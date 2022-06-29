Какую поддержку семьи с детьми могут получить в Алтайском крае?

Российские власти значительно усилили материальную поддержку семей с детьми за последние годы. Во время пандемии все родители неоднократно получали единоразовые выплаты. Кроме того, для малообеспеченных семей появилось сразу несколько видов пособий.

Впрочем, и раньше в стране было немало льгот, связанных с детьми. Далеко не все из них федеральные: регионы тоже оказывают своим жителям поддержку. В Минсоцзащиты Алтайского края рассказали amic.ru обо всех видах материальной помощи, на которую могут рассчитывать семьи с детьми в регионе. Подробнее о каждой из них — в наших карточках.

Все льготы, перечисленные в материале, можно оформить в управлении соцзащиты населения по месту жительства (пребывания). Также это можно сделать в МФЦ или на портале госуслуг.

Ежемесячное пособие на ребёнка

Это базовое пособие, которое краевые власти выплачивают на содержание детей. Льготу назначают всем семьям, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума*.

Размер пособия в 2022 году — 175 рублей в месяц. Но это лишь общая цифра: для различных категорий установлен другой размер пособия.

На содержание детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, власти выделяют больше — 262,5 рубля. Если отец служит в армии по призыву, его ребёнку платят 350 рублей в месяц. Для матерей-одиночек в Алтайском крае установлен размер ежемесячной выплаты в 525 рублей. На каждого ребёнка из многодетной семьи (больше трёх детей) власти выплачивают по 700 рублей. А если ребёнок из такой семьи учится в школе, то размер выплаты для него составляет 1050 рублей.

Выплата на школьные нужды

Детям из малообеспеченных семей, где доход на одного человека ниже прожиточного минимума, каждый год полагается выплата на школьные нужды. На каждого ребёнка родители могут получить из краевого бюджета по 1000 рублей.

Если в семье больше трёх детей, критерии на получение льготы другие: пособие назначат, если среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов.

Выплаты на подготовку к школе для многодетных семей

Кроме того, многодетные семьи могут рассчитывать и на более весомую матподдержку для подготовки детей к школе. Когда ребёнок пойдёт в первый класс, родители имеют право получить единовременную выплату в размере 7500 рублей. Затем, вплоть до 11-го класса, на каждого из детей можно ежегодно получать по 5000 рублей.

Важно: этот вид поддержки никак не зависит от размера доходов. Достаточно лишь предъявить справку, что семья официально признана многодетной.

Выплата на третьего ребёнка

Также регион выплачивает по 12 676 рублей ежемесячно родителям, которые воспитывают третьего ребёнка. Но мера поддержки предназначена не для всех: льготу получают семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.

Пособие выплачивают, пока ребёнку не исполнится три года. Кстати, матподдержку можно оформить не только на третьего, но и на всех последующих детей.

Выплаты детям от 3 до 7 лет

Выплачивают в Алтайском крае и пособия на детей от 3 до 7 лет, которые в 2020 году ввёл Владимир Путин. Это льгота тоже только для малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума.

Пособия ранжированные: размер выплаты может быть разным.

Так, всем семьям, которые имеют право на соцподдержку, изначально положено пособие в размере 50% от детского прожиточного минимума в регионе. В Алтайском крае в 2022 году это 6338 рублей.

Но если даже с учётом назначения этой льготы среднедушевой доход семьи всё равно не достигает прожиточного минимума, размер выплаты увеличивают до 75%. В нашем регионе это 9507 рублей.

Если и этого оказывается недостаточно, и доход семьи по-прежнему не превышает прожиточного минимума, размер выплаты увеличат до 100% от детского прожиточного минимума. Это 12 676 рублей в месяц.

Важно: пособие назначается не семье, а каждому ребёнку по отдельности.

Выплаты детям от 8 до 17 лет

Эту выплату осуществляет Пенсионный фонд России (ПФР), а не Минсоцзащиты.

Этот вид матподдержки появился в России в 2022 году по поручению Владимира Путина. Размер выплат и условия получения точно такие же, как в случае с детьми от 3 до 7 лет включительно. Но теперь точно такую же матподдержку будут оказывать ещё и детям от 8 до 17 лет. По сути, льготу просто «продлили», добавив туда новую возрастную категорию.

Соответственно, на каждого ребёнка малообеспеченные семьи могут получать 6388, 9507 или 12 676 рублей ежемесячно.

Выплаты тем, кто усыновил детей

Также в Алтайском крае предусмотрены выплаты для родителей, которые усыновили ребёнка. Так, за усыновление положено единовременное поощрение в размере 20 000 рублей. А затем на каждого усыновлённого ребёнка можно оформить и ежемесячное пособие — 11 524 рубля.

Кстати, на усыновлённых детей также распространяется и программа материнского капитала.

Региональный маткапитал

Материнский капитал — это федеральная мера поддержки. За первенца родителям положена выплата в размере 693 100 рублей. Если в семье появился второй ребёнок, можно получить ещё и доплату к маткапиталу — 168 600 рублей. Эти деньги можно потратить на образование ребёнка или на улучшение жилищных условий. Кроме того, с недавних пор маткапитал можно потратить на газификацию жилья.

Но на двух детях федеральная программа заканчивается. Зато при рождении (или усыновлении) третьего ребёнка можно получить региональный материнский капитал. Но сделать это семья может только один раз.

В Алтайском крае таким семьям выплачивают по 62 577 рублей. Условия, куда можно потратить эти деньги, не меняются.

Спецвыплаты за рождение детей

Есть в Алтайском крае и специальные выплаты за рождение детей. Например, региональные власти поддерживают студенческие семьи, где появились дети. При этом важно, чтобы оба родителя были младше 27 лет и учились на очном отделении.

За первенца молодой семье положена единовременная выплата в размере 5000 рублей. За каждого следующего ребёнка можно получить в два раза больше — 10 000 рублей.

В 2022 году одна студенческая семья из Алтайского края уже получила выплату за первенца, сообщили в региональном Минсоцзащиты. В 2021 году мерой поддержки воспользовались восемь семей.

Также есть и единовременные выплаты семьям, где родилась тройня, — 150 000 рублей. Если же родилось сразу четыре ребёнка (и такое бывает), семье выплатят 200 000 рублей.

Региональная выплата за награды «Родительская слава»

«Родительская слава» — награды, которые в России присуждают многодетным родителям. Тех, кто воспитал семерых и более детей, в нашей стране награждают орденом «Родительская слава».

В регионе есть и собственная медаль, которая тоже называется «Родительская слава». Её присуждают семьям, воспитавшим пятерых и более детей.

И за ту, и за другую награду алтайским семьям положены единовременные выплаты из краевого бюджета. За медаль платят 15 000 рублей, а за орден — 25 000 рублей.

Дополнительная пенсия детям погибших военнослужащих

Для детей, чьи родители погибли в ходе боевых действий, в Алтайском крае предусмотрены дополнительные пенсии. Если кормилец погиб во время выполнения задач в Афганистане, Чечне или на Северном Кавказе, детям положена дополнительная пенсия в размере 6338 рублей. Эти деньги выплачивают в дополнение к стандартной пенсии по потере кормильца, которую детям перечисляет государство.

Подробнее можно узнать в Едином контакт-центре взаимодействия с гражданами по телефону: 8 800 600 0000.

А также на сайте соцзащиты в Алтайском крае: www.aksp.ru.

*Речь идёт о прожиточном минимуме по основным социально-демографическим группам населения