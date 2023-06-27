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Имена чиновников, сбежавших во время мятежа, потребовали назвать в Госдуме

По мнению депутата, страна должна знать своих "героев" в лицо

27 июня 2023, 17:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Имена чиновников, сбежавших 24 июня из России во время вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер", предложили "рассекретить". Об этом депутат Госдумы Дмитрий Гусев написал в своем Telegram-канале.

"Страна должна знать своих “героев” в лицо, которые действительно покинули страну в тяжелой ситуации", – пояснил парламентарий.

С соответствующей инициативой Гусев обратился к главе Росавиации Александру Нерадько.

Депутат предложил опубликовать списки высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, которые покинули страну во время мятежа.

Напомним, 23 июня военные колонны ЧВК отправились на Москву. 24 июня, после переговоров с президентом Белоруссии, колонны развернулись и отправились обратно на территорию Донбасса. По некоторым данным, в этот день страну покинули чиновники, в том числе высокопоставленные.

Фото: kremlin.ru

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НОВОСТИОбщество
инициативы мятеж ЧВК Вагнер

Комментарии 5

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Гость

17:45:22 27-06-2023

Самого назовут тоже?

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Гость

17:46:27 27-06-2023

Всё как-то мимо нас. Армия сама по себе. Чиновники сами по себе. Люди остальные в сторонке, только успевают глазами хлопать на происходящее.

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Гость

21:05:17 27-06-2023

Страна должна знать своих “героев” в лицо---Да все вас знают :)

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Гость

09:44:12 28-06-2023

Уууу, всё чудесатее и чудесатее. Я думаю, многое останется за кадром и мы о многом даже не узнаем.

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гостья

14:45:24 09-07-2023

Назовите уже, наконец, ф.и.о. чиновников, сбежавших 24 июня! Если авиабилеты по 200тыс.р. были все распроданы, - значит сбежавших немало???! Нет худа без добра: и СВО и этот мятеж реально выявляют предателей России на всех уровнях общества -как "лакмусовая бумажка"! Такая "санитарная" чистка страны тоже нужна.

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