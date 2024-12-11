Раскрыты подробности задержания беглеца, ранившего правоохранителя в Барнауле
Сотрудник ФСИН сделал три предупредительных выстрела, однако это не помогло
11 декабря 2024, 18:45, ИА Амител
В Барнауле полицейские задержали 52-летнего беглеца, стрелявшего в правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В октябре мужчина не вернулся в исправительный центр для отбывания наказания в виде исправительных работ за кражу. Его объявили в розыск.
10 декабря осужденного нашли в лесном массиве в районе Борзовой Заимки. При попытке задержания он несколько раз выстрелил в сторону оперативников, ранения получили сотрудник ФСИН и полицейский.
"Для обезвреживания беглеца сотрудник уголовного розыска применил огнестрельное оружие, выполнив три предупредительных выстрела вверх. Однако это не остановило нападавшего, он производил выстрелы в сторону сотрудников полиции", – рассказали в МВД.
Тогда правоохранитель два раза выстрелил в ногу нападавшему. Полицейские оказали злоумышленнику доврачебную помощь, его госпитализировали. Сотрудник полиции получил рассечение брови.
Выяснилось, что беглец был неоднократно судим. В правоохранителей он стрелял из незарегистрированного двуствольного ружья. Оружие, патроны и охотничий нож изъяли и направили на экспертизу.
18:52:48 11-12-2024
Биомусор
19:47:40 11-12-2024
Неужели остались такие? И чё его никто даже не сдал за 52 года, что у него оружие?
23:11:23 11-12-2024
Гость (19:47:40 11-12-2024) Неужели остались такие? И чё его никто даже не сдал за 52 го... Ему мама прям в роддоме ружье подарила по твоему? В 52 года он его не мог приобрести, например три дня назад?
22:36:20 11-12-2024
У него оружие было 52 года? Закусывайте....
08:31:49 12-12-2024
Гость (22:36:20 11-12-2024) У него оружие было 52 года? Закусывайте....... А в чем вы сомневаетесь? 50 и даже 40 лет назад, охотничье ружье можно было купить в обычном хозяйственном магазине при наличии только паспорта СССР. Так может быть кто то из его родственников давным давно купил и лежало оно, до поры до времени.
09:05:14 12-12-2024
Гость (08:31:49 12-12-2024) А в чем вы сомневаетесь? 50 и даже 40 лет назад, охотничье р... Мягко скажем вы не правы назвав такие сроки. Свободная продажа гладкоствола была с 1953 по 1959 годы. Сколько лет назад это было, можете посчитать самостоятельно.
12:21:22 12-12-2024
Долго предупреждали сдаться предупредительными выстрелами вверх.