На Алтай приходят сильные морозы, а значит, автомобилистам следует приготовиться

14 января 2026, 06:00, ИА Амител

Автомобили зимой / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

С 15 января Алтайский край накроют лютые морозы. По прогнозам, температура опустится до -40 градусов. И в такой мороз автомобиль может просто не завестись. Причины могут быть разные: от проблем с аккумулятором до замерзания топлива. Самым простым способом вернуть к жизни авто в этом случае является "прикуривание". Да, способ простой, но есть нюансы, которые могут привести к серьезным поломкам. Поэтому советуем прочитать материал amic.ru на всякий случай.

Если машина не заводится – причина в аккумуляторе?

Почти всегда – да, ведь аккумулятор является слабым звеном автомобиля в холодное время года. Чем ниже температура воздуха, тем хуже батарея держит заряд. Поэтому, если двигатель не заводится, первым делом проверьте состояние аккумулятора. Включите фары: их тусклый свет свидетельствует о низком заряде батареи.

Автомобиль зимой / Фото: amic.ru

Как "вернуть к жизни" аккумулятор?

В ситуации, когда аккумулятор разрядился, нужно либо зарядить его дома, либо обратиться за помощью к другим водителям, чтобы они "подкурили" ваш автомобиль.



"Прикуривание" — довольно простая процедура, с которой может справиться каждый. Главное — знать, как это процесс происходит и действовать аккуратно. небрежность может обойтись очень дорого.



Нужно найти машину с заряженным аккумулятором (например, обратитесь к соседу по парковке). И подогнать ее поближе к капоту своего автомобиля. Также нужно, чтобы у вас были при себе так называемые "крокодилы": пусковые провода, с помощью которых соединяются клеммы вашего аккумулятора с клеммами аккумулятора-донора.

Важный момент: для старых автомобилей процесс "прикуривания" не нес никакой опасности. Для новых, напичканных всевозможной электроникой, агрессивные действия могут быть чреваты поломкой. Поэтому действуйте щадящим способом.

Заглушите двигатель автомобиля-донора. Подключите "крокодил" красного (плюсового) пускового провода к плюсовой клемме вашего авто, а "крокодил" на другом конце провода — к "плюсу" аккумулятора автомобиля-донора. Затем "крокодил" черного провода подключите к минусовой клемме "донора", а другой – к любой неокрашенной металлической детали вашего севшего автомобиля. Эксперты советуют - как можно ближе к двигателю.



Если емкость аккумулятора-донора больше, чем у разряженной АКБ, можно сразу же запустить двигатель севшего авто. В другом случае эксперты советуют сначала завести автомобиль-донор, дать поработать ему 5–10 минут на повышенных оборотах, потом его заглушить и только после этого заводить "уснувшую" машину.

Перед тем как убрать провода с клемм, рекомендуется включить в машине с севшим аккумулятором несколько электрических приборов – например, магнитолу или обогрев заднего стекла. Это снизит пик напряжения в электросети при отсоединении проводов. При этом фары лучше не включать, так как из-за скачка напряжения они могут перегореть.



Если все прошло успешно и машина завелась, отсоединяйте "крокодилы". Делать это нужно в обратной последовательности: сперва отключается чёрный, "минусовой" провод, затем — красный, "плюсовой".

Важно: будьте очень аккуратны используя "крокодилы". Коснувшись "плюсовым" проводом любой из машин при одновременном соединении "минусовых" клемм вы можете вызвать короткое замыкание и серьезные проблемы с электроникой.

Дайте вашему автомобилю поработать 20-30 минут, чтобы подзарядить аккумулятор.

Почему еще может не завестись машина?

Помимо аккумулятора, проблема может быть с топливом. Например, дизельное топливо при низких температурах густеет и перестает поступать в систему подачи горючего. Поэтому рекомендуется проверить состояние фильтров и уровень топлива в баке. Возможно, потребуется сменить место стоянки вашего авто либо добавить специальные присадки, предотвращающие замерзание топлива.

Кроме того, автомобиль может не завестись из-за ухудшения текучести моторного масла и его загустения. Тогда мощности стартера не хватает для вращения коленчатого вала. Проверить масло можно щупом. Если смазка не стекает с него и представляет собой гелеобразное вещество – это значит, оно замерзло. В таком случае можно подогреть поддон двигателя промышленным феном или газовой горелкой. Но все равно масло нужно поменять.

Помнить нужно и о свечах зажигания, которые играют важную роль в работе бензинового мотора. Их загрязнение или выход из строя также могут привести к остановке работы двигателя. Загляните под капот и убедитесь, что свечи чистые и сухие. Можно попробовать заменить старые свечи на новые.

Автомобиль зимой / Фото: amic.ru

Как правильно запускать мотор в холод?

При запуске "холодного" двигателя важно совершить три действия: выжать сцепление перед запуском стартера, держать ключ повернутым не дольше пяти секунд подряд и давать стартеру отдохнуть около минуты после каждой неудачной попытки запуска.

Можно ли завести автомобиль "с толкача"?

С "толкача" можно завести только автомобили с механической коробкой передач с бензиновым двигателем. Для этого нужно снять стояночный тормоз, включить зажигание и поставить третью или четвертую передачу. Когда машина разогналась до 20–30 км/ч, следует плавно, но быстро отпустить сцепление и следить за мотором. Если никаких проблем нет, то надо включить нейтральную передачу и нажать на газ. Если двигатель реагирует на педаль, рекомендуется дать ему поработать на холостых оборотах, чтобы аккумулятор получил заряд.

Можно ли прикуривать машину с "автоматом"?

Да, машину с "автоматом" можно прикурить, ведь автоматическая трансмиссия не имеет никакого отношения к аккумулятору или генератору. Однако "с толкача" машину с АКП завести не получится.

Автомобиль зимой / Фото: amic.ru

Как избежать проблем?

Перед зимой рекомендуется залить "правильное масло", заменить свечи и воздушные фильтры, проверить аккумулятор и предусмотрительно утеплить двигатель, то есть использовать специальное одеяло и перегородку у радиатора.

Чтобы утром не было проблем с аккумулятором, можно снять его и занести в квартиру. Тогда с утра машина заведется, однако ночью автомобиль останется без охраны и сигнализации. Для аккумулятора можно также купить джамп-стартер или бустер – своего рода пауэрбанк для аккумулятора, способный выдавать пусковые токи. Это устройство оснащено "крокодилами", его можно зарядить дома.

Запустить двигатель в мороз помогают и аэрозоли для быстрого старта, которые снижают нагрузку на стартер и берегут свечи автомобиля. Распылить такой аэрозоль можно на дроссельную заслонку, а если доступ к ней отсутствует – в патрубок воздушного фильтра. После этого требуется покрутить стартер.

Как часто нужно прогревать машину в мороз, чтобы двигатель запустился?

Эксперты рекомендуют ставить машину на автозапуск уже при температуре -15 градусов. При морозах ниже -30 градусов автомобиль прогревается примерно четыре раза по десять минут. Этого достаточно, чтобы утром машина завелась. При этом перед началом пути нужно не забыть прогреть автомобиль примерно пять минут. Как только обороты двигателя упали до тысячи, можно плавно начинать движение.