Жор напал и не пускает. Эндокринолог о том, откуда берётся зверский аппетит

Во всём виноваты гормоны

09 апреля 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Хороший аппетит – признак здоровья. Предвкушение удовольствия от еды физиологически заложено в организме, а утоление голода дарит чувство радости и удовлетворения. Совсем другое дело, когда речь идёт о регулярном, неконтролируемом, непреодолимом желании поесть. О нём ещё говорят "пошёл на кухню водички попить и внезапно слопал пять котлет". Такая "трапеза", когда не важно – что, лишь бы поесть, не приносит истинного удовольствия, а вот чувства вины и разочарования после неё хоть отбавляй.

Почему приступы зажора случаются постоянно, отчего тянет на солёное или сладкое, и что с этим делать – разбираемся с эндокринологом Алтайского краевого онкологического диспансера Татьяной Ермиловой.

Незнание не освобождает от ответственности

"Природа создала невероятно сложное и удивительное "устройство" – человеческий организм, мудро и тонко продумала все механизмы, которые определяют его работу. Практически всё плохое в нём (за исключением генетических сбоев) происходит от нашего незнания этих механизмов или от пренебрежительного отношения к ним", – считает эксперт.

Тело человека состоит из миллиардов клеток, у каждой из которых есть свои задачи по поддержанию жизни и здоровья организма. Для слаженного взаимодействия все они должны постоянно обмениваться информацией. Для этого существуют два принципиально разных канала: нервный – когда импульс действует молниеносно и только на определённые группы клеток, и гуморальный (с помощью гормонов) – когда нужно охватить одновременно много разных групп и воздействовать на них в течение некоторого времени (минуты, часы и даже дни).

Нервные импульсы, например, управляют процессом ходьбы, быстро и строго в определённые моменты напрягая и расслабляя десятки разных мышц. А вот за механизмы энергообмена отвечают гормоны. Именно они "оценивают" энергетический баланс белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов в нашем организме и сообщают мозгу о проблемах в этой области, чтобы "центр управления" принял меры по их устранению.

Основные гормоны, отвечающие за восполнение энергетических запасов и, в конечном итоге, за наше пищевое поведение, – это лептин, грелин и инсулин.

Грелин – главный инициатор приёма пищи в организме. Он вырабатывается клетками желудка, чтобы сообщить мозгу, что пришло время поесть. Чем более опустошён желудок, тем больше грелина циркулирует в крови.

Лептин производят клетки жировой ткани – адипоциты. Это антагонист грелина, он передаёт сигнал в мозг о том, что мы наелись и энергетический баланс восстановлен.

Инсулин синтезируется в поджелудочной железе в моменты, когда мы голодны, подготавливая организм к расщеплению углеводов и выделению из них "чистой энергии" – глюкозы.

"Чтобы все эти механизмы работали исправно, гормоны должны вырабатываться циклично, монотонно, резких скачков быть не должно. Тогда человек будет и нормально испытывать голод, и нормально насыщаться – приступов зверского аппетита не будет. Систематические нарушения правил пищевого поведения "раздёргивают" гормональную систему, приводят к метаболическим сбоям и серьёзным заболеваниям", – предупредила Татьяна Ермилова.

Есть и спать – чтобы не переедать

По словам врача, механику зажоров можно сравнить с неотрегулированным светофором: когда в переключении цветов нет ни системы, ни логики, не будет порядка и на дороге. Беспорядочная выработка гормонов приводит к тому, что мозг или перестаёт понимать их сигналы или больше не реагирует на них – возникает так называемая резистентность, невосприимчивость.

От чего же может сбоить гормональная система? Прежде всего, от длительных перерывов между приёмами пищи. Именно по этой причине врачи рекомендуют соблюдать режим питания: есть часто, 5-6 раз в день, и небольшими порциями.

"Чем дольше длится чувство голода, тем больше грелина и инсулина вбрасывается в кровь, тем сложнее с каждым разом будет снижаться их уровень даже после насыщения. А в какой-то момент он совсем перестанет падать до нормы сытости и чувство голода станет постоянным", – объяснила Татьяна Ермилова.

С другой стороны, чем дольше голодать, тем сильнее будет аппетит и тем больше съест человек, "дорвавшись", наконец-то, до еды. А значит, единовременно в кровь поступит огромное количество лептина, он буквально будет "кричать": "Хватит! Я наелся!" Чем регулярнее будут такие затяжные перерывы между приёмами пищи, тем устойчивее будет становиться лептинорезистентность. В конце концов, организм вообще перестанет понимать, насытился он или нет, и будет просить еды снова и снова.

"Когда меня спрашивают об интервальных диетах, я всегда предупреждаю, что они могут приводить к гормональной резистентности. Не сразу, но организм всё равно "возьмёт своё". Интервальная диета хороша, лишь когда интервалы – маленькие", – рассказала Татьяна Ермилова.

Огромное влияние в регулировании гормонов аппетита играет и… сон. Ложиться спать нужно не позже 22:00 часов – именно в это время и до 6:00 утра физиологически повышается уровень грелина. Во сне голод не ощущается, а вот если регулярно полуночничать, переедание неизбежно – система начнёт сбоить. Кстати, последний приём пищи должен быть лёгким и не позже чем за два часа до сна.

Врач также предупредила, что регулярное нарушение режима сна ведёт к возникновению хронического стресса и, соответственно, повышению уровня кортизола. В противовес организм начинает остро нуждаться в серотонине, гормоне удовольствия. А проще и быстрее всего его получить из быстрых углеводов – печенюшек, ватрушек и сладостей.

Таблетки для аппетита

Эксперт также предупредила, что ряд лекарственных препаратов может вызывать повышенное чувство голода. Впрочем, в основе этого их эффекта также лежат гормональные причины. Например, некоторые диабетики, получающие инсулин в качестве гормонозаместительной терапии, несмотря на лечение, постоянно испытывают чувство голода и прибавляют в весе.

"В норме так быть не должно, если же вы столкнулись с таким побочным результатом, то, вероятнее всего, вам неверно подобрали дозу. В этой ситуации ваш организм постоянно получает слишком много инсулина, а тот, в свою очередь, требует себе "точку приложения" в виде еды, которую нужно превратить в энергию", – пояснила Татьяна Ермилова.

Также повышают аппетит препараты группы глюкокортикостероидов, которые часто используются в неврологии, эндокринологии, аллергологии, онкологии. Оральные контрацептивы, содержащие большую дозу эстрогена, возбуждают постоянное желание есть, особенно сильно хочется сладкого. Механизм – как при стрессе, чтобы отрегулировать баланс гормонов половых (эстрогена и прогестерона), нужен гормон счастья – серотонин. Аналогично работают на повышение аппетита и психотропные препараты, антидепрессанты.

"Если на фоне приёма каких-то новых для вас препаратов вы стали замечать повышение аппетита, лучше обратиться к врачу для корректировки терапии, иначе можно нажить большие проблемы от метаболического синдрома до сахарного диабета, гипертонии, нарушения менструального цикла, поликистоза яичников и даже онкозаболеваний", – советует Татьяна Ермилова.

Вообще, разовые или редкие приступы голода не должны вызывать беспокойства, говорит врач. Скорее всего, они связаны с ситуативным нарушением образа жизни. Если же вы настойчиво прибавляете в весе, аппетит повышен постоянно – вроде только поел, а уже снова хочется, нет чувства насыщения, удовлетворения, часто "трясет", вам точно требуется медицинская помощь, и в первую очередь обратиться нужно к эндокринологу.

Чего-то не хватает

У так называемой пищевой жажды – когда полцарства за определённый продукт готов отдать – тоже есть вполне физиологическое объяснение. Если тянет на солёненькое, сладкое (мучное) или кислое – это говорит о нехватке (или переизбытке) в организме определённых микроэлементов или витаминов.

Хочется солёных огурцов или селёдочки – значит, у вас избыток натрия и обезвоживание. Вода – источник жизни не только на Земле, но и залог нормального функционирования любого отдельно взятого человеческого организма. Поэтому необходимо постоянно поддерживать водный баланс, рассчитывая норму потребления воды в объёме 30 миллилитров на 1 килограмм веса.

На солёное также тянет при нехватке калия, цинка и магния. Дефицит железа может спровоцировать нестерпимое желание мяса. Нехватка хрома чревата быстрой утомляемостью, слабостью, а значит, организм будет требовать сладкого или мучного – чего-то, что может быстро доставить необходимую порцию энергии. Кислого хочется при остром дефиците витамина С или опять же обезвоживании, ведь вся основная консервация делается с уксусом, поэтому маринованные огурцы не только солёные, но и кислые.

"Если приступы пищевой жажды возникают время от времени, то, скорее всего, дело в несбалансированном питании и исправить ситуацию поможет витаминотерапия, подобранная врачом. Если же тяга усиливается и становится практически ежедневной, следует оценить состояние своего здоровья, другие симптомы на предмет серьёзных заболеваний", – предупреждает эндокринолог.

В первую очередь необходимо проверить надпочечники. При гипофункции надпочечников снижается артериальное давление, норма которого поддерживается солью – вот тяга к солёному и возрастает. Непреходящая, ежедневная, патологическая тяга к сладкому – опасный симптом нарушения метаболизма, преддиабета или диабета. При тиреотоксикозе резко усиливаются процессы метаболизма: пытаясь утолить повышенный аппетит, пациенты много едят, но при этом не прибавляют в весе, а наоборот, худеют.

"В норме ни постоянного желания есть, ни тяги к определённым продуктам быть не должно. После еды должно проходить чувство голода и появляться радость и удовлетворение. Любое навязчивое, некомфортное пищевое поведение – признак патологии, с которой нужно идти к врачу", – напомнила эксперт.