"Хочешь сделать добро – надень маску". Михутка рассказал, как исполняет мечты детей

Символ добра региона рассказал о проектах и планах на будущее

19 апреля 2025, 07:20, ИА Амител

Михутка на мероприятии в Барнауле / Фото: amic.ru

"Михутка" – добрый символ Алтайского края. Этот волонтерский проект помогает людям с ограниченными возможностями здоровья поверить, что они способны на многое. Авторы благотворительного проекта осуществляют мечты маленьких друзей. В 2025 году "Михутке" исполняется 7 лет. Мы пообщались с руководителем этого волонтерского проекта, чтобы узнать, о чем мечтают дети, почему добро остается под маской и как проект отпразднует свой седьмой день рождения.

"Медведь – большой, мягкий, русский сказочный персонаж"

– Как и когда начал свою работу ваш волонтерский проект?

– Проект родился в апреле 2018 года в семье, где воспитывают особенного ребенка. Мы не понаслышке знаем проблемы особенных семей, знаем о том, с чем сталкиваются родители. Главной нашей задачей стало привлечь внимание к детям с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) и показать обществу, что особенный ребенок может иметь обычное, здоровое и счастливое детство. И, наверное, самая первая наша цель – с помощью проекта изменить отношение общества к детям с инвалидностью, в целом – к особенным людям.

– Сколько человек трудится в вашей команде?

– На данный момент в проекте работают пять человек. На постоянной основе проект ведут двое. Также есть ребята-волонтеры, которые с нами практически с самого начала. И у каждого есть своя функция, кто-то ведет праздники, кто-то отвечает за технические вопросы, кто-то – за информационные.

– Расскажите, почему символом является именно Мишка?

– Потому что медведь – большой, мягкий, русский сказочный персонаж. Заяц – трусливый, лиса – хитрая, волк – злой. А медведь – добрый герой из наших детских сказок. Почему Михутка? Мишутка встречается чаще, и оно уже, так скажем, занято. А Михутка – это яркое, необычное и запоминающееся название.

– Одно из правил вашего проекта никогда не показывать людей, скрывающихся под маской. Почему люди, которые творят добро, остаются анонимными?

– Два главных правила нашего проекта – мы никогда не берем денег и никогда не показываем лиц. Мы можем гордо и с уверенностью сказать, что все мероприятия нашего проекта за все годы существования были абсолютно бесплатные. Хочешь сделать доброе дело – надень маску нашего медведя Михутки.

"История каждого ребенка индивидуальна"

– Какая самая необычная или удивившая вас мечта была за всю историю работы проекта?

– Мы никогда не вели и не будем вести статистику о мечтах детей, которые мы исполняем с первого дня нашего существования и по сей день. История каждого ребенка индивидуальна. Мы не раз помогали осуществить очень яркие и эмоциональные мечты. Например, полет на воздушном шаре, вертолете или самолете. Ребенок видит город с высоты птичьего полета и это очень эмоционально.

– Нельзя не отметить в вашей работе то, что вы организовываете встречи детей и с их кумирами. Расскажите поподробнее о том, как они проходят.

– Если говорить о звездах, то открыл программу встречи детей с ними Константин Хабенский. И после него уже целый полк знаменитостей исполнил мечты наших друзей. Иногда мы вылетаем к ним за пределы края. Мальчик Данил мечтал встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, и мы вместе полетели в Махачкалу. Отношение жителей Дагестана к нам и к особенным детям не сравнить ни с чем. Хабиб провел с мальчиком очень много времени, отвечал на его вопросы, и они смеялись вместе. Так же, например, в Москве Сергей Жуков встретился с девочкой Соней. В целом очень запоминаются звезды с особенным отношением к особенным детям – Федор Добронравов, Zivert, Анна Асти, Дима Билан, Зомб. Настолько сильная отдача от этих людей! Если ребенок с ДЦП на коляске, то звезды встают на колени перед ребенком и общаются так, делятся эмоциями друг с другом. Это, несомненно, самое главное, когда ты видишь не только радость в глазах ребенка и счастливых родителей, но и такую отдачу от медийных личностей.

– Каждый год "Михутка" празднует свой день рождения. Какое мероприятие в честь этого праздника вы проведете в этом году?

– Да, каждый год в апреле "Михутка" с размахом празднует свой день рождения. В 2023 году с бесплатным концертом для особенных детей приезжал Дима Билан. В 2024-м эту эстафету подхватили уже пять звезд. В этом году Михутке исполнится 7 лет, он уже почти первоклассник! Мы так его называем. Отпразднуем день рождения мы стартом фестиваля "ДобраФест", который пройдет 26 апреля. На концерте для детей выступят девять исполнителей нашей российской эстрады – RASA, NLO, Kamazz, VERBEE, NEEL, KOREL, R.Riccardo, 3-ий Январь, ЗОМБ.

Помимо "ДобраФеста", волонтеры проекта ежегодно организовывают различные мероприятия для особенных деток. Среди них конкурс красоты "Маленькая Особенная Мисс", конкурс "Особенный вокал" для юных певцов и конкурс "Особенный талант", где дети под руководством известных наставников края демонстрируют свое мастерство в самых разных направлениях.

Текст: Варвара Панихина