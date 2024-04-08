Хочешь получить IT-профессию? Приходи на бесплатную конференцию в Барнауле
Организатор мероприятия – компьютерная академия "ТОП" при поддержке Министерства цифрового развития края
08 апреля 2024, 14:11, ИА Амител erid: LjN8KMs6u
Давно мечтаете работать в IT*, но не понимаете, куда пойти и с чего начать учиться? Для всех, кто хочет получить востребованную профессию будущего, 13 апреля 2024 года состоится бесплатная конференция "Старт в IT" по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 66, 1 этаж, в конференц-зале Алтайского государственного института культуры с 10:00 до 14:00.
Что нужно для участия в конференции?
Огромное желание приобрести высокооплачиваемую специальность. Сильная мотивация сменить работу и зарабатывать больше. Жгучая потребность уйти на удаленку и путешествовать. И еще одна мелочь – пройти бесплатную регистрацию.
О чем там расскажут?
На конференции ответят на актуальные вопросы отрасли:
- что такое IT-сфера и почему все хотят туда попасть;
- как в Барнауле реализовать успешное IT-направление;
- с чего начать путь в программирование;
- какую роль в жизни программиста играет математика;
- какую роль играет личный бренд в современных реалиях;
- заменят ли дизайнеров нейросети;
- почему неизбежна цифровая трансформация профессий.
Для кого это мероприятие?
Участниками конференции могут быть:
- абитуриенты 9-11 классов и их родители, которые интересуются IT-тематикой;
- студенты IT и других технических специальностей;
- люди, желающие переквалифицироваться в IT из других отраслей;
- начинающие IT-специалисты;
- ИТ-специалисты российских и мировых компаний;
- собственники IT-компаний;
- специалисты по подбору кадров.
Интересную и доступную информацию подготовили спикеры, которые имеют реальный опыт в IT сфере: действующие айтишники, руководители, работники отдела кадров.
Организатор конференции – компьютерная академия "ТОП". С 2008 года готовит программистов, дизайнеров и системных инженеров топ-уровня. Преподаватели учат понимать задачи, мыслить готовыми проектами и работать в команде.
Как принять участие в конференции?
Чтобы принять участие, нужно:
- Зайти на официальный сайт "Старт в IT".
- Нажать кнопку "Регистрация".
- Ввести контактные данные и прийти по указанному адресу 13 апреля 2024 года.
Регистрируйтесь прямо сейчас. Количество мест ограничено.
Компьютерная академия "ТОП"
Адрес: Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел.: +7 (3852) 72-14-10
Сайт
* IT ("АйТи")
Возрастное ограничение 16+
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