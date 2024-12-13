За год стоимость приготовления оливье снизилась

13 декабря 2024, 13:15, ИА Амител

Салат оливье / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае на приготовление пяти порций салата оливье потребуется 209 рублей. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из цен в мониторинге Росстата за октябрь для каждого субъекта РФ.

Согласно рецепту, для пяти порций салата потребуется:

докторская колбаса – 200 г;

картофель – 2 шт. среднего размера (250 г);

морковь – 2 шт. среднего размера (160 г);

куриные яйца – 2 шт.;

соленые огурцы – 2 шт. среднего размера (130 г);

консервированный зеленый горошек – половина самой маленькой банки (130 г);

репчатый лук – одна небольшая луковица (20 г);

майонез – 5 столовых ложек (100 г);

соль и перец – по вкусу.

"В Алтайском крае цена в 2024 году – 209 рублей. В 2023-м – 214 рублей. За год стоимость приготовления оливье снизилась на пять рублей", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай стоимость приготовления салата, наоборот, выросла за год на пять рублей: с 231 до 236 рублей.

Среди сибирских регионов самый дорогой оливье – в Красноярском крае (238 рублей), а самый дешевый – в Омской области (193 рубля).

Самая высокая стоимость приготовления салата оливье отмечена в Чукотском автономном округе – 624 рубля. В Камчатском крае – 457 рублей, в Магаданской области – 443 рубля.

Самая низкая стоимость приготовления зафиксирована в Республике Мордовия – 183 рубля, в Липецкой и Волгоградской областях – 186 рублей.