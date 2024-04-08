Хочешь получить IT-профессию? Приходи на бесплатную конференцию в Барнауле

Организатор мероприятия – компьютерная академия "ТОП" при поддержке Министерства цифрового развития края

08 апреля 2024, 14:11, ИА Амител erid: LjN8KMs6u

Ноутбук. Программирование / Фото: freepik.com

Давно мечтаете работать в IT*, но не понимаете, куда пойти и с чего начать учиться? Для всех, кто хочет получить востребованную профессию будущего, 13 апреля 2024 года состоится бесплатная конференция "Старт в IT " по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 66, 1 этаж, в конференц-зале Алтайского государственного института культуры с 10:00 до 14:00.

Что нужно для участия в конференции?

Огромное желание приобрести высокооплачиваемую специальность. Сильная мотивация сменить работу и зарабатывать больше. Жгучая потребность уйти на удаленку и путешествовать. И еще одна мелочь – пройти бесплатную регистрацию.

О чем там расскажут?

На конференции ответят на актуальные вопросы отрасли:

что такое IT-сфера и почему все хотят туда попасть;

как в Барнауле реализовать успешное IT-направление;

с чего начать путь в программирование;

какую роль в жизни программиста играет математика;

какую роль играет личный бренд в современных реалиях;

заменят ли дизайнеров нейросети;

почему неизбежна цифровая трансформация профессий.

Для кого это мероприятие?

Участниками конференции могут быть:

абитуриенты 9-11 классов и их родители, которые интересуются IT-тематикой;

студенты IT и других технических специальностей;

люди, желающие переквалифицироваться в IT из других отраслей;

начинающие IT-специалисты;

ИТ-специалисты российских и мировых компаний;

собственники IT-компаний;

специалисты по подбору кадров.

Интересную и доступную информацию подготовили спикеры, которые имеют реальный опыт в IT сфере: действующие айтишники, руководители, работники отдела кадров.

Организатор конференции – компьютерная академия "ТОП". С 2008 года готовит программистов, дизайнеров и системных инженеров топ-уровня. Преподаватели учат понимать задачи, мыслить готовыми проектами и работать в команде.

Как принять участие в конференции?

Чтобы принять участие, нужно:

Зайти на официальный сайт "Старт в IT " . Нажать кнопку "Регистрация". Ввести контактные данные и прийти по указанному адресу 13 апреля 2024 года.

Регистрируйтесь прямо сейчас. Количество мест ограничено.

Компьютерная академия "ТОП"

Адрес: Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел.: +7 (3852) 72-14-10

Сайт

* IT ("АйТи")

Возрастное ограничение 16+

АКАДЕМИЯ ТОП АНО ДПО Обособленное подразделение

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