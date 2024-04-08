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Хочешь получить IT-профессию? Приходи на бесплатную конференцию в Барнауле

Организатор мероприятия – компьютерная академия "ТОП" при поддержке Министерства цифрового развития края

08 апреля 2024, 14:11, ИА Амител erid: LjN8KMs6u

Ноутбук. Программирование / Фото: freepik.com
Ноутбук. Программирование / Фото: freepik.com

Давно мечтаете работать в IT*, но не понимаете, куда пойти и с чего начать учиться? Для всех, кто хочет получить востребованную профессию будущего, 13 апреля 2024 года состоится бесплатная конференция "Старт в IT" по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 66, 1 этаж, в конференц-зале Алтайского государственного института культуры с 10:00 до 14:00.

Что нужно для участия в конференции?

Огромное желание приобрести высокооплачиваемую специальность. Сильная мотивация сменить работу и зарабатывать больше. Жгучая потребность уйти на удаленку и путешествовать. И еще одна мелочь – пройти бесплатную регистрацию.

О чем там расскажут?

На конференции ответят на актуальные вопросы отрасли:

  • что такое IT-сфера и почему все хотят туда попасть;
  • как в Барнауле реализовать успешное IT-направление;
  • с чего начать путь в программирование;
  • какую роль в жизни программиста играет математика;
  • какую роль играет личный бренд в современных реалиях;
  • заменят ли дизайнеров нейросети;
  • почему неизбежна цифровая трансформация профессий.

Для кого это мероприятие?

Участниками конференции могут быть:

  • абитуриенты 9-11 классов и их родители, которые интересуются IT-тематикой;
  • студенты IT и других технических специальностей;
  • люди, желающие переквалифицироваться в IT из других отраслей;
  • начинающие IT-специалисты;
  • ИТ-специалисты российских и мировых компаний;
  • собственники IT-компаний;
  • специалисты по подбору кадров.

Интересную и доступную информацию подготовили спикеры, которые имеют реальный опыт в IT сфере: действующие айтишники, руководители, работники отдела кадров. 

Организатор конференции – компьютерная академия "ТОП". С 2008 года готовит программистов, дизайнеров и системных инженеров топ-уровня. Преподаватели учат понимать задачи, мыслить готовыми проектами и работать в команде.

Как принять участие в конференции?

Чтобы принять участие, нужно:

  1. Зайти на официальный сайт "Старт в IT".
  2. Нажать кнопку "Регистрация".
  3. Ввести контактные данные и прийти по указанному адресу 13 апреля 2024 года.

Регистрируйтесь прямо сейчас. Количество мест ограничено.

Компьютерная академия "ТОП"
Адрес: Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел.: +7 (3852) 72-14-10
Сайт

* IT ("АйТи")

Возрастное ограничение 16+

АКАДЕМИЯ ТОП АНО ДПО Обособленное подразделение

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