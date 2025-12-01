Одна из мощнейших вспышек 2025 года произошла на Солнце 1 декабря

Вероятность влияния выброса на Землю почти нулевая

01 декабря 2025, 14:45, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru

На Солнце зафиксировали мощную вспышку самого высокого класса – Х, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, 1 декабря ранним утром на Солнце произошла вспышка мощностью X1.95, ее пик пришелся на 05:49 по московскому времени. По предварительной оценке, это событие вошло в пятерку самых сильных вспышек с начала года.

При этом Леус отметил, что вероятность влияния выброса на Землю почти нулевая: вспышка произошла над областью Солнца, которая расположена далеко от направления на нашу планету.

Ранее сообщалось, что текущий год имеет все шансы превзойти предыдущий десятилетний пик по числу магнитных бурь. Согласно данным, предоставленным Лабораторией солнечной астрономии, на нашей планете зарегистрировано 61 геомагнитное колебание, среди которых четыре достигали уровня G3 (интенсивные) и два – уровня G4 (исключительно мощные).