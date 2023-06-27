Имена чиновников, сбежавших во время мятежа, потребовали назвать в Госдуме
По мнению депутата, страна должна знать своих "героев" в лицо
27 июня 2023, 17:33, ИА Амител
Имена чиновников, сбежавших 24 июня из России во время вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер", предложили "рассекретить". Об этом депутат Госдумы Дмитрий Гусев написал в своем Telegram-канале.
"Страна должна знать своих “героев” в лицо, которые действительно покинули страну в тяжелой ситуации", – пояснил парламентарий.
С соответствующей инициативой Гусев обратился к главе Росавиации Александру Нерадько.
Депутат предложил опубликовать списки высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, которые покинули страну во время мятежа.
Напомним, 23 июня военные колонны ЧВК отправились на Москву. 24 июня, после переговоров с президентом Белоруссии, колонны развернулись и отправились обратно на территорию Донбасса. По некоторым данным, в этот день страну покинули чиновники, в том числе высокопоставленные.
17:45:22 27-06-2023
Самого назовут тоже?
17:46:27 27-06-2023
Всё как-то мимо нас. Армия сама по себе. Чиновники сами по себе. Люди остальные в сторонке, только успевают глазами хлопать на происходящее.
21:05:17 27-06-2023
Страна должна знать своих “героев” в лицо---Да все вас знают :)
09:44:12 28-06-2023
Уууу, всё чудесатее и чудесатее. Я думаю, многое останется за кадром и мы о многом даже не узнаем.
14:45:24 09-07-2023
Назовите уже, наконец, ф.и.о. чиновников, сбежавших 24 июня! Если авиабилеты по 200тыс.р. были все распроданы, - значит сбежавших немало???! Нет худа без добра: и СВО и этот мятеж реально выявляют предателей России на всех уровнях общества -как "лакмусовая бумажка"! Такая "санитарная" чистка страны тоже нужна.