Телеканал "Пятница!" выразил соболезнования в связи со смертью Красилова

Уроженец Заринска скончался 18 декабря

19 декабря 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: ТАСС

Телеканал "Пятница!" выразил соболезнования родным и близким танцора и шоумена Дмитрия Красилова. 18 декабря его нашли мертвым в квартире в Москве.

"Не стало актера и телеведущего Дмитрия Красилова. Он был постоянным соведущим "Битвы шефов". Заряжал нас позитивом и своей харизмой. Выражаем соболезнования всем родным и близким Дмитрия", – говорится в телеграм-канале "Пятницы!".

По предварительной информации, причиной смерти 29-летнего Красилова стала болезнь сердца. Патология может быть связана с лишним весом.

Красилов родился в Заринске. В 2020 году окончил факультет социально-культурных и информационных технологий Алтайского государственного института культуры.

Танцор стал популярным после выступления в шоу "Танцы" на ТНТ. Потом он снялся в двух клипах группы Little Big, в том числе на песню Uno, с которой музыкальный коллектив собирался ехать на Евровидение, – конкурс тогда отменили из-за коронавируса.

Позднее Красилов выпустил свой первый сольный трек под названием "Каблучки". Он также снялся в клипе Cream Soda и "Хлеб" ("Плачу на техно"), работал ведущим телеканала "Муз ТВ", где вел программу чарт "Яндекс Музыки", а совсем недавно сыграл в сериале "Бедный олигарх" от ТНТ.