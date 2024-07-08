Хинштейн заявил, что в России могут заблокировать WhatsApp

Он отметил, что мессенджер неоднократно нарушал законы страны

08 июля 2024, 21:38, ИА Амител

Логотип мессенджера / Фото: pxhere.com/ru/photo/864864

Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил РИА Новости, что решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет.

WhatsApp, принадлежащий компании Meta*, неоднократно нарушал законодательство нашей страны. Суды регулярно штрафуют компанию за неисполнение правил работы в России.

"Рано или поздно, если администрация мессенджера не изменит своего поведения, терпению государства придет конец и WhatsApp может постигнуть судьба всей Meta*", – отметил депутат.

Пользователи WhatsApp в Дагестане и Краснодарском крае и на сервисе "Сбой.РФ" жалуются на плохую работу мессенджера.

​

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.