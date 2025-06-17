"Хирург просто ушел": ветеран СВО из Новосибирска обвинил врача в отказе лечить колено

Мужчина обратился в областной Минздрав и прокуратуру

17 июня 2025, 15:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новосибирске ветеран специальной военной операции Станислав Топаков пришел в больницу с опухшим коленом: жидкость скопилась в суставе из-за старой травмы мениска. При этом мужчина заявил, что не получил никакой помощи от медиков, и ему пришлось вызывать скорую помощь. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Сибиряк пришел с СВО два года назад. Его удостоили медали "За отвагу", а также награды "Черный крест" за взятие Бахмута. Однако на спецоперацию мужчина не вернулся – причиной стало серьезное ранение. В Новосибирске он пошел работать на стройку, где в феврале 2024 года с ним произошла беда. Станислав упал с высоты и получил тяжелые переломы. Прошел через долгий процесс восстановления, однако в мае 2025-го у мужчины опухло колено – о себе дал знать разрыв мениска.

Тогда житель Новосибирска обратился в поликлинику. Из-за сильнейшей боли он хромал и ходил с забинтованным коленом. Врач-терапевт выкачал жидкость, после чего назначил лечение на дому, а также прописал бандаж и лекарства. Однако к вечеру нога вновь опухла. На следующий день Станислав приехал в первую больницу, где врач выдал ему направление во вторую больницу для оказания экстренной медицинской помощи.

Днем 19 мая мужчина приехал в медучреждение. Там его направили в хирургическое отделение.

"Я сказал, что у меня, скорее всего, жидкость в мениске, мне нужно обезболить колено, сделать КТ и откачать эту жидкость. На что услышал отказ: хирург стал требовать госпитализации в стационар. Я прошелся по палатам, увидел антисанитарию и сказал, что не буду лежать в таких условиях. Требования оказать экстренную помощь хирург проигнорировал, просто ушел куда-то", – рассказал изданию Станислав.

Тогда, со слов пациента, он сам вызвал себе скорую. Приехавший фельдшер обезболил его колено. На следующий день сибиряк снова пошел в свою поликлинику. Врач выдал ему еще одно направление в ту же самую вторую больницу.

"Я приехал, попросил у того же хирурга второй больницы дать официальный ответ на эти бумаги, и тогда доктор написал сопроводительный лист уже в третью больницу. В этой клинике никакую помощь мне так и не оказали, сказали, что неприемный день. Обещали вызвать скорую, я прождал больше часа и позвонил сам", – отметил ветеран СВО.

Мужчину увезли в третью больницу, где хирурги быстро обследовали его и поставили диагноз: "посттравматический гемартроз правого коленного сустава". Станиславу сделали пункцию, откачали жидкость и выписали домой. Доктора назначили лекарства и МРТ, а также эластичную повязку и костыль.

"Я впервые столкнулся с таким равнодушием и хамством врачей, услышал оскорбления в свою сторону, – говорит Станислав. – Мы с юристом Дианой Смородиной обратились в Минздрав Новосибирской области и в прокуратуру. Ждем результатов проверки, по ее результатам подадим в суд", – высказался пациент о врачах второй больницы.

Ситуацию прокомментировал адвокат Константин Зиновьев. Он рекомендовал оставить жалобу на работу врачей в Минздраве региона или страховой компании, если лечение проходило по ОМС. Кроме того, в таком случае необходимо обратиться в прокуратуру. Если во время проверки обнаружат нарушения, это станет основанием для обращения в суд. Истец вправе потребовать компенсацию затрат на лечение и морального вреда.