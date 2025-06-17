"Хирург просто ушел": ветеран СВО из Новосибирска обвинил врача в отказе лечить колено
Мужчина обратился в областной Минздрав и прокуратуру
17 июня 2025, 15:15, ИА Амител
В Новосибирске ветеран специальной военной операции Станислав Топаков пришел в больницу с опухшим коленом: жидкость скопилась в суставе из-за старой травмы мениска. При этом мужчина заявил, что не получил никакой помощи от медиков, и ему пришлось вызывать скорую помощь. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Сибиряк пришел с СВО два года назад. Его удостоили медали "За отвагу", а также награды "Черный крест" за взятие Бахмута. Однако на спецоперацию мужчина не вернулся – причиной стало серьезное ранение. В Новосибирске он пошел работать на стройку, где в феврале 2024 года с ним произошла беда. Станислав упал с высоты и получил тяжелые переломы. Прошел через долгий процесс восстановления, однако в мае 2025-го у мужчины опухло колено – о себе дал знать разрыв мениска.
Тогда житель Новосибирска обратился в поликлинику. Из-за сильнейшей боли он хромал и ходил с забинтованным коленом. Врач-терапевт выкачал жидкость, после чего назначил лечение на дому, а также прописал бандаж и лекарства. Однако к вечеру нога вновь опухла. На следующий день Станислав приехал в первую больницу, где врач выдал ему направление во вторую больницу для оказания экстренной медицинской помощи.
Днем 19 мая мужчина приехал в медучреждение. Там его направили в хирургическое отделение.
"Я сказал, что у меня, скорее всего, жидкость в мениске, мне нужно обезболить колено, сделать КТ и откачать эту жидкость. На что услышал отказ: хирург стал требовать госпитализации в стационар. Я прошелся по палатам, увидел антисанитарию и сказал, что не буду лежать в таких условиях. Требования оказать экстренную помощь хирург проигнорировал, просто ушел куда-то", – рассказал изданию Станислав.
Тогда, со слов пациента, он сам вызвал себе скорую. Приехавший фельдшер обезболил его колено. На следующий день сибиряк снова пошел в свою поликлинику. Врач выдал ему еще одно направление в ту же самую вторую больницу.
"Я приехал, попросил у того же хирурга второй больницы дать официальный ответ на эти бумаги, и тогда доктор написал сопроводительный лист уже в третью больницу. В этой клинике никакую помощь мне так и не оказали, сказали, что неприемный день. Обещали вызвать скорую, я прождал больше часа и позвонил сам", – отметил ветеран СВО.
Мужчину увезли в третью больницу, где хирурги быстро обследовали его и поставили диагноз: "посттравматический гемартроз правого коленного сустава". Станиславу сделали пункцию, откачали жидкость и выписали домой. Доктора назначили лекарства и МРТ, а также эластичную повязку и костыль.
"Я впервые столкнулся с таким равнодушием и хамством врачей, услышал оскорбления в свою сторону, – говорит Станислав. – Мы с юристом Дианой Смородиной обратились в Минздрав Новосибирской области и в прокуратуру. Ждем результатов проверки, по ее результатам подадим в суд", – высказался пациент о врачах второй больницы.
Ситуацию прокомментировал адвокат Константин Зиновьев. Он рекомендовал оставить жалобу на работу врачей в Минздраве региона или страховой компании, если лечение проходило по ОМС. Кроме того, в таком случае необходимо обратиться в прокуратуру. Если во время проверки обнаружат нарушения, это станет основанием для обращения в суд. Истец вправе потребовать компенсацию затрат на лечение и морального вреда.
15:21:47 17-06-2025
фу прикрываться сво
15:27:45 17-06-2025
Ничо не понял - его госпитализировать собрались, он отказался, врач виноват, ветеран СВО, прокуратура, смородина.
15:30:48 17-06-2025
"мне нужно обезболить колено, сделать КТ и откачать эту жидкость" - вообще-то врач определяет, что нужно сделать, а не хотелки пациентов выполнять должен. по факту: мениск порван, может связка, может операция нужна, а не просто кровь откачать, откуда она берется? то есть была травма. это не функция терапевта или хирурга, это травматолог определяет, вот и направили в травмотделение, где человек не захотел лечиться.
15:36:56 17-06-2025
С каких пор терапевты стали жидкость с колен выкачивать? И почему от госпитализации отказался?
15:47:19 17-06-2025
от госпитализации отказался а хирург виноват
17:25:55 17-06-2025
Гость (15:47:19 17-06-2025) от госпитализации отказался а хирург виноват... А вы лежали в этих больницах, где тараканы, обшарпанные стены, драный ленолиум на полу и из питания одна манная каша на воде и то 2 ложки, а вечером каждый день уха из селёдки с пшёнкой?
21:01:41 17-06-2025
Гость (17:25:55 17-06-2025) А вы лежали в этих больницах, где тараканы, обшарпанны... И что из этого? Если помощь могут оказать только в больнице, то придется ложиться в те условия, какие есть.
22:52:03 17-06-2025
Гость (17:25:55 17-06-2025) А вы лежали в этих больницах, где тараканы, обшарпанны... Не надо приукрашивать.
Провёл много в детстве в кардиоцентре, мама часто на работу брала. Питался столовской едой. Только не говорите, что это в 90-е было лучше. Лежал в больнице единственный раз в жизни в 2008г в СтройГаз на Юрина. Вопросов нет по еде, хотя люблю поесть.
1-2 если есть единичные случаи - не надо обобщать. Ещё от руководителя зависит, насколько любит порядок во всём.
15:47:37 17-06-2025
Зато по телевизору то как нас лечат,только уши распускай.А реальность то ,оказывается ,несколько другая.
18:52:26 17-06-2025
Афиноген (15:47:37 17-06-2025) Зато по телевизору то как нас лечат,только уши распускай.А р... вас лечат-ваши проблемы
19:52:09 17-06-2025
Гость (18:52:26 17-06-2025) вас лечат-ваши проблемы... Если даже к участникам СВО такое отношение, что про других говорить... Ещё какие "проблемы", на приём к терапевту за две недели вперёд запись, да был бы толк ещё. Люди по интернету лечиться вынуждены.
20:18:25 17-06-2025
Гость (19:52:09 17-06-2025) Если даже к участникам СВО такое отношение, что про других г... За 2 недели это ещё хорошо. Я сегодня вообще не записалась к гинекологу в 3й поликлинике на Молодёжной - один врач работает. И это в центре города, где наплыв посетителей очень большой, т.к. много ещё студентов. Записаться не реально, 3 талона в день дают
21:37:28 17-06-2025
Афиноген (15:47:37 17-06-2025) Зато по телевизору то как нас лечат,только уши распускай.А р... Как рьяно вам " медики " минусуют, хотят сказать, что лечат на высшем уровне ☝️.
08:05:29 18-06-2025
Гость (21:37:28 17-06-2025) Как рьяно вам " медики " минусуют, хотят сказать, что лечат ... Да тут ,наверно, не столько медики,сколько проплаченные боты
22:08:22 17-06-2025
Афиноген (15:47:37 17-06-2025) Зато по телевизору то как нас лечат,только уши распускай.А р... Да, у малышевой, на первом канале , всё сейчас лечится "на раз-два". Позорище.
17:11:49 17-06-2025
Равнодушие и халатность медиков- не редкость, к сожалению.
21:45:29 17-06-2025
Детей и то не лечат, смс-ками люди собирают. Вот и вся медицина.
00:15:32 18-06-2025
Смсками собирают на неизлечимые заболевания
11:44:02 18-06-2025
Гость (00:15:32 18-06-2025) Смсками собирают на неизлечимые заболевания... А смысл собирать, если они не излечимые, неправда, просто Дорогостоящие! Простым людям недоступно такое лечение, вот и собирают смс-ками.
00:16:57 18-06-2025
Если не нравятся "бесплатные" больницы, то люди идут в платные. Что ветерану СВО мешает лечь на лечение в платную клинику со всеми удобствами?
09:40:21 18-06-2025
Закончился день медика!
10:18:52 18-06-2025
Просто не понимание как работает медицина. Экстренная помощь это скорая и травмпункт - их задача стабилизировать ситуацию здесь и сейчас. Если удалось стабилизировать то долечиваться в поликлинике, если не стабильное состояние то в больницу. По рассказу так и поступили, сняли боль и отправили на госпитализацию. То что стационар в плохом состоянии это вопрос к финансированию медицины, разве врач за это в ответе, он сам в таких условиях вынужден работать.