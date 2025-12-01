Гигантская область на Солнце, которая "терроризировала" нас месяц назад, вновь поворачивается к Земле

01 декабря 2025, 16:45, ИА Амител

Изображение: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Метеозависимым вновь грозит сложный период. По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, активная зона на Солнце, которая в ноябре вызвала мощнейшие вспышки и магнитные бури, вновь выходит на линию Земли. Первая вспышка класса X уже произошла.

О том, когда в декабре Землю могут накрыть мощные магнитные бури, – в материале amic.ru.

1 Из-за чего в декабре Землю могут накрыть магнитные бури? Начинается новый цикл "активного Солнца", предупреждают ученые. Активные области на Земле, которые обычно и производят мощнейшие вспышки, вновь поворачиваются к нашей планете. Первой показалась новая большая область – № 4294. Ее площадь составляет порядка 800 единиц, что делает ее третьей по размеру в 2025 году, уточняют в лаборатории Но вслед за ней начала выходить из-за горизонта и уже известная группа пятен – № 4274. В прошлый раз, проходя по обращенной к нам стороне в ноябре, она вызвала серьезные магнитные бури. После этого активная область скрылась за горизонтом, дав Земле передышку. Но теперь возвращается. Так что планете в декабре могут угрожать сразу две активные области.

2 Откуда уверенность, что появившиеся активные зоны вновь будут производить мощные вспышки? Активная область № 4274, едва показавшись из-за горизонта, уже успела произвести мощную вспышку класса X1.9. Это произошло утром 1 декабря. Ученые подчеркивают, что группа пятен, по-видимому, с прошлого раза совсем не растеряла своей активности. «Видно, что активный центр за время пребывания на обратной стороне Солнца в полной мере сохранил свои, откровенно говоря, уже совершенно необъяснимые, бездонные запасы энергии и вряд ли, прожив на Солнце уже два месяца, неожиданно распадется в предстоящие три-четыре дня», – говорится в сообщении Первая вспышка практически не имеет шансов каким-то образом повлиять на Землю. Но по мере вращения Солнца выбросы плазмы будут направлены все ближе и ближе к нашей планете. Поэтому ученые продолжают следить за вспышечной активностью – именно от нее и будет зависеть прогноз магнитных бурь.

3 Ожидаются ли магнитные бури в ближайшие дни? В ближайшие дни – нет. Как следует из прогноза на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитных бурь не ожидается ни второго, ни третьего декабря.