"Индекс оливье". Сколько стоит приготовить новогодний салат на Алтае в 2024 году?
За год стоимость приготовления оливье снизилась
13 декабря 2024, 13:15, ИА Амител
В Алтайском крае на приготовление пяти порций салата оливье потребуется 209 рублей. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из цен в мониторинге Росстата за октябрь для каждого субъекта РФ.
Согласно рецепту, для пяти порций салата потребуется:
- докторская колбаса – 200 г;
- картофель – 2 шт. среднего размера (250 г);
- морковь – 2 шт. среднего размера (160 г);
- куриные яйца – 2 шт.;
- соленые огурцы – 2 шт. среднего размера (130 г);
- консервированный зеленый горошек – половина самой маленькой банки (130 г);
- репчатый лук – одна небольшая луковица (20 г);
- майонез – 5 столовых ложек (100 г);
- соль и перец – по вкусу.
"В Алтайском крае цена в 2024 году – 209 рублей. В 2023-м – 214 рублей. За год стоимость приготовления оливье снизилась на пять рублей", – говорится в исследовании.
В Республике Алтай стоимость приготовления салата, наоборот, выросла за год на пять рублей: с 231 до 236 рублей.
Среди сибирских регионов самый дорогой оливье – в Красноярском крае (238 рублей), а самый дешевый – в Омской области (193 рубля).
Самая высокая стоимость приготовления салата оливье отмечена в Чукотском автономном округе – 624 рубля. В Камчатском крае – 457 рублей, в Магаданской области – 443 рубля.
Самая низкая стоимость приготовления зафиксирована в Республике Мордовия – 183 рубля, в Липецкой и Волгоградской областях – 186 рублей.
13:30:08 13-12-2024
нейросеть явно не знает рецепт оливье
13:50:40 13-12-2024
из какой-то параллельной вселенной и граммовки и стоимость пяти порций. даже по камчатским деньгам - дешево.
посчитали, видимо, те же кто про уровень инфляции, прост экономики и среднедушевых доходов докладывает
15:22:30 13-12-2024
только ты же не купишь 5 ложек майонеза и половину банки горошка. В итоге семья потратит больше
15:54:35 13-12-2024
гость (15:22:30 13-12-2024) только ты же не купишь 5 ложек майонеза и половину банки гор... А эти, счетоводы, остатки на 9 мая оставить хотят....
15:45:20 13-12-2024
Что за бред я прочитал?
докторская колбаса – минимум 400 г в продаже, самая недорогая 129руб.
картофель – 2 шт. среднего размера (250 г) - возьмем на разновес - самая недорогая вытянет на 10 руб.
морковь – 2 шт. среднего размера (160 г); - примерно 15 руб.
куриные яйца – 2 шт.; поштучно вроде в машке водятся, категорию не помню - пусть будет 18 руб.
соленые огурцы – 2 шт. среднего размера (130 г); - 130 руб. банка, две штуки по отдельности хз где искать
консервированный зеленый горошек – половина самой маленькой банки (130 г); - самый невкусный 52 руб.
репчатый лук – одна небольшая луковица (20 г); - где-то 10 руб.
майонез – 5 столовых ложек (100 г); - самый дешман 50 руб.
соль и перец – по вкусу. пусть будут уже куплены ранее
Итого: 414 рублей
Что-то сильно индекс занизили!
04:23:43 15-12-2024
ИИ (15:45:20 13-12-2024) Что за бред я прочитал?докторская колбаса – минимум 400 ... а вы отходы посчитали? очистка овощей, жижа их горошка итд? а затраты на приготовление? овощи нужно помыть и отварить. это ещё сдвинет итоговую цифру вправо.