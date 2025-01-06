Холодное водоснабжение вернулось в ряд домов в Барнауле

Специалисты устранили повреждение водопровода на улице Попова

06 января 2025, 20:00, ИА Амител

Водопроводный кран / Фото: pxhere.com

Специалисты устранили повреждение водопровода на улице Попова, 220. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

"Повреждение водопровода диаметром 300 мм по адресу ул. Попова, 220, устранено. Водоснабжение восстановлено", – сказано в сообщении.

На время ремонта холодной воды не было по следующим адресам: ул. Попова, 220, 220д, 222, 214, 218, 220а, 220б, 167, 167а, д, в, г, и, 167в/3, 216, 216а, 216б (административные здания).

Утром 6 января из-за аварии по улице Попова ограничивали движение транспорта. Позже его полностью восстановили.