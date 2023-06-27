Имена чиновников, сбежавших во время мятежа, потребовали назвать в Госдуме

По мнению депутата, страна должна знать своих "героев" в лицо

27 июня 2023, 17:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Имена чиновников, сбежавших 24 июня из России во время вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер", предложили "рассекретить". Об этом депутат Госдумы Дмитрий Гусев написал в своем Telegram-канале.

"Страна должна знать своих “героев” в лицо, которые действительно покинули страну в тяжелой ситуации", – пояснил парламентарий.

С соответствующей инициативой Гусев обратился к главе Росавиации Александру Нерадько.

Депутат предложил опубликовать списки высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, которые покинули страну во время мятежа.

Напомним, 23 июня военные колонны ЧВК отправились на Москву. 24 июня, после переговоров с президентом Белоруссии, колонны развернулись и отправились обратно на территорию Донбасса. По некоторым данным, в этот день страну покинули чиновники, в том числе высокопоставленные.