланетянин обращается школьником Митей и начинает искать оставленный на Земле давным-давно ретранслятор, чтобы отправить сигнал бедствия своей команде.

Случайно пират спасает девочку Кристину, которую травят одноклассники. В компанию к нему попадает и хулиган Коля. Они должны будут не только сбежать от преследователей-змеелюдей, но и обезвредить бомбу, которая может уничтожить всю Солнечную систему. Чтобы спасти Землю, им нужно будет объединиться.

В ленте сыграли Полина Гухман ("Мерзлая Земля", "Мир! Дружба! Жвачка"), Юрий Колокольников ("Игра престолов", "Мастер и Маргарита"), Лукерья Ильяшенко ("Сергий против нечисти", "Вампиры средней полосы") и другие.

На агрегаторах ленту пока не оценили. Возрастной рейтинг 6+.

"Ларго Винч: Гнев прошлого" (с 28 августа)

В конце месяца выйдет третья часть французско-бельгийской серии приключенческих фильмов о Ларго Винче, основанных на серии комиксов об этом герое. Лента продолжит события второй части, которая вышла еще в 2011 году.

По сюжету у Ларго Винча похищают сына. Одновременно его обвиняют в убийстве и объявляют в розыск международные спецслужбы. Бизнес-империя Винча начинает рушиться. Винч должен связать воедино все события и окунуться в свое прошлое, чтобы противостоять загадочному противнику и спасти сына.

Как и в прошлых частях, главную роль сыграл Томер Сисле ("Не смотрите наверх", "Мы – Миллеры"). Компанию ему составили Джеймс Франко (трилогия "Человек-паук" Сэма Рэйми, "127 часов") и Клотильда Эсме ("Все песни только о любви", "Шоколад").

Возрастной рейтинг фильма 16+. Оценок у него пока нет.

"Лунтик. Возвращение домой" (с 29 августа)

Детей можно будет сводить на полнометражный мультфильм о Лунтике.

По сюжету кузнечик Кузя, Пчеленок, бабочка Элина, а также гусеницы Вупсень и Пупсень должны будут помочь Лунтику найти маму и вернуться домой на Луну. Для этого Лунтику нужно взобраться на Черную гору по дороге, полной приключений и опасностей, которые помогут преодолеть друзья.

На сеанс пустят детей, которым нет и года. Фильм пока нигде не оценили.

"Подростки: Первая любовь" (с 29 августа)

Еще одна российская мелодрама месяца "Подростки: Первая любовь".

Фильм расскажет о старшекласснике Олеге, который занимается вместе с друзьями мелкими кражами. Он влюбляется в дочь военного Ольгу, каждый шаг которой контролирует отец. Пара не может быть вместе, потому что папа девушки считает, что с Олегом у нее нет будущего. Сохранят ли вчерашние школьники любовь или нет, можно будет увидеть в кино.

Актерский состав фильма – в основном молодые актеры, однако здесь сыграли Елена Лядова ("Батя", "Географ глобус пропил") с Никитой Кологривым ("По щучьему велению", "Слово пацана. Кровь на асфальте") и другие.

Возрастной рейтинг 16+. Оценки на агрегаторах у фильма пока нет.

"Все мои друзья мертвы" (с 29 августа)

В последние дни августа многие пугаются осени. Но если она вам не страшна, то за необходимой дозой страха можно отправиться на американский хоррор "Все мои друзья мертвы".

Лента расскажет о том, как компания молодежи едет на большой музыкальный фестиваль. Они останавливаются в роскошном доме, который временно пустует, и собираются устроить там вечеринку. Однако на праздник заявляется нежданный гость, знающий о собравшихся то, что они хотели бы забыть.

Сыграли в картине малоизвестные актеры.

Возрастной рейтинг 18+. На IMDB фильм набрал 7,1 балла из 10, а на "Кинопоиске" оценки у ленты пока нет.

Что выйдет в "сером" прокате?

В августе на экранах должен, наконец, появиться фильм "Дедпул и Росомаха", который вышел в мире 26 июля. Это одновременно третья часть серии о Дедпуле и фильм "Кинематографической вселенной Марвел". Обоих персонажей введут в супергеройскую киновселенную "Марвел". По сюжету Дедпул Уэйд Уилсон попадает в организацию "Управление временными изменениями", возвращается к супергеройскому делу и меняет прошлое с помощью Росомахи. В барнаульских кинотеатрах ленту начнут показывать с 3 августа.

Кроме того, 16 августа в мире выходит фильм "Чужой: Ромул". Это новый фильм из знаменитой серии хорроров, действие его происходит между событиями двух первых лент "Чужой" и "Чужие". Сюжет касается группы молодых колонистов, которые должны убрать заброшенную космическую станцию, но сталкиваются с Чужим. Когда новый "Чужой" появится в российских кинотеатрах, неизвестно.