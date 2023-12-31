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Игра на выпивание. Как можно и нельзя употреблять алкоголь, чтобы пережить Новый год

Более половины россиян на новогодних праздниках пьют неправильно. Рассказываем об ошибках

31 декабря 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Проводы старого и встреча Нового года обязательно сопровождаются поднятием бокалов. Пить шампанское, водку или другие напитки в новогоднюю ночь так же уместно, как и слушать обращение президента. Утром многие не помнят, как прошло застолье, а кто-то даже оказывается на больничной койке из-за интоксикации организма алкоголем. Традиционно с 2 января в Алтайском крае количество таких пациентов в больницах увеличивается на 25-30%, рассказал на пресс-конференции главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава региона, кандидат медицинских наук Андрей Иванов. Специалист дал несколько советов, которые позволят вам сохранить здоровье и память и при этом не выглядеть в компании белой вороной.

Сколько можно и нельзя пить

Максимальную дозу алкоголя, которая не скажется на здоровье, ВОЗ определил уже давно: крепкий алкоголь – 150 граммов, сухое вино или шампанское – 200-250 граммов, некрепкое пиво – от 0,5 до 1 литра. Но, как показывает статистика, во время многодневных праздников 50% населения превышают безопасную дозу. Некоторые – в два или три раза.

Что известно об уровне алкоголизма в РФ?
По статистике, злоупотребляют алкоголем в России 30% мужчин трудоспособного возраста. Половина населения употребляет его в умеренных дозах, которые не вредят здоровью. На малопьющих или совсем не пьющих приходится 10-12% россиян.

Останьтесь верными одному напитку

Нарколог Андрей Иванов советует выбирать один напиток, который вы будете пить на протяжении ночи.

"Не нужно смешивать и запивать водку пивом и наоборот. Выберите один напиток – это может быть крепкий напиток либо сухое вино. Его и употребляйте во время новогодних торжеств", – рекомендует эксперт.

Если вы любите шампанское, лучше отдать предпочтение брюту либо сухому. Но главное – ни с чем не смешивать.

Не пить, а петь

Вторая ошибка, которую чаще всего допускают во время новогодних застолий, – низкая активность. И это еще один ухудшающий здоровье "новогодний" фактор.

"Зачастую что происходит: собирается большая компания, и в тесной комнате люди сидят обездвиженные долгое время. Еще и курят. Естественно, эти факторы будут усиливать состояние алкогольного опьянения. Сочетайте прием пищи и алкоголя с движением. Почаще выходите из-за стола, пойте, танцуйте, водите хороводы, проветривайте комнату. Если позволяет погода – выйдите на улицу, прогуляйтесь. Не нужно относиться к празднику как к карнавалу, главная цель которого побольше скушать и выпить", – призвал Иванов.

"Между первой и второй промежуток небольшой" – популярная присказка при наливании бокалов также погубит ваш организм, продолжает медик. Эксперт советует делать перерывы между приемами алкоголя, чтобы продукты его распада не отравляли организм, а выводились.

"Тостов может быть много, но под каждый выпивать вовсе не обязательно", – обращает внимание эксперт.

Не стоит смешивать алкоголь со сладкими напитками. Виски с колой – тоже плохая идея. Лучше запивать обычной водой. Также важно не садиться за стол голодным и перекусить перед застольем, отмечает медик.

Как избавиться от похмелья?

Если то, о чем мы писали выше, вы не прочитали, а наткнулись на эту статью уже "перепившим", то вот вам несколько советов, которые помогут избавиться от похмелья:

  • дайте организму покой. Отлежитесь, отоспитесь;
  • пейте больше жидкости, как вариант – воду с лимоном;
  • употребляйте кисломолочные продукты (те, кто их переносит). Вернет к жизни вас бульон, глазунья, легкоусвояемая пища;
  • не злоупотребляйте напитками, богатыми кофеином – крепким кофе и чаем. Лучше пить морсы;
  • гуляйте на свежем воздухе. 40-минутная прогулка по лесу и контрастный душ оживят вас;
  • если вы перепробовали все и ничего не помогает – можно прибегнуть к таблеткам. При головной боли поможет панангин или препараты, содержащие янтарную кислоту.

Нарколог также не советует злоупотреблять банями и саунами, так как они окажут двойную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

"Чем болен, тем и лечись", – такой совет тоже приведет вас в тупик, отмечает Андрей Иванов.

"Выпив алкоголь, человек почувствует облегчение, но потом эта пьянка плавно перейдет в другую. И человек снова находится в том же состоянии", – резюмировал эксперт.

Алтайский край праздники советы эксперта алкоголь Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2024

Комментарии 11

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ВВП

08:44:59 29-12-2023

Советы хорошие, вот бы их ещё и выполнить в Новогоднюю ночь)))

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хороший совет

09:09:56 29-12-2023

в этом деле один - не пить совсем. Всё остальное - компромиссы с зависимостью.

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Гость

09:24:51 29-12-2023

Традиционно с 2 января в Алтайском крае количество таких пациентов в больницах увеличивается на 25-30% В этом году поступления начнутся с 29-го в связи с ранним наступлением праздников.

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Гость

10:31:16 29-12-2023

Останьтесь верными одному напитку---- вот это правильно!😁

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Гость

11:10:51 29-12-2023

Не пью вообще, нас оказывается 10%, я думала меньше, я больше не знаю никого, чтобы вообще, хотя мое окружение состоит из не пьющих, но они как рекомендовано могут выпить.

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Гость

13:23:09 29-12-2023

Гость (11:10:51 29-12-2023) Не пью вообще, нас оказывается 10%, я думала меньше, я больш... Смените круг общения, если ваши знакомые позволяют себе... Говорят, завязавшие алкоголики совсем не пьют. Ищите таких, обретете соратников.

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Гость

15:15:40 29-12-2023

Гость (13:23:09 29-12-2023) Смените круг общения, если ваши знакомые позволяют себе... Г... К чему это?, меня не интересуют не бывшие алкоголики, не настоящие, алкоголизм психическое заболевание, бывших алкоголиков не бывает, это алкоголики в ремиссии, но и в ремиссии, это псилогически незрелые личности, мне такое окружение не нужно.

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Гость

16:54:55 29-12-2023

У Дьявола, который правит этим миром есть присказки - чему быть, том не миновать, кому на роду написано подавится вином, он не сгорит на пожаре.

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Гость

11:06:51 01-01-2024

Слишком много этой темы Это не актуально - если не умеешь не пей и делов то.

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Гость

11:34:24 01-01-2024

Лучьше быть в "завязке" - ни чего хорошего от бухла нет!!!

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Гость

21:49:15 02-01-2024

Гость (11:34:24 01-01-2024) Лучьше быть в "завязке" - ни чего хорошего от бухла нет!!!... я надеюсь, что вы подтяните свой русский.

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