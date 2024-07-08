Хинштейн заявил, что в России могут заблокировать WhatsApp
Он отметил, что мессенджер неоднократно нарушал законы страны
08 июля 2024, 21:38, ИА Амител
Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил РИА Новости, что решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет.
WhatsApp, принадлежащий компании Meta*, неоднократно нарушал законодательство нашей страны. Суды регулярно штрафуют компанию за неисполнение правил работы в России.
"Рано или поздно, если администрация мессенджера не изменит своего поведения, терпению государства придет конец и WhatsApp может постигнуть судьба всей Meta*", – отметил депутат.
Пользователи WhatsApp в Дагестане и Краснодарском крае и на сервисе "Сбой.РФ" жалуются на плохую работу мессенджера.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
21:40:32 08-07-2024
Лучше бы Хинштейна депортировали
22:32:19 08-07-2024
Давно пора.
10:34:38 09-07-2024
Musik (22:32:19 08-07-2024) Давно пора. ... и тем кто пользуется - на первый раз штраф. особенно в госорганах.
ну а за рецедив - сами понимаете...
вот ни разу не шутка.
айтишников - под замок, пока не сделают свой. а как сделают - выпускать погодить.
22:42:26 08-07-2024
Хорош кошмарить народ.
22:53:37 08-07-2024
Тогда господин станет врагом половины населения России
23:31:44 08-07-2024
Хинштейна бы заблокировать...
00:56:27 09-07-2024
зачем это в СМИ выпускать? решайте там меж собой и не баламутьте людей
07:15:46 09-07-2024
Гость (00:56:27 09-07-2024) зачем это в СМИ выпускать? решайте там меж собой и не баламу... У этих Хитроштейнов огромные призовые если его бред примут
09:19:59 09-07-2024
Нарушают ? Штрафами давить.