Раскрыты подробности задержания беглеца, ранившего правоохранителя в Барнауле

Сотрудник ФСИН сделал три предупредительных выстрела, однако это не помогло

11 декабря 2024, 18:45, ИА Амител

Полицейские задержали вооруженного беглеца / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Барнауле полицейские задержали 52-летнего беглеца, стрелявшего в правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В октябре мужчина не вернулся в исправительный центр для отбывания наказания в виде исправительных работ за кражу. Его объявили в розыск.

10 декабря осужденного нашли в лесном массиве в районе Борзовой Заимки. При попытке задержания он несколько раз выстрелил в сторону оперативников, ранения получили сотрудник ФСИН и полицейский.

"Для обезвреживания беглеца сотрудник уголовного розыска применил огнестрельное оружие, выполнив три предупредительных выстрела вверх. Однако это не остановило нападавшего, он производил выстрелы в сторону сотрудников полиции", – рассказали в МВД.

Тогда правоохранитель два раза выстрелил в ногу нападавшему. Полицейские оказали злоумышленнику доврачебную помощь, его госпитализировали. Сотрудник полиции получил рассечение брови.

Выяснилось, что беглец был неоднократно судим. В правоохранителей он стрелял из незарегистрированного двуствольного ружья. Оружие, патроны и охотничий нож изъяли и направили на экспертизу.