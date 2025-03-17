"Зачем придуриваешься?" Сибирячка требует наказать врачей, виновных в смерти ее матери

Жительница Новосибирска судится с больницей

17 марта 2025, 17:00, ИА Амител

Капельница / Фото: unsplash.com / Marcelo Leal

В Новосибирске начался суд по делу 58-летней Натальи Броновой, скончавшейся в одной из городских больниц. Об этом "КП-Новосибирск" рассказала дочь женщины, Елена.

Беда случилась в январе 2022 года. По словам Елены, 31 декабря 2021 года ее отец заболел коронавирусом, а спустя несколько дней ухудшилось самочувствие и у матери. Температура у женщины поднялась не слишком сильно – до 37 "с небольшим", поэтому супруги обратились в поликлинику, где им назначили антибиотик. Но препарат не сработал, и через три дня их госпитализировали.

"Родители лежали в одной палате: им кололи все праздники один и тот же антибиотик, хотя лучше никому из них не становилось. Папе другой препарат назначили только 10 января, а маме так ничего и не поменяли. Мама рассказала, что врач, которая проводила ее осмотр, спросила: "Зачем придуриваешься? У тебя просто бронхит!" – рассказала Елена.

Спустя двое суток состояние женщины резко ухудшилось: началась одышка, резко упала сатурация. Пациентку перевели в реанимацию, но спасти ее не удалось. Наталья Бронова скончалась 30 января.

"Мы до сих пор не знаем, в какое именно время она умерла. Медики написали три разных времени смерти в разных документах: какое из них верное, до сих пор неясно", – говорит дочь женщины.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Но конкретных обвинений врачам так и не предъявили. Неизвестно, как будет решаться вопрос с переквалификацией дела.

В суде начали рассматривать гражданский иск Елены к больнице. Она требует компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов рублей.