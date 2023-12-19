Телеканал "Пятница!" выразил соболезнования в связи со смертью Красилова
Уроженец Заринска скончался 18 декабря
19 декабря 2023, 07:30, ИА Амител
Телеканал "Пятница!" выразил соболезнования родным и близким танцора и шоумена Дмитрия Красилова. 18 декабря его нашли мертвым в квартире в Москве.
"Не стало актера и телеведущего Дмитрия Красилова. Он был постоянным соведущим "Битвы шефов". Заряжал нас позитивом и своей харизмой. Выражаем соболезнования всем родным и близким Дмитрия", – говорится в телеграм-канале "Пятницы!".
По предварительной информации, причиной смерти 29-летнего Красилова стала болезнь сердца. Патология может быть связана с лишним весом.
Красилов родился в Заринске. В 2020 году окончил факультет социально-культурных и информационных технологий Алтайского государственного института культуры.
Танцор стал популярным после выступления в шоу "Танцы" на ТНТ. Потом он снялся в двух клипах группы Little Big, в том числе на песню Uno, с которой музыкальный коллектив собирался ехать на Евровидение, – конкурс тогда отменили из-за коронавируса.
Позднее Красилов выпустил свой первый сольный трек под названием "Каблучки". Он также снялся в клипе Cream Soda и "Хлеб" ("Плачу на техно"), работал ведущим телеканала "Муз ТВ", где вел программу чарт "Яндекс Музыки", а совсем недавно сыграл в сериале "Бедный олигарх" от ТНТ.
08:57:29 19-12-2023
Соболезнования родным и близким!... А разве литлбиг не иноагент?...
09:55:52 19-12-2023
Вот это новость. Соболезнования. А всем "боди позитивным" сигнал - меньше кушать.
10:40:14 19-12-2023
Гость (09:55:52 19-12-2023) Вот это новость. Соболезнования. А всем "боди позитивным" си... Лишний вес у него был из за болезни.Его и на танцы то потому и отдали в детстве , думали,что это поможет его снизить.
12:40:55 19-12-2023
Гость (10:40:14 19-12-2023) Лишний вес у него был из за болезни.Его и на танцы то потому... Что за болезнь?
11:11:17 19-12-2023
Гость (09:55:52 19-12-2023) Вот это новость. Соболезнования. А всем "боди позитивным" си... Меньше работать.
14:13:05 19-12-2023
Гость (09:55:52 19-12-2023) Вот это новость. Соболезнования. А всем "боди позитивным" си... Иноагенты те кто сбежал, кто снимает антироссийские клипы - Прускин и его мадам. А Красилов он не такой.
11:50:45 19-12-2023
Че с ним так носятся? Он кто такой? Что полезного сделал?
12:33:15 19-12-2023
Гена (11:50:45 19-12-2023) Че с ним так носятся? Он кто такой? Что полезного сделал? ... а вы?
12:20:40 19-12-2023
Добрый и позитивный был. Не ныл.Не смотря на свою комплекцию неплохо танцевал.