НОВОСТИОбщество

К 80-летию Победы. Улицы Барнаула украшают праздничной символикой

В городе появляются масштабные тематические конструкции

15 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Барнаул украшают к 80-летию Великой Победы / Фото: amic.ru

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне улицы Барнаула активно украшают праздничной символикой. Город готовится встретить знаменательную дату в торжественном убранстве.

Уже сейчас горожане могут видеть новые тематические металлические конструкции. Они установлены на пересечении проспекта Ленина и улицы Мало-Тобольской, а также у входа в парке "Центральный". Эти инсталляции служат напоминанием о приближающемся юбилее.

В ближайшее время пешеходная часть улицы Мало-Тобольской дополнится двумя эффектными световыми композициями в виде звезд, украшенных георгиевскими лентами, сообщает администрация Центрального района. Кроме того, на световых опорах этой популярной прогулочной зоны появятся 28 флаговых консолей, создавая единый праздничный ансамбль.

Традиционно особое внимание уделяется главным магистралям и знаковым местам города. Праздничное оформление получат проспекты Ленина и Красноармейский, улица Аванесова, Змеиногорский тракт, набережная реки Оби и Нагорный парк.

На въезде в Барнаул силами Центрального ДСУ уже смонтирован впечатляющий символ праздника – 80-метровая растяжка в виде георгиевской ленты, приветствующая жителей и гостей города.

80-метровая георгиевская лента в Барнауле / Фото: Минтранс Алтайского края

На въезде в Барнаул разместили 80-метровую георгиевскую ленту

Растяжку установили на автодороге "Мостовой переход через реку Обь"
НОВОСТИОбщество

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Комментарии 4

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Гость

07:17:24 15-04-2025

Лучше подметите улицы Барнаула.
В жару, ветер дунет, пыль столбом стоит. Гавно собачье и мусор повсюду

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Гость

07:49:40 15-04-2025

Франк хороший мэр

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Гость

09:03:08 15-04-2025

ГОРДИМСЯ! Сказано, с плаката.

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Кхм...

09:36:23 15-04-2025

Вы, на всякий случай, нейтральные тематические конструкции устанавливайте.
А то "историки" оскорбляются.

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