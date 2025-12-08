Какие требования ПДД нужно знать каждому водителю зимой?

Разбираем главные правила эксплуатации автомобиля – от смены шин до особенностей вождения на скользкой дороге

Зимний период предъявляет особые требования и к водителям, и к техническому состоянию автомобилей. Они закреплены в правилах дорожного движения и сопутствующих нормативных актах.

Расскажем о главных требованиях в этот период, соблюдение которых поможет безопасно передвигаться на скользких и заснеженных дорогах региона.

Шины и их маркировка

Одно из главных требований – использование зимних шин с 1 декабря по 1 марта. По техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 018/2011) они должны быть установлены на легковых автомобилях (категория M1) и легковых грузовиках (категория N1).

Летняя и зимняя резина кардинально различаются по составу и рисунку протектора. Летние шины изготовлены из твердой смеси. Они хорошо работают в жару, обеспечивая надежное сцепление. Однако при температуре ниже +7 °C становятся жесткими и теряют гибкость.

А зимние шины, благодаря специальному составу резины, остаются мягкими и эластичными даже на морозе. Их протектор, оснащенный множеством мелких прорезей (ламелей), цепко держится за снег и лед.

Зимой на летних шинах автомобиль становится неуправляемым: машина скользит в поворотах, а малейшие воздействия (ветер, колея) могут привести к потере контроля, особенно если на проезжей части образовалась гололедица. Кроме того, использование летних шин зимой ускоряет их износ: жесткая резина трескается и быстро приходит в негодность.

Кроме того, необходимо помнить, что использование шин с разными характеристиками (размер, конструкция, рисунок протектора и т.д.) на одной оси недопустимо по правилам дорожного движения.

За эксплуатацию автомобиля с износом протектора, превышающим установленные нормы, предусмотрен штраф в размере 500 рублей (ст. 12.5 ч. 1 КоАП РФ). Это правило действует как для легковых, так и для грузовых автомобилей. За установку разных шин на одной оси также предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, страховая компания может отказать в выплате, если причиной ДТП стало использование шин, не соответствующих сезону.

Видимость и световые приборы

Согласно пункту 2.3 ПДД РФ, перед началом движения водитель обязан очистить все стекла, боковые зеркала, а также фары и фонари от снега и наледи.

Когда они покрыты грязью, налетом или реагентами, световой поток заметно ослабевает. Он становится рассеянным, зона освещения сужается, а контрастность объектов на дороге падает.

Законодательство запрещает эксплуатацию автомобиля с загрязненными световыми приборами. В перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, сказано: если внешние световые приборы загрязнены или не работают в установленном режиме, движение запрещено.

Формально инспектор вправе остановить машину и потребовать устранить нарушение – то есть протереть фары прямо на месте.

Для того чтобы автомобиль был заметен на дороге для других участников дорожного движения даже в светлое время суток, необходимо использовать ближний свет фар или дневные ходовые огни. Противотуманные фары (ПТФ) предназначены для особых условий: снега, тумана или метели.

ПТФ создают широкий и низкий световой поток, который хорошо освещает дорогу сквозь туман и осадки. Однако в ясную погоду они неэффективны: могут вызывать блики, ослеплять других водителей, тем самым создавая опасность аварии. Необоснованное включение ПТФ – это нарушение ПДД РФ, за которое предусмотрен штраф в размере 500 рублей, согласно статье 12.20 КоАП РФ.

Правила буксировки

Зимние условия требуют особого подхода к буксировке транспортных средств. В случае гололеда буксировка разрешена только на жесткой сцепке или с частичной погрузкой буксируемого автомобиля (п. 20.4 ПДД РФ), при этом скорость не должна превышать 50 км/ч.

Расстояние между автомобилем, который буксирует, и автомобилем, который буксируется, не должно превышать четыре метра. Рулевое управление буксируемого транспортного средства должно быть в исправном состоянии, если сцепка не обеспечивает автоматическое слежение за тягачом. Водитель обязан находиться за рулем буксируемого автомобиля, в случае если сцепка не гарантирует его движение в том же направлении, что и тягач.

В буксируемом автомобиле не должно быть пассажиров. Перед началом движения необходимо удостовериться в исправности тормозной системы и проверить, чтобы масса буксируемого транспортного средства соответствовала допустимым нормам.

В светлое время суток на буксирующем автомобиле необходимо включить либо ближний свет фар, либо дневные ходовые огни. Аварийная сигнализация на буксируемом транспортном средстве должна функционировать. Если она не работает, необходимо прикрепить знак аварийной остановки на задней части буксируемого автомобиля.

Нарушение правил буксировки, в том числе в зимних условиях, влечет административную ответственность. Согласно ст. 12.21 КоАП РФ, водителю может быть выписан штраф в размере 500 рублей или вынесено предупреждение. Поэтому важно строго соблюдать все требования ПДД, особенно в сложных погодных условиях.

Особенности вождения зимой

Зимнее вождение требует повышенной осторожности, а также изменения стиля управления автомобилем.

В холодное время года тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. Это происходит из-за нескольких факторов: ухудшается сцепление шин с дорожным покрытием, снижается видимость, появляется лед и снег на дороге.

Чтобы избежать опасных ситуаций, водителям необходимо: снижать скорость на опасных участках, особенно с поворотами, подъемами и спусками; увеличивать дистанцию – держаться от других транспортных средств на расстоянии в 1,5-2 раза больше, чем обычно; избегать резких маневров.

Что делать, если машину заносит?

Главное правило при заносе – не тормозить резко. Вместо этого необходимо плавно корректировать направление движения с помощью руля. Если в опасной ситуации резко нажать на тормоз, машина не остановится мгновенно и не прекратит занос. Наоборот, ситуация может усугубиться.

При резком нажатии на педаль тормоза колеса могут полностью заблокироваться, перестав вращаться. Заблокированные колеса теряют сцепление с дорогой, и автомобиль перестает тормозить, начиная скользить юзом. В этот момент руль практически перестает работать: даже если его поворачивать, машина будет продолжать двигаться по инерции или даже вращаться. Вместо того чтобы выйти из заноса, можно потерять управление.

Кроме того, при заблокированных колесах тормозной путь на скользкой поверхности становится значительно длиннее, чем при контролируемом торможении. Катящиеся колеса создают большее трение, чем скользящие. Поэтому плавное дозирование усилия на педали тормоза позволяет остановиться быстрее и безопаснее.

Резкое торможение также увеличивает риск сноса (потери сцепления передних колес) или дополнительного заноса (потери сцепления задних колес). Это может привести к неконтролируемому движению: выезду на встречную полосу, в кювет или столкновению.

