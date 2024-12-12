По словам Александра Перелыгина, причиной поступка стали отношения с матерью его ребенка

12 декабря 2024, 16:30, Антон Дегтярев

Александр Перелыгин/ Фото: amic.ru/ Антон Дегтярев

Сбежавший из заключения и ранивший двух правоохранителей Александр Перелыгин выступил в Центральном районном суде Барнаула 12 декабря 2024 года. На заседании ему определили меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 февраля 2025 года. Однако мужчина высказался не только о заключении в СИЗО, но и о причинах своего поступка. Подробнее – в материале amic.ru.

"Я побежал из-за этой наркоманки"

На вопрос судьи о заключении под стражу Перелыгин ответил: "Я не знаю, ваша честь". Мужчина сказал, что добавить к ходатайству следствия о заключении под стражу ему нечего, однако отметил, что ему "хотелось бы побыть дома, восстановить здоровье и помочь родителям". Перелыгин заверил суд, что на свободе не намерен оказывать давления на следствие и свидетелей.

По словам подсудимого, в случае если его отпустят, он сможет проживать у 74-летней матери, борющейся с онкозаболеванием, в Борзовой Заимке. С ней Перелыгин поддерживает хорошие отношения. Мать Перелыгина сейчас воспитывает его трехлетнего сына, с которым беглец тоже общается. Мать этого ребенка якобы не занимается воспитанием мальчика, так как она наркоманка, рассказал суду мужчина. Именно из-за этой женщины Перелыгин якобы и сбежал.

"Сын воспитывается моей мамой, 74-летней старушкой. Я не лишен родительских прав, а вот по матери ребенка собираются документы о лишении ее родительских прав. Я и побежал-то из-за этой наркоманки, потому что она ребенка просто забросила. Я хотел помочь сыну и ее уму-разуму научить. Она по полгода ребенка не видит, колется", – рассказал Перелыгин.

Также Перелыгин подчеркнул, что у него пулевое ранение ноги и перевязку ему якобы не делали.

На процессе 12 декабря 2024 года суд решил отправить Перелыгина под стражу, так как он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и может скрыться от органов следствия и суда на свободе. Супруга Перелыгина же сообщила следствию, что опасается за свою жизнь и здоровье, если его не арестуют. Кроме того, мужчина несколько раз был судим, находился в федеральном розыске, уклонялся от отбывания наказания в виде принудительных работ и скрывался. Поэтому следствие попросило заключить его под стражу.

Что сделал Перелыгин?

В октябре 2024 года Александр Перелыгин не явился в исправительный центр на исправительные работы. Он отбывал срок за кражу, который стартовал 23 октября 2020 года и завершится 18 января 2028 года.

После неявки Перелыгина объявили в розыск. 10 декабря мужчину отыскали в лесном массиве в районе Борзовой Заимки. Его попытались задержать, но Перелыгин неоднократно выстрелил в оперативников, в итоге ранил сотрудника ФСИН и полицейского.

Александр Перелыгин / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Правоохранители сделали три предупредительных выстрела вверх, однако Перелыгин не остановился. Тогда один из силовиков дважды выстрелил в ногу мужчине. Перелыгину оказали доврачебную помощь, а затем госпитализировали в состоянии средней тяжести. У полицейского зафиксировали рассечение брови.

Мужчине уже предъявили обвинение по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Известно, что нападавший стрелял из незарегистрированного двуствольного ружья и несколько раз был судим. Его обвиняли по статьям о неправомерном завладении автомобилем, насильственных действиях сексуального характера, об изнасиловании и разбое.