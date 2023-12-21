В конце года у многих случается коллапс. Рассказываем, как его пережить

21 декабря 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Для многих подготовка к Новому году и Рождеству – не радость и предвкушение праздника, а испытание, отягощенное нехваткой времени и горой обязательств. Как пережить предновогоднюю лихорадку и не сойти с ума от количества задач и горящих дедлайнов – в материале amic.ru.

Составляйте списки

Первое правило, которое позволит собраться с мыслями и все правильно организовать, – составлять списки. Пропишите их на бумаге или в телефоне, и по мере выполнения вычеркивайте. Причем лучше сделать три списка: дела на месяц, на неделю и на каждый день – это позволит разгрузить голову, упорядочивает действия и систематизирует передвижения по городу.

Утром такие заметки могут сыграть роль медитации. Сварите кофе в турке, возьмите маленькую чашку из кофейной коллекции, усаживайтесь в кресло и изучайте план на день. Это отлично собирает и организует мысли, выстраивает логику действий и создает ощущение, что ты понимаешь, "где начало и конец".

Расслабьтесь

Даже если вокруг все горит, замедлитесь и выдохните. Остановитесь. Начните не спеша распутывать ту самую гирлянду.

Закройте глаза и вспомните самое радостное событие уходящего года в деталях: кто был тогда рядом с вами, какие эмоции вы получили, как вы почувствовали, что вам хорошо. Положите ладонь на сердце и позвольте ему напитаться теплом этого события. А затем поделитесь этим теплом с вашей усталостью, как с живым существом. И пусть она почувствует ваше неравнодушие и заботу.

А еще, чтобы расслабиться в потоке бесконечных дел, можно практиковать пятнадцатиминутный сон Штирлица (в фильме "Семнадцать мгновений весны" Штирлиц спал по 15-20 минут, после чего просыпался бодрым. – Прим. ред.).

Поспать можно даже во время маникюра, педикюра, массажа. Чаще гуляйте бесцельно, сосредоточившись на дыхании или считая шаги. Любой мегаполис забирает силы, но декабрь и половина января – единственное время, когда он ее, напротив, дает. Ходьба помогает лучше перерабатывать сложные переживания, которых может быть с избытком перед новогодними праздниками. Не нужно держать одной рукой руль, а другой писать СМС. Посмотрите на небо или закройте глаза.

Используйте ароматерапию

Многие не верят в ароматерапию, а зря – она работает. Можно использовать свечи и масла для ванны, а можно – успокаивающие и гармонизирующие "средства-напульсники". Такие есть и у Elemis, и у Aveda. Пара-тройка капель на зону запястья, и можно бежать на девятую встречу из шести запланированных на день.

Не требуйте многого и награждайте себя

Пыль лежит, и ты полежи. Ничто так не истощает, как регулярные самообвинения: "Это не сделал, то не смог". И в декабре чувство вины зашкаливает. Люди чувствуют вину перед коллегами или начальством (сгорают дедлайны), перед родными и близкими (уделяем мало времени), собой (опять съели лишнего и набрали 200 граммов) и даже собственным домом, который пора украшать, но нет времени. Забудьте. Не ругайте и не вините себя ни за что: это глупо, неконструктивно и разрушительно. Вы справитесь.

Возьмите за привычку себя хвалить – даже если сделали что-то незначительное. За то, что занимались йогой или сходили на массаж, за то, что нашли время полежать в теплой ванне или поплавать в бассейне, сбегали на свидание или посмотрели душевный фильм. А если день очень напряженный, то дарите себе подарки дважды: например, днем – какао, вечером – кино.

Создавайте уют

Смена декораций по 10-15 раз за день, частое общение с разными людьми растаскивает тебя на куски и отнимает энергию. Начните "вить вокруг себя гнездо". Один из вариантов – уютная одежда, ароматы, распыленные на одежду или на плед.

Намотал шарф на шею, уловил волну – и сразу почувствовал себя дома у камина. Все, дальше ничего не страшно: можно идти спасать мир, покупать подарки, заворачивать их, биться за билеты на "Щелкунчика" и расписывать планы на следующий год.

Самое главное: не относитесь слишком серьезно к новогоднему марафону, который многие из нас бегут по собственной воле. Праздник все равно придет, даже если мы не выполним половины из списка запланированного. "Завтра, завтра, не сегодня – так лентяи говорят" – это нормально в контексте новогодних страданий. Просто постарайтесь прожить с наслаждением каждый день.