Информацию о перекрытии Чуйского тракта опровергли

Однако движение по трассе могут ограничить для автобусов и грузовиков

11 февраля 2025, 21:55, ИА Амител

Непогода на Чуйском тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"

Дорога от Барнаула до Бийска открыта, сообщил пресс-секретарь Упрдор "Алтай". Как стало известно, информация о том, что Чуйский тракт в сторону Бийска перекрыли, не соответствует действительности.

Вопрос об ограничении рассматривается лишь для грузовиков и автобусов. Однако жителей Алтая призывают воздержаться от поездок.

Напомним, 11 февраля на Алтайский край обрушилась снежная буря. По данным синоптиков, снег будет идти до четверга, 13 февраля. При этом к четвергу он усилится, а скорость ветра увеличится до 18–23 м/с, местами возможны метели. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.

Из-за непогоды губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил режим повышенной готовности.