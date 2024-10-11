Илон Маск представил беспилотное роботакси

Стоимость одного автомобиля составит менее 30 тысяч долларов

11 октября 2024, 18:25, ИА Амител

Роботакси Cybercab / Фото: Tesla

Илон Маск, американский предприниматель, известный как основатель компании Tesla, представил публике беспилотное такси Cybercab. Трансляция мероприятия велась на странице Tesla в социальной сети X.

На мероприятии под названием "Мы, робот" компания Tesla продемонстрировала несколько автономных такси, которые самостоятельно передвигались по площадке. На одном из них Илон Маск подъехал к сцене.

По словам предпринимателя, у новых такси нет ни педалей, ни руля, а управлять ими в десять раз проще, чем обычным автомобилем. Бизнесмен сравнил новейшую разработку Tesla с лифтом, который работает по принципу "нажал кнопку и забыл".

Илон Маск заявил, что стоимость автомобиля составит менее 30 тысяч долларов.

"Мы хотели изменить облик дорог. Будущее должно выглядеть как будущее", – сказал он.

Посетители мероприятия смогли лично прокатиться на Cybercab, а прямой эфир в социальной сети X посмотрели более трех миллионов человек.