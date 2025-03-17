"Зачем придуриваешься?" Сибирячка требует наказать врачей, виновных в смерти ее матери
Жительница Новосибирска судится с больницей
17 марта 2025, 17:00, ИА Амител
В Новосибирске начался суд по делу 58-летней Натальи Броновой, скончавшейся в одной из городских больниц. Об этом "КП-Новосибирск" рассказала дочь женщины, Елена.
Беда случилась в январе 2022 года. По словам Елены, 31 декабря 2021 года ее отец заболел коронавирусом, а спустя несколько дней ухудшилось самочувствие и у матери. Температура у женщины поднялась не слишком сильно – до 37 "с небольшим", поэтому супруги обратились в поликлинику, где им назначили антибиотик. Но препарат не сработал, и через три дня их госпитализировали.
"Родители лежали в одной палате: им кололи все праздники один и тот же антибиотик, хотя лучше никому из них не становилось. Папе другой препарат назначили только 10 января, а маме так ничего и не поменяли. Мама рассказала, что врач, которая проводила ее осмотр, спросила: "Зачем придуриваешься? У тебя просто бронхит!" – рассказала Елена.
Спустя двое суток состояние женщины резко ухудшилось: началась одышка, резко упала сатурация. Пациентку перевели в реанимацию, но спасти ее не удалось. Наталья Бронова скончалась 30 января.
"Мы до сих пор не знаем, в какое именно время она умерла. Медики написали три разных времени смерти в разных документах: какое из них верное, до сих пор неясно", – говорит дочь женщины.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Но конкретных обвинений врачам так и не предъявили. Неизвестно, как будет решаться вопрос с переквалификацией дела.
В суде начали рассматривать гражданский иск Елены к больнице. Она требует компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов рублей.
"Буду добиваться, чтобы те, кто виновен в смерти моей мамы, были наказаны", – заявила Елена.
17:30:56 17-03-2025
В смерти её матери виноваты китайцы
С них и пусть требует компенсации
А враачи РФ в пандемию не знали чем лечить очередное китайское изобретение.
19:27:22 17-03-2025
Гость (17:30:56 17-03-2025) В смерти её матери виноваты китайцыС них и пусть требует... врачи как всегда в своем репертуаре, некоторые по хамски относятся к пожилым людям.
поскольку сами еще слишком молоды или не совсем еще стары, и находятся в том возрасте когда старческие болячки на себе еще не ощутили.
Взять к примеру молодого 20 летнего мажора и 90 летнего дедушку живущего на маленькую пенсию у обоих один и тот же диагноз.
Кого будут лучше лечить и к кому будет хорошее отношение?
к молодому сопляку у которого денег куры не клюют? а если его родители еще и больнички модернизируют.
Или к пожилому дедушке, который доживает в муках последние дни?
Вывод очевиден, дедушку замучают если вообще будут его лечить, повезет если хотя бы каждые 2 часа будут навещать, мерить температуру и колоть препараты.
В то время как к мажорику в вип палату будут бегать регулярно сопельки вытирать.
Никто не хочет старится и умирать, никто не хочет болеть, это неизбежно.
Если молодой организм еще справляется с болячками и болезнями, то пожилым людям особенно в глубокой старости восстановится практически невозможно.
Доживи до 90 лет и скажи нам как тебе живется, если сохранишь память если вообще сможешь соображать, говорить, ходить и что-то делать.