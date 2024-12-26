Многие знают знаменитую фразу: "Какая гадость эта ваша заливная рыба". На самом деле это весьма вкусное блюдо

26 декабря 2024, 14:25, ИА Амител

Заливная рыба / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E

В Алтайском крае на приготовление знаменитой заливной рыбы, которую в новогоднюю ночь пробовали герои фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", потребуется 414 рублей. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из цен в мониторинге Росстата за ноябрь для каждого субъекта РФ.

Для анализа использовали проверенный временем рецепт из "Книги о вкусной и здоровой пище", выпущенной в 1952 году. В основе рецепта – свежий судак, коренья, зелень и желе на основе бульона.

"В Алтайском крае стоимость приготовления заливной рыбы в среднем составляет 414 рублей. В 2023 году это блюдо обошлось бы в 411 рублей, или всего лишь на три рубля дешевле", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай стоимость приготовления блюда стала меньше: в 2023 году – 431 рубль, а в 2024-м – 418 рублей.

Среди регионов Сибири дешевле всего "заливная" обойдется жителям Омской области (357 рублей), а дороже всего – жителям Республики Хакасия (516 рублей).

Если рассматривать все регионы России, то в Чукотском автономном округе приготовление этого блюда обходится в среднем в 628 рублей – это самая высокая цена. А самая низкая – в Еврейской автономной области (278 рублей).

Ранее эксперты подсчитали, сколько стоит приготовить новогоднее оливье в Алтайском крае и других регионах в 2024 году.