СК предъявил обвинения осужденному беглецу, стрелявшему в правоохранителей в Барнауле

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ

11 декабря 2024, 15:15, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Следователи предъявили обвинение 52-летнему мужчине, который покушался на жизнь сотрудника ФСИН и полицейского в Барнауле. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, ему предъявили обвинение по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

По информации следователей, мужчина по решению суда отбывал наказание в виде исправительных работ за кражу. В октябре 2024 года он не явился в исправительный центр, из-за чего осужденного объявили в розыск.

10 декабря местонахождение разыскиваемого установили – он скрывался в лесном массиве в районе Борзовой Заимки. При попытке задержания фигурант несколько раз выстрелил в сторону оперативников, ранения получили сотрудник ФСИН и полицейский. Противоправные действия мужчины были пресечены правоохранителями.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев. Назначен ряд экспертиз. СК будет добиваться заключения обвиняемого под стражу.