В СИЗО отправили сбежавшего заключенного, который ранил правоохранителей в Барнауле

Александр Перелыгин останется под арестом до 9 февраля 2025 года

12 декабря 2024, 15:00, ИА Амител

Александр Перелыгин на судебном заседании 12 декабря 2024 года / Фото: amic.ru

Центральный районный суд 12 декабря 2024 года отправил в СИЗО 52-летнего Александра Перелыгина, который сбежал из заключения, стрелял в правоохранителей и ранил полицейского и сотрудника ФСИН. Мужчина останется под арестом как минимум до 9 февраля 2025 года. Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

Судья на процессе сказала, что следователь попросил отправить Перелыгина в СИЗО, так как он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и может скрыться от органов следствия и суда на свободе. Также супруга Перелыгина сообщила следствию, что опасается за свою жизнь и здоровье.

"Следствие считает, что Перелыгин может оказать давление на свидетелей или иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Также Перелыгин ранее неоднократно судим, находился в федеральном розыске, уклонялся от отбывания наказания в виде принудительных работ, скрывался. Поэтому следствие просит выбрать меру пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в суде.

Прокурор поддержала ходатайство в полном объеме.

На заседании выступил и сам подсудимый. Он рассказал, что имеет пулевое ранение ноги, после которого ему якобы не сделали перевязку. Далее он заявил, что в случае избрания домашнего ареста жил бы у матери. При этом у 74-летней матери Перелыгина онкозаболевание и женщина воспитывает его трехлетнего сына. Сама же мать мальчика, со слов преступника, наркозависимая.

Государственный защитник подозреваемого попросил суд рассмотреть возможность домашнего ареста для Перелыгина, так как у мужчины пулевое ранение, больная мать и несовершеннолетний ребёнок. Теперь защита Перелыгина намерена подавать апелляцию, рассказал amic.ru адвокат.

Напомним, что в октябре 2024 года мужчина не явился в исправительный центр для отбывания наказания в виде исправительных работ по предписанию за кражу, срок которого начался 23 октября 2020 года и закончится только 18 января 2028 года.

Когда Перелыгин не явился, его объявили в розыск. 10 декабря его нашли в лесном массиве в районе Борзовой Заимки. При попытке задержания Перелыгин несколько раз выстрелил в сторону оперативников, ранив сотрудника ФСИН и полицейского.

Правоохранители сделали три предупредительных выстрела вверх, однако это нападавшего не остановило и он продолжил стрелять. Тогда один из правоохранителей дважды выстрелил в ногу сбежавшему заключенному. Преступнику оказали доврачебную помощь, его госпитализировали в состоянии средней тяжести, а сотрудник полиции получил рассечение брови.

Мужчине уже предъявили обвинение по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Нападавший был неоднократно судим и стрелял из незарегистрированного двуствольного ружья.