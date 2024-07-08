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Хинштейн заявил, что в России могут заблокировать WhatsApp

Он отметил, что мессенджер неоднократно нарушал законы страны

08 июля 2024, 21:38, ИА Амител

Логотип мессенджера / Фото: pxhere.com/ru/photo/864864
Логотип мессенджера / Фото: pxhere.com/ru/photo/864864

Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил РИА Новости, что решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет.

WhatsApp, принадлежащий компании Meta*, неоднократно нарушал законодательство нашей страны. Суды регулярно штрафуют компанию за неисполнение правил работы в России. 

"Рано или поздно, если администрация мессенджера не изменит своего поведения, терпению государства придет конец и WhatsApp может постигнуть судьба всей Meta*", – отметил депутат.

Пользователи WhatsApp в Дагестане и Краснодарском крае и на сервисе "Сбой.РФ" жалуются на плохую работу мессенджера.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

мессенджеры

Комментарии 9

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Гость

21:40:32 08-07-2024

Лучше бы Хинштейна депортировали

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Musik

22:32:19 08-07-2024

Давно пора.

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Мусик

10:34:38 09-07-2024

Musik (22:32:19 08-07-2024) Давно пора. ... и тем кто пользуется - на первый раз штраф. особенно в госорганах.
ну а за рецедив - сами понимаете...
вот ни разу не шутка.
айтишников - под замок, пока не сделают свой. а как сделают - выпускать погодить.

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Гость

22:42:26 08-07-2024

Хорош кошмарить народ.

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Я

22:53:37 08-07-2024

Тогда господин станет врагом половины населения России

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Внимательный из Б

23:31:44 08-07-2024

Хинштейна бы заблокировать...

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Гость

00:56:27 09-07-2024

зачем это в СМИ выпускать? решайте там меж собой и не баламутьте людей

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Гость

07:15:46 09-07-2024

Гость (00:56:27 09-07-2024) зачем это в СМИ выпускать? решайте там меж собой и не баламу... У этих Хитроштейнов огромные призовые если его бред примут

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Гость

09:19:59 09-07-2024

Нарушают ? Штрафами давить.

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